En souvenir de Maura Mandt, pionnière des ESPY

Maura Kathleen Mandt – productrice légendaire, innovatrice pionnière, général de l’armée de la télévision intrépide, force de vie extraterrestre et être humain absolument singulier – est décédée de façon inattendue vendredi à New York. C’est du moins ce que notre cerveau a encore du mal à nous dire. Nos cœurs seront à jamais convaincus du contraire.

En tant que productrice exécutive de longue date des ESPY, la remise annuelle des prix d’ESPN, Maura a été l’une des personnes les plus puissantes et les plus influentes du sport et du divertissement pendant des années. Grâce à sa force de volonté, elle est passée de la simple soirée d’honneur à quelques champions à l’un des événements phares du calendrier sportif – inspirant, stimulant, controversé et ce que le magazine Esquire appelait jadis «la seule émission de récompense qui compte. ” Elle a capitalisé sur le succès de l’émission pour construire sa propre société de production, Maggie Vision, qui produit également l’émission des prix NFL Honors, ainsi qu’une longue liste de documentaires, films, séries et contenus de marque salués et acclamés par la critique. Elle a même produit un court métrage en 2014 qui a remporté le premier Prime Time Emmy pour 30 pour 30.

Maura vous dirait qu’elle se voyait toujours avant tout – plus que comme cadre, ou comme courtier en électricité, ou comme femme d’affaires – comme conteuse. Elle vous dirait que sa passion pour les histoires a guidé chaque choix qu’elle a fait pour chaque spectacle. Et c’est très bien. Mais la vérité était, dans la propre histoire de Maura, que ce n’était qu’une tranche de ce qui faisait d’elle une figure si extraordinaire et séminale dans la vie de tant de gens.

Tout a commencé avec son personnage: un grand sourire, une cigarette Virginia Slims qui pendait de sa main, essayant toujours de résoudre cinq problèmes à la fois. Vous ne connaissiez pas seulement Maura Mandt; tu entrais dans sa tornade de travail sans fin chaque fois que tu la croisais. Elle vous a emporté et vous n’aviez pas vraiment le choix. Maura était toujours à son apogée la nuit avant les ESPY, entourée de sa famille de travail aux petites heures du matin, essayant frénétiquement de préparer le spectacle, inconsciente des règles du tabagisme dans n’importe quel bâtiment ou hôtel, poussant tout le monde autour d’elle à continuer et à continuer. .

Elle incarnait une sorte de cool indéniable, avec sa collection apparemment infinie d’amitiés avec d’énormes stars du sport et du divertissement. Ses relations sans précédent semblaient doubler de taille chaque année. Mais l’attention de Maura dans les moindres détails semblait ne connaître aucune limite, et son dévouement inébranlable envers son personnel fidèle et soudé chez Maggie Vision a absolument transformé son entreprise en famille.

Maura était magnétique. Elle était géniale. Certaines personnes pensaient qu’elle était folle. Et sur ce troisième point, il convient de noter à quel point elle était sensible à une telle perception. Elle n’a jamais pensé qu’il était juste que, simplement parce qu’elle était prête à changer un long métrage à la dernière minute, ou à dépenser un million de dollars pour une minute de télévision, ou à passer sa vie complètement, entièrement dédiée à ses émissions, que tout cela devrait la classer aussi fou. Elle avait raison, d’autant plus qu’elle était parmi les femmes les plus puissantes et les plus prospères dans tous les divertissements, et le monde a une mauvaise habitude de déterminer que les femmes puissantes et réussies sont des femmes folles. Là encore, comme l’a dit Steve Jobs, ceux qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font.

