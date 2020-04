Emplacement, comment regarder et combattre la carte alors que Khabib se retire et Conor McGregor a suggéré de le remplacer

L’UFC 249 de ce mois-ci devrait se poursuivre malgré les craintes concernant le coronavirus.

Tout était sur le point d’être un classique potentiel, mais l’UFC semble avoir perdu son combat principal quelques semaines seulement avant de passer sous les projecteurs.

. – .

Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov devaient se rencontrer à l’UFC 249

pas un imbécile d’avril

Khabib confirme que les fans du MMA ne voulaient pas entendre parler de l’UFC 249

Enthousiaste

Masvidal et Poirier proposent de remplacer Khabib dans le combat pour le titre de Ferguson à l’UFC 249

Mystic Mac

Conor McGregor a prédit que Khabib vs Ferguson ne se produirait pas … en janvier

l’aigle

Khabib Nurmagomedov de l’UFC 249 – Pourquoi s’est-il retiré? Quand pourrait-il revenir?

DIFFICULTÉ

Scott Fitzgerald arrêté, appelle accidentellement la star de l’UFC Darren Till lors de sa libération

troisième option

L’entraîneur de Conor McGregor laisse tomber un indice énigmatique sur une éventuelle implication de l’UFC 249

‘ce n’est pas moi’

Daniel Cormier dit qu’il “n’a pas apprécié” la nouvelle de l’arrestation récente de Jon Jones

‘SURLIGNER’

‘F ****** implacable’ Dana White veut que le poids léger classé n ° 4 remplace Khabib

codes de croisement

Conor McGregor taquine les fans en criant «Canelo» tout en portant une Rolex de 90 000 $

PAS ENCORE

Khabib en quarantaine envoie un message à l’UFC qui met le combat de Tony Ferguson dans le doute

Le champion invaincu des poids légers, Khabib Nurmagomedov, était sur le point de mettre sa couronne en jeu contre l’ancien détenteur du titre par intérim Tony Ferguson.

La paire devait auparavant se battre à QUATRE occasions distinctes, mais chacun de ces combats a été annulé pour diverses raisons.

Et il semble que la malédiction ait encore frappé pour l’UFC 249.

UFC 249: date et heure de début au Royaume-Uni

Khabib vs Ferguson était initialement prévu pour une place à Brooklyn, New York, le samedi 18 avril.

Pour les fans au Royaume-Uni, il est prévu qu’il se déroule le dimanche 19 avril avec une heure de départ au Royaume-Uni de 12h.

Mais le patron de l’UFC, Dana White, a révélé que l’emplacement devra être changé en raison des problèmes persistants concernant la pandémie de coronavirus.

La règle actuelle aux États-Unis a interdit les rassemblements de plus de 10 personnes à l’intérieur, ce qui signifie que la carte devrait se tenir à huis clos.

White a insisté sur le fait que l’événement se déroulera avec “10 personnes dans la salle” et a critiqué les critiques qui ont appelé à la fin du combat.

Francis Ngannou continue de s’entraîner au milieu de l’épidémie de COVID-19 – malgré le report de sa lutte avec Jairzinho Rozenstruik

UFC 249: Pourquoi le combat titre a-t-il été annulé?

Malgré les meilleurs efforts de White pour finalement affronter Khabib et Ferguson, ce combat devrait être reporté pour la cinquième fois.

Le champion léger Khabib s’est exclu de son affrontement pour le titre alors qu’il reste dans le verrouillage du coronavirus.

Postant sur Instagram, le Russe a révélé: «Actuellement, je suis au Daghestan et je m’entraîne et me prépare tous les jours, même si je ne sais pas à quoi je me prépare, car après notre arrivée en Russie, nous avons également appris que les frontières vont à verrouiller.

«Même chose aux États-Unis, même en Europe, Emirates – partout. Le monde entier est actuellement en quarantaine.

«Alors maintenant, j’entends dire qu’ils cherchent à l’organiser avec ou sans moi. OK Vas y.

