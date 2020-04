En direct de Zoom, c’est «samedi soir»

La pandémie de coronavirus a tout arrêté, même les comédies nocturnes. Mais cela n’a pas empêché ‘Saturday Night Live’ de trouver un autre moyen ce week-end.

Il n’y a peut-être pas une seule émission télévisée plus liée à un endroit spécifique que Saturday Night Live – pas seulement une ville emblématique, mais un bâtiment emblématique dans cette ville et un studio emblématique dans ce bâtiment. Les génériques d’ouverture de SNL posent les acteurs autour de divers monuments de New York avant de ramener le public au 30 Rockefeller Center, et à l’intérieur, Studio 8H. Rare est la production où le fan occasionnel connaît le numéro et la lettre de la scène sonore où il a été tourné; là encore, peu de productions ont duré 44 ans et ce n’est pas fini.

Alors, que se passe-t-il lorsque SNL ne peut pas utiliser son site emblématique?

C’est une version plus extrême de la question à laquelle est confrontée toute la télévision en ce moment, mais surtout les émissions d’actualité qui s’inspirent de l’actualité et du cinéma en direct. La catégorie comprend des programmes d’information chargés d’informer le public même lorsque les présentateurs et les producteurs sont confinés à leur domicile, mais aussi des séries de comédie de fin de soirée qui aident les téléspectateurs à digérer et à se distraire de la crise actuelle. Jusqu’à présent, la quarantaine a engendré la créativité: Stephen Colbert a enregistré un monologue depuis sa baignoire; Jimmy Fallon a transformé The Tonight Show en sitcom familiale basée dans les Hamptons; John Krasinski est entré dans l’espace avec Some Good News, une émission YouTube avec à peu près la même valeur de production que ses concurrents de diffusion, c’est-à-dire «assez bien».

Faire de la télévision dans une pandémie est difficile, et tard dans la nuit n’est que le canari dans la mine de charbon de ce qui va arriver car le coronavirus suspend la plupart des productions traditionnelles. Pourtant, SNL fait face à un défi unique. Dans le dernier épisode de l’émission avant son hiatus involontaire, animé par Daniel Craig, une esquisse mémorable a demandé aux acteurs d’un feuilleton de prendre des mesures extrêmes pour imposer une distanciation sociale: se brumiser avec Lysol, faire du plexiglas, etc. Comme tant de temps juste avant, l’humour de la potence a une ironie désagréable avec le recul. Empêchée par un mandat d’abri sur place de filmer en personne, SNL s’est retrouvée dans la situation même à propos de laquelle elle a plaisanté jadis – comprendre comment le spectacle doit continuer tout en restant en sécurité.

Jeudi, SNL a annoncé qu’elle diffuserait un nouvel épisode ce week-end, sous la marque SNL at Home. Le message a été associé à une capture d’écran de l’application de vidéoconférence Zoom, désormais omniprésente, chaque acteur a été relégué dans sa boîte individuelle. Immédiatement, l’image a souligné à quel point SNL serait forcé de s’écarter de son statu quo profondément ancré. La comédie est-elle même possible sans interprètes dans la même pièce? Y aurait-il un hôte? «Weekend Update» continuerait, mais qu’en est-il des performances musicales? Entre-temps, la pandémie avait déjà touché plus que la simple logistique; ce lundi, le co-présentateur de “Update” Michael Che a raconté que sa grand-mère était décédée en raison de complications de COVID-19.

SNL s’enorgueillit de se montrer à la hauteur de cette occasion, même extrême. Dans son monologue auto-enregistré, l’animateur surprise mais pas surprenant Tom Hanks a admis: “C’est une période étrange pour essayer d’être drôle, mais essayer d’être drôle est le tout de SNL.” Intentionnellement ou non, la ligne fait écho au premier épisode de la série après le 11 septembre, une autre catastrophe avec New York comme épicentre. (“Pouvons-nous être drôles?”, Lorne Michaels a alors demandé à Rudy Giuliani, taquinant le maire de l’époque de riposter avec “Pourquoi commencer maintenant?”) les rôles traditionnels de l’animateur: remplir des croquis, augmenter le public, interagir avec le casting. Il pourrait cependant rassurer de manière apaisante un homme qui vient de jouer à M. Rogers – ce qui veut aussi dire être Tom Hanks.