Et sur le sujet de changer le monde, Maura a vu son spectacle de signature comme un moyen d’essayer. Depuis les tout premiers ESPY, mettant en vedette le discours de Jim Valvano «Never, Ever Give Up» quelques mois seulement avant sa mort du cancer, la marque de l’émission a été sa vaste gamme de moments inoubliables à la télévision. Maura a traité chaque année comme une nouvelle chance de créer des moments qui inspireraient, susciteraient la réflexion, la sensibilisation et peut-être même la controverse. C’est Maura qui a convaincu 140 des survivants d’abus sexuels de Larry Nassar de venir à Los Angeles et d’inonder la scène ESPY ensemble tout en recevant le prix Arthur Ashe pour le courage. C’est Maura qui a créé des hommages inoubliables sur le spectacle à des héros comme Pat Tillman, Billie Jean King, Tommie Smith et John Carlos, Nelson Mandela et Bill Russell. C’est Maura qui a fait campagne pour honorer un footballeur de 15 ans victime d’une violence armée insensée et un boxeur oublié qui avait été emprisonné à tort pendant plus d’un quart de siècle. C’est Maura qui a honoré Caitlyn Jenner lors de sa première apparition majeure dans le monde, amplifiant à bien des égards une conversation sur le changement des normes de genre dans notre société.

Elle avait tout le monde de Peyton Manning à Justin Timberlake à Tracy Morgan à Jon Hamm sur la numérotation rapide. Toujours en train de parler vite et de rebondir d’un sujet à l’autre, Maura avait l’habitude drôle de se référer à tout le monde par leurs prénoms dans la conversation, vous laissant déterminer par vous-même que «Aaron» était Aaron Rodgers, ou «Brett» était Brett Favre . (Elle était serrée avec eux deux, au fait.)

Parfois, elle vous épuisait jusqu’à ce qu’elle obtienne le résultat qu’elle voulait. Elle pourrait être méchante, mercurielle et déconcertante. Lointain et intime en l’espace de quelques secondes. Elle semblait souvent aimer Maggie, son chien, plus que ses amis. (Parce qu’elle l’a probablement fait.) Ses méthodes – de penser, d’enseigner, de produire, de vivre – pourraient être épuisantes. Mais les vrais géants ont cette façon de faire. Ils ne font pas les choses comme tout le monde. Ils ne vivent pas le genre de vie que tout le monde fait. Pourtant, nous les suivons, parce que nous croyons en eux.

Et en y repensant, ce n’est pas étonnant de voir ce qui s’est passé parce que tant de gens croyaient en Maura.

Elle a commencé sa carrière dans son Detroit natal, avant d’arriver à ESPN juste après le décollage du réseau dans les années 1980. Elle a gravi les échelons de la manière la plus conventionnelle et la plus old school possible – en travaillant son cul – et a finalement créé une niche pour relier le sport au divertissement, l’essence des ESPY. Elle a transformé un spectacle qui était devenu une ligne de punch en quelque chose qui comptait vraiment.

Il y avait bien plus que le spectacle: Emmys, Webbies, autres récompenses et éloges. Elle serait énervée maintenant que nous ne nommions pas plus de ces distinctions, car elle était fière de chacun d’entre eux. Comprendre son héritage en se concentrant uniquement sur la narration n’a tout simplement aucun sens.

Maura, maintenant que tu es parti, il s’agit de ton histoire. À propos de votre leadership, de votre intrépidité, de votre folie adorable, de votre implacabilité, de votre passion. À propos du nombre de personnes qui ont eu un impact – des personnes proches de vous et des personnes qui ne vous ont jamais rencontré.

Il va falloir beaucoup de temps pour comprendre l’idée que vous êtes décédé le 28 février 2020. (Dieu, vous auriez détesté l’idée que vous êtes mort pendant que Donald Trump était encore président.) Mais voici l’affaire, pour tous le reste d’entre nous à se rappeler aujourd’hui et demain, et le reste de nos vies:

Chaque fois que chacun d’entre nous veut faire quelque chose de grand, quelque chose qui ne semble pas être possible, quelque chose qui n’a même pas de sens – mais c’est quelque chose en quoi nous croyons, et nous ne pouvons pas arrêter d’y penser – nous devons à Maura d’y aller. Nous devons à Maura de ne jamais prendre non pour une réponse. Nous devons à Maura d’écrire un brouillon de plus, de faire un appel de plus, de proposer une idée de plus, de réfléchir une fois de plus. Nous devons à Maura de ne prendre la merde à personne et de ne pas se soucier de ce que le monde pense. Nous devons à Maura de continuer à raconter des histoires.

Et nous allons. Parce qu’elle sera toujours avec nous.

Aaron Cohen est scénariste et producteur des ESPY depuis 2007.