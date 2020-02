Emmanuel Sanders se met en colère contre une question «stupide»

Emmanuel Sanders était la cible prévue d’un jeu qui aurait pu changer le teint du Super Bowl 54.

Sur un troisième et 10 avec environ 100 secondes à jouer, le receveur des San Francisco 49ers avait battu une double couverture et se dirigeait vers la zone des buts. Mais le quart-arrière Jimmy Garoppolo a renversé Sanders sur le jeu, le ballon tombant bien hors de portée du receveur. Garoppolo prendrait un sac en quatrième position sur le jeu suivant, et les Chiefs marqueraient un touché pour sceller le jeu deux jeux plus tard.

Sanders est devenu frustré au milieu des questions sur ce troisième jeu. Voici à quoi ressemblait l’échange, via Zack Cox de NESN:

Journaliste: Quel itinéraire a-t-il exécuté sur le jeu qui a mis fin au match pour l’attaque de San Francisco?

Sanders: «Que pensez-vous que c’était? Quelle route pensez-vous que c’était? À quoi cela ressemblait-il? À quoi cela ressemblait-il? Quelle route pensez-vous que cela ressemblait? “

Journaliste: S’agissait-il d’un itinéraire de poste?

Sanders: “Ouais, c’était un itinéraire post.”

Journaliste: Dans quelle mesure étiez-vous prêt à attraper la tentative profonde?

Sanders: «À quel point pensez-vous que j’étais? C’est une question stupide. “

Sanders, qui a terminé le match avec trois attrapés pour 38 verges, ne voulait clairement pas parler de l’occasion manquée.

