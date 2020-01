Enfin, les chefs retournent au Super Bowl

Il y a cinquante ans et une semaine, les Chiefs ont remporté leur premier (et unique) championnat du Super Bowl. Depuis un demi-siècle, Kansas City n’est jamais revenue – jusqu’à présent. Dimanche, les Chiefs ont obtenu le droit de revenir sur la plus grande scène du football. Kansas City a vaincu les Tennessee Titans 35-24 dimanche, envoyant l’équipe au Super Bowl LIV le 2 février. Une autre victoire pourrait lancer Patrick Mahomes au statut de légende vivante, redéfinir l’héritage d’Andy Reid et amener la franchise Chiefs à boucler la boucle d’un demi- siècle après leur dernier championnat.

Dimanche, Mahomes a ajouté une autre page au deuxième chapitre de ce qui sera un sacré bon livre. Contrairement à la majeure partie de la carrière de Mahomes, il a impressionné dimanche avec ses jambes. Mahomes a couru six fois pour 56 verges (9,3 verges par course) dans ce match, excluant deux genoux, presque autant que les 69 verges de Derrick Henry en 19 courses pour les Titans. Mais la course de Mahomes dont tout le monde se souviendra est celle qui a donné à l’équipe la tête pour de bon. Mahomes a eu son moment Michael Jordan avec 23 secondes à jouer en première mi-temps. Sa course de 27 verges est devenue un acte de scamper devenu ligne de touche-orteil avec un tour et – attendez, il a marqué!?!

Le retour de Kansas City d’un déficit de 24-0 pour prendre une avance de 28-24 sur les Texans dans la première moitié de la semaine dernière – le retour le plus rapide de cette taille dans l’histoire de la NFL – a été le match le plus remarquable. Mais cette pièce a été plus mémorable que n’importe quelle pièce individuelle la semaine dernière. Le retour des Chiefs d’un déficit de 10-0 au premier trimestre pour prendre une avance de 21-17 à la mi-temps a été ponctué par ce jeu de ce joueur, créant un moment légendaire pour ce qui pourrait être un titre légendaire et une carrière légendaire.

Le brouillage de Mahomes a brisé la défense du Tennessee. La dernière fois que ces équipes ont joué dans la semaine 10, Mahomes jouait son premier match de retour d’une rotule disloquée. Il ne s’est pas précipité une seule fois dans ce match. Dimanche, le premier jeu que Reid a appelé était un jeu de course conçu pour Mahomes, un signe de la façon dont ce jeu se déroulerait différemment. La défense des Titans dans les virages incontrôlables était déjà étirée par la vitesse du récepteur Tyreek Hill et le parcours de l’ailier serré Travis Kelce, et la course supplémentaire de Mahomes qui a fait pression sur l’équipe.

Il n’était pas le seul à se précipiter. Le demi offensif Damien Williams a ajouté 17 courses pour 45 verges pour saigner le chronomètre tard. Williams a eu un touché précipité, ce qui lui a donné neuf touchés lors de ses cinq premiers matchs éliminatoires en carrière, à égalité pour le plus grand nombre. La vitesse des Chiefs a détruit les Titans, mais en défense, les Chiefs ont failli se détruire. Kansas City a écopé de neuf pénalités pour 61 verges, y compris la pénalité pour interférence de passe du cornerback Bashaud Breeland en troisième et-22 qui a permis à un Titans de survivre dans la zone rouge, que le Tennessee a transformé en touché. Kansas City a également eu un certain nombre de pénalités de hors-jeu / d’empiètement en essayant de deviner le nombre de snaps des Titans, peut-être trop confiant des informations de comptage des snaps fournies à l’ailier défensif Frank Clark par son agent.

Les chefs ont surmonté ces erreurs en défense parce que Mahomes était pratiquement sans défaut. L’ancien joueur par excellence a réalisé 23 lancers sur 35 pour 294 verges (8,4 verges par tentative), trois touchés et aucun revirement. Ses 12 incomplétions étaient soit des lancers, des passes de ses receveurs, soit des passes qui ont frappé ses propres joueurs dans le dos parce qu’ils ne connaissaient pas le bon jeu. Mahomes a compté quatre touchés pour les Chiefs et a joué encore mieux que ses chiffres ne l’indiquent.

Mahomes se dirigera vers le Super Bowl dans sa deuxième saison en tant que starter. L’année dernière, il est devenu le plus jeune joueur par excellence depuis Dan Marino, qui a fait le Super Bowl à sa deuxième saison avec les Dolphins de Miami. Cette année, Mahomes sera le cinquième plus jeune démarreur du Super Bowl de tous les temps (Marino était le plus jeune). Mahomes jouera au Super Bowl LIV au stade des Dolphins à Miami Gardens. Les Dolphins de Marino n’ont tristement plus jamais fait le Super Bowl, mais les chefs n’ont pas besoin de regarder Marino pour rappeler que les voyages au Super Bowl ne doivent pas être tenus pour acquis. Leur écart de 50 ans entre les apparitions est le plus long de toute l’équipe de la NFL (sans compter les équipes qui n’ont jamais fait le grand match – désolé, fans des Lions et des Browns). Reid, l’ancien entraîneur de longue date des Eagles, fera sa première apparition au Super Bowl en 15 ans, obtenant enfin sa deuxième victoire au championnat de conférence après avoir joué six fois dans le match. Reid possède déjà les quatrièmes victoires en saison régulière et les sixième victoires en séries éliminatoires de tous les temps, mais il est connu comme l’entraîneur le plus gagnant pour ne jamais gagner un Super Bowl. Un championnat supprimerait l’astérisque mental que les fans appliquent à son héritage.

Les Chiefs ont remporté le trophée de l’AFC, du nom du regretté propriétaire des Chiefs Lamar Hunt, et le trophée a été remis dimanche au fils de Hunt, Clark, le propriétaire actuel de l’équipe. Interrogé sur l’accomplissement, Reid était extatique. Il était également clair. “Nous aimons chaque minute de cela”, a déclaré Reid sur le podium alors que des confettis pleuvaient autour de lui. «Mais ce n’est pas fait. Ce n’est pas fait. “