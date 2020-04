Enquête de sortie «Final Fantasy VII Remake»

Il y a dix jours, Square Enix a publié le très attendu Final Fantasy VII Remake, une mise à jour du jeu vidéo classique de 1997, avec des graphismes spectaculaires, des combats en temps réel, des doublages et quelques révisions provocantes de l’intrigue originale. Le remake ne couvre que l’acte d’ouverture du jeu original, explorant la capitale de Midgar – des suites sont vraisemblablement à venir dans les prochaines années. Pour l’instant, les membres du personnel de The Ringer traitent ce qu’ils viennent de jouer. Mosey.

Quelle est votre critique sur tweet Remake de Final Fantasy VII?

Steve Ahlman: Une réimagination absolument magnifique, parfois époustouflante, d’un classique qui dure depuis plus de 20 ans dans le canon des grands jeux vidéo. Pour les fans de l’original, c’est un rêve de jeu moderne réalisé avec tout simplement le meilleur score original dans les jeux vidéo. Aucun.

Chris Almeida: La planète se meurt, mais ce jeu est bon.

Justin Charity: Mature, sportive et exotique.

Rob Mahoney: J’ai tellement bien résisté à l’envie de dire que c’est mieux que l’original.

Refaire couvre les premières heures du jeu original et limite ainsi le joueur à l’exploration de Midgar – une contrainte qui s’est avérée controversée lors du déploiement du jeu. Que pensez-vous de ces limitations maintenant que vous avez joué au jeu?

Ahlman: Pour rendre un jeu aussi épique et, très franchement, aussi longtemps que le Final Fantasy VII original est une idée parfaite à l’époque d’aujourd’hui. Remake tente de donner au joueur un regard encore plus intime sur Midgar, une belle ville à la fois utopique et dystopique. Il est facile d’imaginer Remake comme une histoire en plusieurs parties. Ce qui me déconcerte le plus, c’est pourquoi cela n’a pas été rendu clair lors du déploiement marketing de Remake. Sans les mots «Partie 1» sur le côté de cette boîte, je ne sais pas comment Square Enix pensait que les gens ne s’attendraient pas à toute l’histoire et à l’expérience de Final Fantasy VII. Presque tous ceux à qui j’ai parlé n’avaient aucune idée que ce n’était pas le jeu complet. Mauvais appel.

Almeida: Issu du monde relativement ensoleillé, bleu et ouvert de Final Fantasy XV, Remake se sentait un peu claustrophobe. Marcher dans les rues de la ville la nuit était quelque peu déprimant. Je suis conscient que c’était censé être l’ambiance; être tué lentement par des suzerains d’entreprise n’est pas censé se sentir bien. Pourtant, je ne passe pas une tonne de temps dehors de nos jours, donc j’aime le soleil simulé. Je suppose que je peux toujours faire un tour dans Regalia de Noctis pour me vider la tête.

Charité: Je ne peux pas croire qu’il y ait autant de joueurs qui souhaitent sincèrement que Remake soit aussi étendu et donc sous-développé et superficiel que Final Fantasy XV.

Mahoney: Je craignais que Remake ne se sente petit ou enfermé quand je voyais le vrai Midgar pour la première fois. Des arrière-plans plats et brouillés ont été rendus dans des scènes de détails incroyables et d’une beauté saisissante. Faire exploser cette partie de l’histoire fonde également le jeu sur la lutte humaine et la critique capitaliste avant que les choses ne deviennent fulgurantes. Le seul hic, c’est la longue attente du prochain versement.

Quelle est la plus grande différence entre le jeu original et le remake?

Ahlman: Autrement dit: l’échelle. Tout dans le jeu original a été rendu plus grand, plus beau, plus grandiose et plus balayant dans Remake. Certains pourraient considérer cela comme un «remplissage» – en complétant les sections et la caractérisation pour remplir une histoire de près de 30 heures pour cette première partie seulement.

