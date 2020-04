En attendant ce glorieux dernier chapitre du conte de Tiger Woods

Dans un univers parallèle, nous pourrions être assis dans un café quelque part dans le monde, regarder le monde passer tandis que la fièvre d’Augusta commence à s’installer.

Nous pourrions parler de Rory McIlroy et de sa touche midas. Nous allons même changer de sujet pour Brooks Koepka et ses espoirs de cinquième majeur. Ou inclinez la conversation avec Jon Rahm et Justin Thomas, deux forces du golf mondial cette année jusqu’à présent.

Les chaises confortables nous aspireraient un peu plus longtemps. Nous garder enthousiasmés par l’événement Riband Blue du golf, une belle pensée, et malheureusement loin d’être coincé dans les domaines claustrophobes de l’appartement aujourd’hui.

Vous n’avez pas à vous soucier du golf pour aimer les Masters. C’est l’un de ces événements sportifs auxquels nous nous accordons tous. C’est comme le théâtre des rêves. Les hommes de ce dernier groupe dimanche comme des dieux. Des milliers de personnes les suivent. Des millions de personnes dans le monde se connectent

Tiger Woods était ce Dieu l’année dernière. Une silhouette intouchable au milieu de milliers de fans. Son rugissement résonnant à travers les pins épais de Géorgie. Un autre chapitre fascinant a ajouté à son histoire.

Woods devait défendre sa veste verte ce week-end après avoir remporté son cinquième titre – et sa 15e couronne majeure – l’an dernier. Il a peut-être 44 ans, mais aucun homme ne peut apporter autant de magie au cours que le natif de Floride.

McIlroy, Thomas et Rahm sont peut-être les trois meilleurs joueurs en forme cette année, mais la popularité de Tiger et ce qu’il a accompli dans le jeu l’emportent sur tous. C’est l’homme que tous les fans veulent voir.

De sa première victoire en Masters en 1997 à seulement 21 ans jusqu’à la fin de sa carrière jusqu’à l’autodestruction – il a été classé 1119e à un moment donné – et la résurrection a été au mieux incohérente.

Quatre chirurgies du dos et quatre genoux l’ont tourmenté pendant ces années et l’ont laissé cloué au lit. Il ne faisait aucun doute qu’il avait l’impression que ses rêves de gagner un autre tournoi étaient à des années-lumière.

C’est un Woods différent maintenant – un être humain plutôt que la machine qui s’est frayé un chemin à travers le champ il y a plus de dix ans. Il se détend davantage, s’arrête pour discuter avec les joueurs sur le terrain et semble vraiment apprécier le buzz de jouer.

Peut-être que ces jours sombres de récupération après une opération lui ont fait réaliser le plaisir manqué quand il était si concentré sur la victoire des tournois. Pour moi, c’est ce qui a rendu sa victoire à Augusta l’année dernière encore plus extraordinaire.

Après deux tirs avant le dernier tour, Woods n’allait pas avoir une meilleure chance de terminer le retour le plus excitant de l’histoire du sport américain.

Les gens voulaient l’histoire du retour. Je voulais le voir soulever le trophée. Je voulais voir l’émotion. Alors que d’autres pensaient qu’il était seul dans ce dernier groupe, c’était un énorme avantage.

Ce n’est qu’au 15e trou qu’il a pris le contrôle après que le leader du jour au lendemain, Francesco Molinari, se soit trompé. Puis le 16, il a frappé un magnifique coup de départ à moins de trois pieds pour un birdie.

Le simple birdie a mis l’homme de Floride à deux coups sûrs avec deux trous à jouer et il l’a refermé au dernier trou pour déclencher une étreinte émotionnelle avec ses enfants Charlie et Sam. Une histoire incroyable.

Depuis cette journée magique à Augusta, le numéro 11 mondial a joué 10 fois, dont une victoire au championnat ZOZO au Japon et une quatrième place au Hero World Challenge.

Il n’a pas joué depuis qu’il a peaufiné son dos lors de l’Open de Genèse en février, mais malgré l’histoire de ses problèmes vertébraux, il se rétablit bien et la rupture physique lui fera du bien.

Si Augusta devait aller de l’avant comme d’habitude, il aurait été à court de finesse de compétition. La figure concentrée qu’il est sera quotidiennement dans le gymnase, effectuant son travail de réadaptation et frappant autour du jardin. Peut-être que ces heures supplémentaires lui donneront l’occasion de soupeser ce qui nous attend.

Il est toujours déterminé à concourir et à pousser aussi longtemps qu’il le peut au plus haut niveau. Cependant, il n’a plus la vingtaine et les précieuses années pour clôturer le parcours de 18 majors de Jack Nicklaus se réduisent.

L’objectif est sûrement de continuer à relever des défis et, surtout, de continuer à profiter de son golf. Woods est à une distance touchante de la liste des victoires en carrière de la PGA. Il a besoin d’une victoire de plus pour devancer son compatriote Sam Snead sur 83 titres.

Pour tout amateur de sport, voir le grand homme défendre sa veste verte ce week-end aurait été une joie à voir. C’est dommage que cela ne puisse pas arriver maintenant. Nous devrons attendre le mois de novembre et espérons qu’il n’est pas trop tard pour davantage de prouesses de Woods.

A 45 ans en décembre, les seuls concurrents sont la compétition et le temps. La suspension de la saison signifie que la conduite tardive pour se tenir seul au sommet du jeu est dans les limbes. Un autre chapitre passionnant devra être suspendu pour l’instant.

En savoir plus sur l’application Sport360