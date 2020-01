Enquête de sortie «Bad Boys for Life»

Cela fait près de deux décennies que nous avons vu pour la dernière fois Mike Lowrey et Marcus Burnett déchirer Miami dans un film Bad Boys – si longtemps que nous avons en quelque sorte oublié à quel point nous les avons manqués. Vendredi, la sortie de Bad Boys for Life a certainement ravivé notre mémoire collective, alors que Will Smith et Martin Lawrence ont finalement fait équipe à nouveau. Après la réunion de famille, le personnel de The Ringer a répondu à quelques questions.

1. Quelle est votre critique de Bad Boys for Life?

David Lara: Le stand d’une nuit de Mike Lowrey avec une sorcière revient le hanter. Littéralement, c’est le film.

Shea Serrano: Mike et Marcus m’ont beaucoup manqué. Je suis content qu’ils soient de retour.

Sean Yoo: Si ce film avait deux fois moins de montages au ralenti, des combats en hélicoptère et des mentions de son propre titre, cela aurait été un film incroyable. Mais au lieu de cela, nous nous retrouvons avec un Bad Boys qui utilise les mêmes vieilles astuces encore et encore.

Andrew Gruttadaro:

Bad Boys for Life est le trilogie-ender que Rise of Skywalker souhaite qu’il puisse être

J’ai dit ce que j’avais dit!

2. Quel a été le meilleur moment du film?

Yoo: Le long morceau de Martin Lawrence sur les bébés démonistes et le sexe des sorcières. (Je ne peux pas croire que je viens de taper cette phrase.)

Lara: C’est un lien entre l’équipe AMMO chantant la chanson thème des Bad Boys et Marcus interrompant l’histoire de Mike à propos d’Isabel pour dire “Vous avez eu des relations sexuelles non protégées avec une sorcière?!”

Gruttadaro: La conversation quand Mike (joué par Will Smith) suppliait Marcus (Martin Lawrence) de ne pas prendre sa retraite et de dire des trucs comme «Enfer non, je n’ai pas perdu un pas» et «J’ai besoin de ça». J’avais l’impression de regarder Will Smith essaie de convaincre Martin Lawrence d’être dans Bad Boys for Life. Ce fut un très bon moment de conscience de soi pour Smith, un acteur qui est accablé par un manque total depuis des années.

Serrano: Le meilleur moment a été quand Marcus a demandé à Mike s’il était enceinte d’une sorcière. Le deuxième meilleur moment a été le camée Reggie à l’hôpital. J’étais tellement content de le voir. En fait, j’ai dit haut et fort: «Oh merde! Reggie! »Quand il surgit. Et j’apprécie beaucoup que la première fois que nous le voyons, c’est de derrière sa tête, tout comme c’était dans Bad Boys II.

Photos de Columbia







3. Quelle a été votre partie la moins préférée du film?

Yoo: Avions-nous vraiment besoin d’un caméo de Michael Bay et d’un toast de mariage au cours duquel tout le monde a dit le titre du film?!

Serrano: À la mort du capitaine Howard. Cela a fait beaucoup de mal à mes sentiments. Je sais qu’ils devaient le faire parce qu’ils avaient besoin d’une raison pour que Marcus se retire, mais, mec. Homme.

Lara: RIP, CAPITAINE HOWARD.

Gruttadaro: Parfois, ce film se rapprochait un peu trop de la violation du gazon de Fast & Furious.

4. Qui est le MVP de Bad Boys for Life?

Lara: Le MVP de Bad Boys est une famille.

Serrano: Comme en toutes choses, Will Smith est le MVP.

Gruttadaro: C’est Martin Lawrence, qui n’a pas perdu une étape malgré son apparition dans seulement trois films au cours des 10 dernières années. S’il n’est pas aussi drôle que dans Bad Boys for Life, le film est drastiquement pire. (Lawrence a également volé la vedette dans The Beach Bum 2019; la Martinassaince peut-elle déjà commencer?)

Yoo: Martin Lawrence a obtenu un vote de ma part à chaque fois qu’il a prononcé les mots «oh merde!», Ce qui signifie qu’il a surclassé la compétition par 400 voix.

