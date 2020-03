En prolongation, l’Atlético de Madrid élimine Liverpool en Ligue des champions

.

Jeudi 12 mars 2020, p. a10

Londres Épique, avec trois buts en prolongation, l’Atlético de Madrid a battu Liverpool dans les huitièmes de finale (cumul 2-4), qui a vu sa tentative de conserver le titre de Ligue des Champions tronquée. Dans l’autre série, le PSG a obtenu son laissez-passer en battant Dortmund 2-0 (3-2) dans un parc des Princes vide comme mesure préventive contre l’épidémie de coronavirus, bien que des milliers de fans aient applaudi de l’extérieur avec des feux d’artifice.

L’équipe de matelas a été soutenue par les arrêts de Jan Oblak et par des buts en prolongation de Marcos Llorente (97 et 105 + 1) et Álvaro Morata (120 + 1) pour éliminer l’actuel champion d’Europe à Anfield et se placer à nouveau entre les huit meilleures équipes du continent.

Pour Diego Simeone, le match d’hier entrera dans la légende du club et la performance de son gardien s’est démarquée: Barcelone a Messi, nous avons Oblak.

Son homologue de Liverpool, Jürgen Klopp, a admis être un mauvais perdant et a déploré le jeu de l’Atlético: je ne comprends pas qu’avec la qualité qu’ils ont, ils jouent à ce football. L’équipe anglaise avait égalisé (1-0 pour l’Atlético dans le Metropolitano) avec un but du Néerlandais Georginio Wijnaldum avant la pause (44) et croyait avoir le classement en marquant le Brésilien Roberto Firmino en début de prolongation (94 ).

Mais Llorente est apparu avec deux buts (97 et 105 + 1) pour faire taire un Anfield, qui avait un public malgré l’épidémie de Covid-19, et Morata a mis la dentelle sur la remise (120 + 1).

Située au sixième échelon du championnat d’Espagne, et peinant à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, l’équipe de Diego Simeone n’avait plus que ce tournoi continental pour sauver la saison.

À Paris, le PSG a surmonté la malédiction des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui le hantaient depuis des années en battant le Borussia Dortmund 2-0 contre un stade déserté par le Covid-19, tandis que leurs fans chantaient à l’extérieur.

Avec Kylian Mbappé sur le banc de départ, atteint de constipation, Neymar a pris la responsabilité et a marqué 1-0 (28), avant que la connexion espagnole entre Pablo Sarabia et Juan Bernat ne se termine avec un but de ce dernier (45 +1). Dortmund a souffert dans la dernière ligne droite en raison de l’expulsion d’Emre Can (89)

La libération que cela signifiait pour les hommes de Thomas Tuchel a pu être vérifiée lorsque l’équipe parisienne s’est penchée sur un balcon du Parc des Princes pour célébrer le col avec des milliers de fans les applaudissant de la rue.

La semaine prochaine, les huitièmes de finale seront achevés, avec les matches Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern Munich-Chelsea (3-0), Barcelone-Naples (1-1 ).