Almeida: J’avais 3 ans lorsque le jeu original est sorti et je n’ai jamais possédé la PlayStation originale. Ma première exposition à la série a été Final Fantasy XII. C’est une longue façon de dire que je n’ai jamais joué l’original – je viens d’écouter la bande originale. Mais ce match a certainement été à la hauteur des promesses de son score.

Charité: Il y a les révisions mécaniques, évidemment: le système de combat en temps réel, la caméra dynamique, etc. Il y a moins de personnages, moins d’invocations et moins de lieux.

Mais, à mon avis, les caractérisations sont la plus grande différence entre le jeu original et Remake. Il y a plus de travail à faire pour développer les relations entre Barret, Tifa et Aerith, en dehors de leurs relations avec Cloud in Remake.

Mahoney: Le scénario. Il y a un certain charme dans la localisation originale et saccadée de Final Fantasy VII, mais il est agréable d’avoir un dialogue intelligible pour un changement. Les jeux Final Fantasy seront toujours un certain type de bébête. Dans ce cadre, il y a encore de la place pour l’humanité réelle. Aerith a des blagues maintenant! Le cloud n’est pas seulement stoïque, mais socialement incompétent! Le développement de l’écriture du jeu, le calibre de la voix et les progrès technologiques qui permettent désormais quelque chose d’aussi radical que le nez et la bouche rendent tous les personnages beaucoup plus complets. Il y a une réelle subtilité dans ce jeu – quelque chose que la série a perdu dans ses derniers versements.

Parlons de la voix qui joue Refaire, qui remplace les grandes zones de texte bleues du jeu original. Le doublage sert-il bien les personnages?

Ahlman: Les fans de Final Fantasy VII savent que ce n’est pas la première fois que ces personnages reçoivent des voix off. Et je pense que le doublage est assez spectaculaire pour les personnages et la traduction ultime du matériel source japonais. Même les petits morceaux de dialogue des PNJ qui traversent les bidonvilles et les rues de la ville de Midgar donnent une sensation vraiment vécue à ce monde.

Almeida: Je choisis généralement de jouer à des jeux Final Fantasy en japonais avec des sous-titres. J’ai fait ça avec Remake, aussi, et j’ai apprécié. Je trouve souvent les voix off maladroites et maladroites. Je suppose que c’était plus ou moins en train de relire les zones de texte.

Charité: Il y a un point où Aerith se tourne vers Cloud, qui fait la moue, comme toujours, et dit: “Tu es fou?” Ce sont les petites choses dites avec une telle clarté sur la dynamique de base du personnage qui font que la voix joue bien.

Mahoney: Absolument. Cela a probablement aussi aidé par écrit; la version originale de Final Fantasy VII n’a jamais pu être entièrement jouée par la voix car, pour emprunter à Harrison Ford, vous pouvez taper cette merde, mais vous ne pouvez certainement pas le dire. Faire lire à haute voix une véritable personne humaine le polit, ce qui permet aux acteurs de le faire vivre d’une manière qui soit fidèle au ton de l’histoire. Cette collection d’acteurs le cloue – l’étrangeté, le mélodrame, le flirt, le tout. Je suis même tombé sur la performance de John Eric Bentley en tant que Barrett, qui semble grande et large en partie parce que c’est l’acte d’un leader machiste qui essaie désespérément de se psychiser lui-même et son équipe.

Le remake permet au joueur de changer sa perspective dominante parmi quatre personnages – Cloud, Barret, Tifa et Aerith – en combat en temps réel. Qui avez-vous décidé de contrôler les combats et pourquoi?

Ahlman: Je pense que le système de combat est vraiment inspiré ici. Il établit un excellent équilibre entre la sensation d’une action de personnage en temps réel et la nature pénible du combat au tour par tour. Je me suis retrouvé à basculer entre chaque personnage si nécessaire. Un ennemi est-il trop loin pour la portée immédiate de Cloud? Passez à Barret et abattez-le. Besoin de soins ou d’infliger des effets de statut? Aerith vous a.

J’ai vraiment adoré.

