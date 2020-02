Emre Can marque un premier but sensationnel alors que le Borussia Dortmund est battu par le Bayer Leverkusen dans un thriller de sept buts

La carrière d’Emre Can a été tout sauf l’aviation depuis son départ de Liverpool en 2018.

L’international allemand a décidé de quitter les Reds pour rejoindre la Juventus, mais après une première saison décevante avec les géants de la Serie A, il a perdu sa place dans l’équipe première.

Après l’arrivée d’Adrien Rabiot et d’Aaron Ramsey, Can a été jugé excédentaire par le patron de la Juve, Maurizio Sarri, et il a ensuite rejoint le Borussia Dortmund dans un délai d’un jour le mois dernier.

Samedi, il a couronné ses débuts avec un magnifique effort sur longue distance après seulement 30 minutes d’action.

Le joueur de 26 ans a ramassé le ballon à 30 mètres, a pris quelques touches puis a bouclé un effort imparable dans le coin supérieur.

Jetez un œil à la grève phénoménale ci-dessous…

Malheureusement pour Can, la grève n’a pas suffi à revendiquer une victoire, voire un match nul, pour Die Borussen.

Bayer Leverkusen a réalisé un superbe retour en seconde période pour remporter les trois points après que Leon Bailey et Lars Bender ont frappé tard pour sceller la victoire pour les hôtes.

