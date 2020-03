Encouragez un combattant mexicain coincé en Russie à s’entraîner avec des champions

Héctor Briseño

Correspondant

Journal La Jornada

Mardi 24 mars 2020, p. a16

Acapulco, Gro., Plus de 11 mille kilomètres séparent l’athlète d’Acapulcan David Emmanuel Meza Pérez de sa famille, car il est maintenant dans la ville russe de Kstovo, où il s’est rendu depuis le 1er mars dernier, à l’origine pour se concentrer face à un tournoi international de lutte sambo.

Dans une interview électronique, Meza Pérez a expliqué que le championnat avait été suspendu en raison de l’urgence sanitaire causée par le coronavirus; Cependant, il a indiqué qu’il continuait à s’entraîner aux côtés des athlètes russes et de ceux d’autres nations européennes.

Le jeune sambista espère qu’il n’aura pas de problèmes pour son retour, prévu pour le 1er avril prochain, bien que la situation puisse être compliquée, plusieurs pays européens ayant pris diverses mesures pour éviter de nouvelles infections par le coronavirus, comme la fermeture des aéroports.

Le jeune homme de 19 ans, sélectionné à Sambo, Guerrero, a expliqué que je suis dans la ville de Kstovo, en Russie, à quatre heures de train de Moscou.

Il a expliqué que les sessions de formation à l’académie mondiale de sambo considérée sont de haute intensité, avec deux sessions prévues par jour.

Meza Pérez a signalé qu’il existe une variété d’athlètes, champions d’Europe, champions du monde, champions nationaux, la Coupe du monde a été annulée, mais elle est compensée car l’entraînement se poursuit.

–Comment percevez-vous en Russie la situation causée par le Covid-19?

– Eh bien, c’est une situation quelque peu forte qui affecte tout le monde; Ici, j’allais participer à une Coupe du monde à Moscou, qui a été reportée à titre préventif pour le coronavirus, et donc à de nombreux sports et tournois annulés.

–A-t-il pris de nombreuses mesures sanitaires?

–Dans la ville où je suis, ils ne portent pas de masques ou de masques faciaux, très peu de gens dans la rue en portent. Les activités se poursuivent normalement, seulement avec la prévention dictée par le gouvernement contre le virus; L’essentiel est d’utiliser un gel antibactérien, de bien se laver les mains et de recevoir des soins médicaux au cas où les gens se sentiraient mal. Dans les aéroports, ils ont fermé les frontières aux étrangers à titre préventif.

– Comment sont tes journées là-bas?

—Le matin, je déjeune et je me prépare pour ma première séance d’entraînement de la journée. Après l’arrivée de la nourriture, ma deuxième formation a lieu l’après-midi et à la fin du dîner; Je profite de mon temps libre pour parler à ma famille et à mes amis, faire un peu d’exercice ou me reposer des séances d’entraînement.

“Avez-vous parlé à votre famille?” – On lui demande finalement.

–Je parle tous les jours avec ma famille à certains moments, car il y a une différence de neuf heures; Ils me disent de bien prendre soin de moi, de m’entraîner très fort, qu’ils sont fiers de moi.