Hanks a mis en place les 90 minutes à suivre en gérant les attentes, avertissant à plusieurs reprises que la diffusion de fortune serait différente de ce à quoi nous sommes habitués. L’effet a été le plus désorientant lorsque SNL a tenté de poursuivre ses activités comme d’habitude, faisant ressortir des invités favorisés et des personnages de réserve qui se sont démarqués dans un contexte inconnu. La calvitie soudaine de Larry David, Bernie Sanders, a indirectement rendu hommage aux coiffeurs et aux maquilleurs qui ne pouvaient pas intervenir; les affiches faites à la main derrière Ruth Bader Ginsburg de Kate McKinnon sont allées montrer que la scénographie n’est pas un jeu amateur. La soirée s’est terminée par un éloge funèbre pour le superviseur de la musique décédé Hal Willner, préfacé par McKinnon expliquant son rôle inestimable dans la série. Bien avant cela, SNL at Home a attiré l’attention sur les professionnels invisibles les plus visibles en leur absence.

Malgré la configuration simplifiée, SNL a comblé le fossé entre la nouvelle configuration et l’ancienne avec une stable complète de personnages récurrents. McKinnon et Aidy Bryant ont repris leur rôle de secrétaires auto-flagellants mal adaptés aux nouvelles technologies, avec Zoom se substituant à Powerpoint. La critique de films pour adolescents de Heidi Gardner, Bailey Gismert, a obtenu son propre sketch indépendant. D’autres morceaux ont réorienté des formats familiers, comme une émission de rencontres pour la période post-quarantaine ou une publicité parodique Masterclass transformée en véhicule pour les impressionnistes de la maison Melissa Villasenor et Chloe Fineman. (Fineman a héroïquement accepté le signe de tête obligatoire de Tiger King avec une Carole Baskin morte.) Les camées fréquentes privées de leur sortie typique en ont trouvé une nouvelle. Même sans une ouverture à froid, l’impression Trump d’Alec Baldwin a accroché une place sur «Update», bien que sous forme audio uniquement.

D’autres croquis ont fait de la technologie elle-même la star, tordant la comédie des circonstances difficiles. (La maladresse est, après tout, l’âme de l’humour.) Bryant, Mikey Day et Ego Nwodim ont adopté les rythmes particuliers des gourous de l’ASMR, des streamers Twitch et des tutoriels de beauté, tandis que Kyle Mooney et Beck Bennett ont apporté leurs talents à FaceTime. Une personne seule qui parle sur son écran d’ordinateur est intrinsèquement inquiétante; avec ces croquis, l’étrangeté était au moins le point. Si SNL a été mis en ligne contre son gré, il peut au moins commenter son environnement.

Il ne faut rien de moins que Tom Hanks pour mener à bien un discours comique dans une pièce vide, et même avec des modifications pour atténuer les pauses d’applaudissements pratiquées et les changements rapides de costume. (Quand vous n’avez pas de camarades de casting pour jouer des membres de l’audience ennuyeux, jouez-les vous-même.) Heureusement, “Weekend Update” n’a pas essayé de se passer d’un public, en réunissant un petit sur Zoom pour les plaisanteries pratiquées entre Che et Colin Jost. «Mise à jour» a peut-être été le segment le plus étrange de la nuit, les co-hôtes lisant clairement les punchlines hors écran faute de cartes de repère derrière la caméra. Che a invoqué sa grand-mère pour attirer Jost dans une blague hors couleur, une métaphore aussi pratique que n’importe quelle autre pour le projet de la nuit. Personne n’est assez loin de la tragédie en cours pour la traiter; vous pourriez aussi bien vous pencher sur la bizarrerie pour essayer de rire.

SNL ne sera pas la dernière émission à découvrir une version socialement distanciée d’elle-même, bien que son calendrier en fasse l’une des premières. Il est difficile de savoir si SNL prévoit de produire plus d’épisodes à domicile à l’avenir; la semaine prochaine, au moins, sera une répétition de la dépêche de John Mulaney des temps plus simples. Bien que souvent rugueux ou incohérent, SNL at Home s’est avéré un substitut réalisable, en particulier pour un spectacle où la rugosité et l’incohérence sont en partie le point. Mais c’est aussi une capsule temporelle parfaite: assez loin dans la nouvelle norme pour accepter que les choses ne puissent pas continuer comme elles étaient, mais pas assez loin pour savoir comment les choses vont devenir.