5. Donc, fondamentalement, tout dans Bad Boys for Life se produit parce que Mike Lowrey a un fils qu’il ne connaît pas – dans quelle mesure les intrigues de ces films sont-elles importantes?

Lara: Ce n’est pas le cas. Le prochain pourrait s’appeler Bad Boys Afterlife et Marcus et Mike pourraient chasser des fantômes, et je le regarderais toujours.

Gruttadaro: Mike doit conduire une voiture assez vite pour faire chier Marcus à son pantalon – peu importe où ils conduisent.

Serrano: Ils comptent pour environ 20%. La plupart du temps, nous sommes tous là dans le théâtre juste pour voir Mike tirer sur les gens et crier sur Marcus pendant que Marcus fait des blagues et vomit presque.

Yoo: Moi quand vous avez demandé si l’intrigue était importante dans Bad Boys:

6. Qui avait le meilleur caméo: Michael Bay ou Reggie?

Gruttadaro: Bien que j’aimais le narcissisme de ce camée de Bay, je ne peux pas expliquer le volume avec lequel le théâtre a éclaté lorsque le public a vu Reggie. Tout le monde aime ce gars.

Lara: Reggie est la seule bonne réponse.

Yoo: Reggie par un mile. L’homme a servi notre pays et commence sa nouvelle vie avec une belle famille; Michael Bay vient de nous faire asseoir à travers 6 Underground.

Serrano: J’ai adoré le camée de Michael Bay – il est toujours agréable de voir des films comme ça – mais Reggie était tout à fait inattendu. Il gagne ici.

7. Quelle autre star hollywoodienne aurait dû faire une apparition dans Bad Boys for Life?

Yoo: Vous allez tourner un film à Miami sans y avoir Mr. Worldwide? J’ai été choqué que Pitbull ne figure pas dans ce film.

Lara: S’ils ont demandé à DJ Khaled de jouer un boucher / gangster, ils auraient dû obtenir Rick Ross comme videur au club ou quelque chose du genre.

Gruttadaro: Dwyane Wade, jouant lui-même, mais datant de la version univers Bad Boys de sa femme, Gabrielle Union, avec qui Mike est sorti dans Bad Boys II. En fait, peu importe, oubliez que j’ai publié cette pensée sur un site Web — j’ai un scénario sur lequel travailler!

Serrano: Écoutez, il semblait assez clair avec la scène des crédits de fin que la franchise Bad Boys cherche à se faire un substitut à la franchise Fast & Furious. Donc je suppose que nous allons y aller et y jeter Vin Diesel juste pour rendre les choses un peu épicées.

8. Êtes-vous plus Bad Boy ou plus AMMO, et comment vous sentez-vous?































Photos de Columbia

Gruttadaro: Je sais que je suis beaucoup plus proche d’être un mauvais garçon, en particulier celui qui vomit tout le temps. J’ai accepté cet état de lavage depuis longtemps.

Serrano: Je ne pense pas que je sois l’un ou l’autre, et cela me brise le cœur.

Lara: Mon âge est AMMO mais mon cœur est Bad Boy.

Yoo: …….

[Takes a deep sigh.]

… ..

Mauvais garçons pour la vie …

9. Est-ce la fin de la saga Bad Boys?

Gruttadaro: J’ai environ 60 millions de raisons de penser que ce n’est pas le cas. Apportez le BBEU (Bad Boys Extended Universe).

Yoo: Il semble qu’ils vont transformer AMMO en une équipe de lutte contre le crime de films d’action de type Fast & Furious; en plus, il y a ça.

Serrano: Bien sûr que non, duh. Cela ne devrait pas non plus. Lançons 10 ou 12 de ces films Bad Boys à la Michael Bay. J’essaie toujours d’obtenir autant de scènes où elles montrent un avion survolant tout ce que je peux.

Lara: Ce n’est que le début de l’univers des Bad Boys avec le fils de Mike; Je parie que nous en aurons un 20 ans plus tard avec le petit-fils de Marcus.

