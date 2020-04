Énorme fente de Carles Pérez, qui démantèle la politique de La Masía

Le cas de Carles Pérez C’est particulièrement frappant. Après avoir ébloui en pré-saison et au début du parcours avec l’équipe première de Barcelone, sa participation a été moindre et le club a décidé de lui donner une sortie sur le marché d’hiver. L’attaquant est parti en prêt au Rome qu’il dispose d’une option d’achat obligatoire de 11 millions d’euros fixe plus 3,5 autres variables. Le Barça s’est affaibli en janvier et s’est débarrassé de l’un des produits les plus prometteurs de sa carrière.

Le joueur est parti avec une saveur douce-amère, mais il n’y a pas de retour possible. A Rome, il est content, mis à part la pause due au coronavirus. Il veut y faire carrière et montrer que le Barça a eu tort. «Je ne pense qu’à réussir à Rome. J’ai encore quatre ans de contrat et je me concentre sur cela. Je n’ai pas compris mon départ, Mais je le respecte et je remercie le club pour son traitement depuis des années », explique le désormais joueur rom.

Manque de patience au Can Barça

Un Carles Pérez qui fuit la politique de La Masía lors des dernières fois où Barcelone laisse échapper de nombreux joueurs locaux qui n’ont pas d’opportunités avec la première équipe. “Les gens parlent de l’équipe de jeunes du club, mais il a parfois été préférable d’en signer une nouvelle avec des millions et ne pas avoir de patience avec quelqu’un de la maison. Mais c’est tout. Les gens doivent oublier mon passé là-bas et je dois me concentrer sur Rome “, a-t-il déclaré lors d’une interview en direct avec Marca via Instagram.

L’exemple est qu’après son départ et la blessure de Luis Suárez, le club a décidé d’investir 18 millions d’euros dans la signature de Braithwaite, un attaquant de six ans son aîné avec des records de score pas trop brillants. En voyant des cas comme celui-ci, il n’est pas surprenant que les équipes de jeunes ne parlent pas bien après La Masía et sa politique.