Almeida: J’avais tendance à me battre avec Barret quand on me le permettait – je ne suis jamais devenu assez compétent pour garder et esquiver pour me sentir à l’aise de me battre à l’intérieur. Cependant, rien ne semblait aussi satisfaisant que de frapper un ennemi stupéfait avec une barre oblique croisée.

Charité: Si vous laissez Tifa à l’IA, elle se mettra à mort. Si vous contrôlez Tifa, vous pouvez enchaîner ses attaques de base et ses capacités spéciales en combinaisons spectaculaires. Elle est un personnage de Street Fighter en temps de balle. J’ai donc tendance à microgérer Tifa.

Mahoney: Tout ce que je veux faire, même en ce moment même, c’est tuer les monstres et les robots avec Tifa. Ils ont en quelque sorte donné à un jeu Final Fantasy la pure satisfaction d’un combo furieux de style Marvel vs Capcom.

Refaire consacre une préoccupation beaucoup plus dramatique que le jeu original aux membres maladroits d’Avalanche, Jessie, Biggs et Wedge. Ces personnages vous ont-ils poussé?

Ahlman: Un appel fantastique! J’ai adoré Biggs, Wedge et Jessie dans le jeu original et leur caractérisation dans Remake est parfaitement parfaite et un contrepoint brillant à l’attitude froide de Cloud au début du jeu.

Almeida: Je pensais qu’ils étaient amusants! Regarder Jessie Thief-Lord entrer dans l’écoterrorisme était étrangement convaincant. Wedge a fourni le soulagement comique nécessaire. C’était agréable de les voir réussir à ramollir Cloud.

Charité: Jessie a grandi sur moi. Biggs et Wedge ne l’ont pas fait. Ironiquement, Biggs et Wedge souffrent du syndrome de Chewbacca: Remake s’appuie sur leur caractérisation dans le jeu original, mais joue trop vite et avec le ton, les responsabilités et les enjeux qui leur sont associés – en particulier en contraste avec la caractérisation de Jessie – et ils ne sont donc pas sensés ni assez idiot.

Mahoney: Je ne dirais pas qu’ils ont grandi sur moi autant qu’ils existaient pour la première fois. Je ne m’étais jamais vraiment rendu compte que je devrais vouloir en savoir plus sur les membres d’Avalanche. Leur but principal dans le jeu original était comme des robots de dialogue servant à l’exposition pendant que vous attendiez que les autres membres du groupe se présentent. Remake diffuse cette idée du saut en transformant Jessie en une offensive de charme pour une femme, en achetant du temps pour la combustion lente de Biggs et … quoi que fasse Wedge. (Encore une fois pour les écrivains à l’arrière: Manger n’est pas une personnalité.) C’est un crédit aux créateurs et aux interprètes impliqués que Jessie et Biggs, en particulier, sont devenus les types de personnages avec lesquels vous êtes heureux de passer du temps.

Qu’est-ce qui vous a le plus dérangé à propos du remake?

Ahlman: Parfois, j’avais l’impression de marcher dans un couloir. C’est un beau couloir sous la forme de décors parfaitement rendus avec une bande-son de musique ravissante. Mais être simplement amené d’une belle cinématique ou chercher une quête à l’autre entre les battements de l’histoire principale peut parfois être fastidieux.

Charité: Sephiroth est bien trop sexy dans Remake. En fait, il est beaucoup trop charismatique dans chaque projet qui l’a jamais adapté du jeu original.

Dans Final Fantasy VII, Sephiroth est un lecteur Quillette dérangé qui marmonne des bêtises sur l’astronomie, l’archéologie et la génétique tout en vandalisant une bibliothèque locale dans sa passion débridée pour la littérature universitaire. Il passe de longues périodes du jeu original à bercer un cadavre gluant et ancien; il pue, je présume. Il est uniquement sexy dans le sens où tout le monde l’imagine sexy dans la seule, courte cinématique où il fait la moue alors qu’il est entouré de flammes à Nibelheim. Sinon, Sephiroth semble désordonné, inarticulé et repoussant à l’extrême. C’est une belle caractérisation! J’ai donc toujours désapprouvé la tendance générale à réinventer Sephiroth en tant qu’ancien élève d’un groupe de garçons clignotant devenu goth dont les railleries fanatiques pourraient aussi bien être des lignes de ramassage. Bonjour, Cloud.