«J’entends même qu’ils cherchent un adversaire pour Tony, car il est aux États-Unis et je suis ici en Russie. Mais je ne suis pas ici de mon propre gré. »

Il reste à voir si l’UFC repêchera un autre adversaire pour Ferguson – ou si la carte entière sera suspendue.

Voir ce post sur Instagram

Rester à la maison en quarantaine et lire la réaction des gens à la situation autour de mon combat, il s’avère que le monde entier devrait être en quarantaine, les gouvernements de tous les pays, les célébrités du monde entier exhortent les gens à suivre toutes les exigences de sécurité afin de limiter la propagation de la maladie, pour sauver les gens, et Khabib est le seul à être déchargé de toutes ses obligations et doit faire preuve de libre arbitre et s’entraîner à voler à travers le monde, pour le plaisir de se battre? – Je comprends tout et je suis vraiment plus contrarié que vous d’annuler le combat, probablement comme tous les autres, j’avais de nombreux plans après le combat, mais je ne peux pas tout contrôler. Les plus grands pays et les plus grandes entreprises de notre temps sont choqués par ce qui se passe, chaque jour la situation évolue de façon imprévisible. Mais Khabib doit encore se battre, c’est ce que vous dites? – Prenez soin de vous et mettez-vous à ma place. – 📍 Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, получается весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтоб ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб, освобождён от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться летая по всеми мирирон – Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя, наверно у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверх державы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждыйиматестостой Но Хабиб все равно должен драться, так получается? – Берегите себя и поставьте себя на мое место.

Un post partagé par Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) le 1 avr 2020 à 12h02 PDT

UFC 249: chaîne de télévision et diffusion en direct

Si l’événement principal se déroule, les fans de combat de ce côté-ci de l’étang pourront regarder ce combat sur BT Sport.

Les informations à la carte ne sont pas encore publiées par BT Sport Box Office.

Revenez à talkSPORT pour les mises à jour régulières de l’UFC et les dernières nouvelles MMA.

. – .

Khabib Nurmagomedov sera en action à l’UFC en 2020

UFC 249: carte de combat

Il s’agit de la carte de combat actuelle, mais avec l’ensemble du spectacle maintenant en danger, elle est susceptible de changer.

TBA vs Tony Ferguson (Championnat UFC des poids légers)

Jessica Andrade vs Rose Namajunas (poids de paille féminin)

Jeremy Stephens vs Calvin Kattar (poids plume)

Karl Roberson vs Makhmud Muradov (poids moyen)

Shamil Abdurakhimov vs TBA (poids lourd)

Uriah Hall contre Ronaldo Sauza (poids moyen)

Lyman Good vs Belal Muhammad (poids welter)

Ben Rothwell vs Gian Villante (poids lourd)

Khama Worthy vs Ottman Azaitar (léger)

Sijara Eubanks contre Sarah Moras (poids coq féminin)

. – .

Conor McGregor pourrait intervenir et se battre à l’UFC 249

UFC 249: Conor McGregor pourrait-il intervenir?

John Kavanagh a suggéré que Conor McGregor pourrait remplacer Khabib et affronter Ferguson à l’UFC 249.

L’entraîneur a été avec “The Notorious” depuis le tout début de sa carrière en arts martiaux mixtes et le duo a fait une folle aventure ensemble, ce qui a permis au Dubliner d’atteindre le sommet de son art.

Mais intervenir et sauver la carte du 18 avril après que son rival amer ne puisse plus y assister serait sûrement le lot.

Justin Gaethje serait en tête de la course pour combattre Ferguson, mais il semble que McGregor pourrait bien jouer un rôle maintenant.

Le journaliste respecté du MMA, Ariel Helwani, a demandé aux fans de voter pour l’une des deux options concernant la façon dont l’entreprise procède à la lumière des commentaires de Khabib; opposez Ferguson à Gaethje ou attendez que le coronavirus mijote.

Cependant, Kavanagh a effrontément noté: “Peut-être qu’il y a une troisième option …”

.