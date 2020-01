“En tant que joueur, je ne comprendrais pas que Valence a vendu à Rodrigo”

Le côté de 24 ans, l’un des capitaines de l’équipe du che, a envoyé un message au club interrogé sur l’avenir de son partenaire. Étant donné la possibilité que le Valence vendre à Rodrigo Moreno au Barcelone, José Luis Gayá Cela a été contraire.

“Rodrigo est un joueur différentiel pour nous et j’espère qu’il ne partira pas parce que c’est très important pour nous. En tant que joueur, je ne comprendrais pas qu’il a été vendu à Rodrigo. C’est un joueur qui même s’il sort il n’y en aura pas d’autre comme lui car il y a très peu de joueurs comme lui. Nous nous voulons que vous continuiez avec nous et vous verrez», A-t-il déclaré après la victoire de Valence contre Barcelone à Mestalla.

Valence pourrait vendre Rodrigo Moreno à Barcelone pour un problème de faisabilité

Avant cette rencontre, Roman Bellver, porte-parole du groupe che, a commenté la question: «Valence propose de nombreuses offres et intérêts pour de nombreux joueurs. Nous savons qu’il y a des équipes intéressées par Rodrigo depuis l’été dernier et cet hiver aussi. Valence doit être préparée à une éventuelle sortie ou non d’un joueur ».

Insisté sur l’intérêt de Barcelone pour l’attaquant, Bellver a ajouté: “Pour les bons joueurs, il y a toujours de nombreuses offres; et par Rodrigo aussi. Nous avons un secrétariat technique qui canalise et l’actionnaire maximum participe également. Nous ne priorisons pas la question économique. Nous privilégions, comme toutes les équipes, la viabilité économique du club“

Comme il l’a fait avec Rodrigo, Gayá a également opté pour la continuité de Ferran Torres à Valence

En plus de prôner la continuité de Rodrigo, la partie a également été interrogée sur la fin de 19 ans: «Tous les bons joueurs veulent qu’ils soient avec nous et Ferran en fait partie. Espérons que nous suivons et renouvelons et que nous puissions continuer à vivre des joies ensemble“