Mahoney: Je ne peux pas dire que j’ai apprécié le travail confié à des enfants littéraux. Les premières quêtes secondaires de ce jeu étaient la seule chose qui semblait fastidieuse – des petits boulots qui ne représentaient jamais grand-chose, en termes de caractérisation ou de récompense. La magie des jeux vidéo est qu’ils vous rendent heureux de faire des courses. Si cette magie glisse, vous n’êtes qu’un idiot qui court dans la ville à la recherche d’un chat perdu, dans l’espoir qu’une petite fille puisse dire que vous êtes un bon mercenaire.

ALERTE SPOILER: SÉRIEUSEMENT, NE CONTINUEZ PAS À LIRE SI VOUS NE VOULEZ PAS EN APPRENDRE SUR LE ENDGAME!

Que pensez-vous des, euh, choix que tout le monde (les personnages, les développeurs du jeu) a fait dans la phase finale?

Ahlman: Je veux immédiatement dire “un non-sens stupide d’anime.” Et cela vient d’un fan de Kingdom Hearts.

Charité: Enfin, Tetsuya Nomura m’a amené à jouer à Kingdom Hearts.

Sérieusement, je pense que la divergence fatale de la chronologie par rapport au jeu original était un appel fort. La fin de l’autoroute marque vraiment le point où Remake pourrait se dégrader d’une revigoration fidèle en une narration servile.

Mahoney: Quel frisson. Square Enix a répondu à des décennies de plaidoyer des fans en refaisant son jeu le plus aimé, puis l’a immédiatement ouvert pour créer quelque chose de complètement nouveau. C’est honnêtement un miracle qu’un jeu de cette taille réalisé avec une adresse IP existante puisse être aussi conscient de lui-même. Ce sont les jeux Greta Gerwig Little Women of Final Fantasy – autant sur l’histoire que sur le récit de cette histoire. Comme on nous le dit tout au long du jeu, Remake est une question de retrouvailles. Pourtant, lorsque les fans de longue date sont revenus dans le monde de Final Fantasy VII, ils ont constaté que la main invisible guidant le jeu original avait été rendue visible, avait reçu un nom et était devenue le boss final. Incroyable. Il ne nous reste plus qu’à faire confiance à Tetsuya Nomura, l’esprit créatif qui a emmené la série Kingdom Hearts dans une aventure cosmique dans son propre cul, pour gérer une fin ouverte.

Qui Square Enix devrait prioriser pour la sortie: Final Fantasy VII-2 ou Final Fantasy XVI?

Ahlman: Quiconque suit les antécédents de Square Enix au cours de cette génération de consoles actuelle sait qu’il a eu des émissions médiocres de ses jeux sous licence et développés en interne pendant un certain temps. Remake était fondamentalement la bouée de sauvetage ultime pour un succès critique et commercial. En cas d’urgence, refaites Final Fantasy VII. Cela étant dit, il existe une véritable innovation en matière de combat, de narration et – mon dieu! – de la musique. Square Enix a redonné vie à une épopée brillante, quoique légèrement imparfaite, dans cette première partie du remake de Final Fantasy VII et il serait insensé de ne pas aller de l’avant avec la deuxième partie de cette prochaine génération de consoles.

Almeida: VII-2, pas de question. Le jeu s’est incroyablement bien vendu au cours de la dernière semaine et demie. Gardez l’élan!

Charité: Final Fantasy VII-2 pourrait être essentiellement une sorte de Final Fantasy XVI. C’est un territoire inexploré.

Mahoney: Étant donné que c’était le premier bon jeu Final Fantasy en solo en 17 ans, ne compliquons pas cela.