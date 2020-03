Enfin! Atlas bat Toluca à Nemesio Diez

Atlas battre dans les dernières minutes pour Toluca en tant que visiteur dans un jeu dynamique qui s’est terminé 3-2. Avec cela, le rouge et le noir ont repris le chemin du triomphe après 44 jours d’attente. Le MVP de la réunion a été Cuir Mauricio, qui a condamné le score à 86.

Malgré la victoire, les quelques points obtenus précédemment laisser les deux institutions sans aspirations face à une entrée hypothétique à Liguilla. Et c’est que les deux escouades ont été laissées derrière au bas de la table avec 9 et 10 unités, respectivement.

Le tableau de bord s’est ouvert juste à 4 ′ grâce à l’annotation de Barbosa. Le rouge et le noir ont sorti le ballon de la grande surface et, avec une impressionnante main droite, ont battu Alfredo Talavera. Cependant, la cravate est survenue 15 minutes plus tard avec l’aimable autorisation de Leo Fernandez, L’Uruguayen battu Camilo Vargas après avoir arrêté la prison de Attaquant tolucan.

José Abella conduit à nouveau les visiteurs à 63. L’ailier a remporté le ballon Talavera après un grand centre de coin sur le côté gauche. Cependant, Fernandez est apparu à nouveau pour jumeler la planche avec une excellente collection de coup de pied de pénalité.

Quand il semblait que la cravate resterait apparue Mauricio Cuero, qui a donné la victoire à l’Atlas après une contre-attaque bien exécutée à 86.

La prochaine réunion des Mexicains aura lieu samedi prochain avant Pachuca. Cependant, Liga MX et le ministère de la Santé ils ont décidé suspendre le football aztèque en raison du déclenchement de COVID-19 qui affecte le pays.

