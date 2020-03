Photo de David Berding / .

De plus, Russillo aborde le retour de Stephen Curry sur la liste des Warriors

Russillo et Borrego discutent du jeu compétitif des jeunes Hornets, ayant Michael Jordan comme ressource, le temps de Borrego à jouer au ballon collégial pour San Diego, l’apprentissage de Gregg Popovich à San Antonio, et plus encore (2:20). Ryen discute ensuite brièvement du retour de Stephen Curry sur la liste des Warriors (39:17).

