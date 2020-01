27 janvier

Comment Kobe Bryant a réussi l’immortalité en basket-ball

La NBA n’a jamais vu une superstar plus déterminée que la légende des Lakers. Grâce à sa volonté et à des heures incalculables sur le terrain, Kobe s’est frayé un chemin vers le sommet et est devenu l’une des plus grandes forces que la ligue ait jamais vues.