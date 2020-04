En Espagne, ils apprécient de laisser le tournoi inachevé

Prensa Latina, . et Ap

Madrid La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a apprécié hier que la Ligue pourrait rester inachevée en raison de l’aggravation de la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie de coronavirus.

L’organe directeur du football ibérique tente par tous les moyens de mettre fin à son tournoi principal en jouant, mais propose Barcelone, le Real Madrid, Séville et la Real Sociedad comme classés en Ligue des champions 2020-2021 au cas où ils ne pourraient pas le terminer.

De leur côté, l’Atlético de Madrid et Getafe entreraient en Europa League si la reprise du tournoi espagnol était impossible.

Sans que ce soit la décision finale, on réfléchit déjà à la manière de résoudre les droits de montée et de descente en ce qui concerne la Ligue de Santander et la Smartbank, bien que l’UEFA continue de préconiser que toutes les compétitions soient décidées par les tribunaux.

Pendant ce temps, Villarreal a suivi les traces des autres équipes de la première division espagnole en annonçant un accord pour réduire le salaire de sa première équipe afin d’atténuer les dommages économiques causés par l’arrêt du football mondial.

L’accord suppose la réduction des salaires de la première équipe et du personnel d’entraîneurs de 20%, en cas de suspension définitive de la compétition, ou de pourcentages inférieurs dans différents scénarios possibles, tels que la reprise de la compétition avec et sans public. , a annoncé le sous-marin jaune dans un communiqué.

En Allemagne, l’ordre de prolonger l’interdiction des rassemblements publics de masse jusqu’à fin août sape les intentions des autorités allemandes de football de reprendre la Bundesliga en mai sans spectateurs.

L’annonce faite mercredi par la chancelière Angela Merkel, interdisant les réunions de plus de deux personnes en public pour contenir le coronavirus, affecterait également le début de la saison prochaine, prévue pour août prochain.

