En plein ERTE … L’Atlético veut doubler le salaire de Thomas!

Thomas partey il est dans la ligne de mire d’Arsenal. L’équipe anglaise est intéressée à reprendre les services du joueur de l’Atlético de Madrid pour l’année prochaine et elle aurait déjà mis sur la table une proposition de le signer. Le Ghanéen est l’une des pièces maîtresses de Simeone et les rojiblancos vont essayer de l’empêcher de partir à tout prix. Par conséquent, selon les médias anglais, l’équipe rojiblanco serait prête à faire une contre-offre au joueur pour empêcher son départ, ce qui consisterait à doubler son salaire.

Les intentions d’Atleti de doubler son salaire et de le placer parmi les mieux payés de l’équipe seraient compréhensibles, s’ils n’étaient pas dans une situation aussi délicate. ERTE a été inévitable dans la région métropolitaine, qui a vu comment la paralysie des revenus due au coronavirus a déstabilisé ses finances.

Ce qui est certain, c’est que dans le club, ils ont travaillé sur la rénovation du milieu de terrain. Depuis le début du cours, une tentative a été faite pour parvenir à un accord et protéger l’un des intouchables de Simeone. Thomas est devenu au cours de ces années le poumon dont l’équipe a besoin au milieu de terrain et cette année il est enfin devenu incontestable.

Arsenal est sérieux et serait prêt à payer 50 millions euros pour les services du joueur. Mikel Arteta le veut la saison prochaine dans l’équipe et, si les conditions du marché le permettent, ils tenteront de signer l’Africain. Loin d’accepter, les matelas tenteront de doubler son salaire, selon le journal anglais “The Guardian”.

L’extension du contrat qui serait envisagée dans l’entité rojiblanca implique de lui donner trois ans de plus que ce qu’elle a déjà (jusqu’en 2026) et de télécharger le fichier jusqu’à huit millions par saison, le plaçant à une hauteur similaire aux poids lourds dans le vestiaire. En outre, la clause de résiliation de Thomas s’élèverait à 100 millions d’euros.