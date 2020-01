Encore une fois, les fans de football rejettent le président du Chili

23 janvier 2020, 1:41 Santiago du Chili, 23 janvier (Prensa Latina) “ Piñera, meurtrier tout comme Pionochet ”, est devenu un refrain récurrent des supporters lors des matches de la Copa Chile, en rejet du président, comme Cela a été démontré la veille dans la ville méridionale de Temuco.

Au début du match entre les équipes de Colo Colo et de l’Université du Chili au stade Germán Becker, les plus de 12000 participants, appartenant aux éternels rivaux gonflés, ont oublié leurs différences sur le terrain pour chanter pendant longtemps dans un gigantesque choeur. phrase mentionnée.

Cette expression de protestation contre le gouvernement et le président en particulier semble devenir coutumière après la reprise des compétitions nationales de football, interrompue pendant des semaines après le déclenchement social du 18 octobre.

Une situation similaire s’est produite vendredi dernier lors d’un match entre Colo Colo et Universidad Católica, dans lequel un choeur géant a également exprimé son rejet de Piñera, qui à ce stade, selon les enquêtes les plus sérieuses, ne dépasse pas six pour cent du soutien à Votre gestion

Mais l’activisme des fans des principales équipes de football du pays n’a pas été présent uniquement dans les stades, car leurs badges sont présents en permanence dans les manifestations, notamment dans les fortes concentrations que des milliers de personnes jouent dans l’emblématique chaque semaine. Place Baquedano, de cette capitale.

