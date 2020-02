“En Espagne, ceux qui rendent justice manquent de couilles”

Comme prévu, l’entraîneur de Rayo Vallecano a collé une fissure monumentale après que l’Appel ait rejeté l’appel déposé par l’équipe de Madrid pour l’affaire Zozulia. Paco Jémez a déclaré qu’en Espagne, ceux qui doivent rendre justice, font tout sauf rendre justice. Aussi que, pour ce faire, il faut les avoir bien placés.

«Dans ce pays, cela se produit généralement, non seulement dans le sport mais dans la vie normale. Ceux qui doivent rendre justice font tout sauf rendre justice. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, je ne comprends pas très bien. Tout comme ils nous sanctionnent, ils devraient punir les autres, car si nous ne pouvions pas nous sentir persécutés », a déclaré l’entraîneur des Canaries lors d’une conférence de presse.

Paco Jémez: «Nous avons été sanctionnés parce que nous sommes Rayo Vallecano»

«Je le manifeste. Après ce que j’ai vu dans d’autres domaines, nous avons été sanctionnés parce que nous le sommes. Pour vous consacrer à certaines choses, vous devez non seulement avoir un langage, mais vous devez également les avoir bien placés et prendre des décisions équitables. Les gens qui doivent prendre ces décisions ont du langage, mais ils manquent de couilles, ils prennent de mauvaises décisions », a ajouté Paco Jémez.

Comme Mario Suarez l’a fait sur Twitter, Jémez a demandé à tout le monde d’être jugé selon le même standard: «Si nous sommes sanctionnés, nous le supposons, mais ils doivent sanctionner le reste ou nous nous sentons lésés. À Vallecas, vous ne pouvez pas dire certaines choses, mais dans d’autres domaines, vous le pouvez? Ils ont eu une occasion fantastique de rendre la justice et l’ont laissée passer. S’il me manque? Et bien non, ça ne me surprend pas du tout. »