Enquête de sortie «Tiger King»

. / Illustration de la sonnerie

La dernière offre de crime réel de Netflix ne se concentre pas seulement sur un complot de meurtre pour compte d’autrui, mais aussi sur la vie sauvage de Joe Exotic, Doc Antle et Carole Baskin. Après avoir regardé la série, le personnel de Ringer s’est réuni pour partager leurs pensées et leur incrédulité.

Tiger King, la dernière offre de crime véritable de Netflix, ne se limite pas à un complot de meurtre pour compte. Il plonge également dans la vie sauvage des gardiens de zoo en bordure de route et des éleveurs d’animaux comme Joe Exotic et Doc Antle, des défenseurs des droits des animaux (en quelque sorte?) Comme Carole Baskin, et toute une série de personnages entre les deux. Après avoir visionné la série, le personnel de Ringer s’est réuni pour faire le bilan et partager son incrédulité collective à l’égard de ce qu’ils venaient de regarder.

1. Quelle est votre critique sur Tiger King?

Jordan Ligons: Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblent les tigres, le vrai crime, les choix de mode audacieux, la musique country, une folle dame aux chats, un throuple gay et les fédéraux à l’écran? Ensuite, arrêtez ce que vous faites et regardez Tiger King. Oh, et Shaq est là aussi.

Kevin O’Connor: Je ne reverrai plus jamais l’Irlandais de Martin Scorsese. C’est beaucoup trop long. Mais je suis déjà sur ma deuxième vision de Tiger King. Qu’est-ce que cela dit à mon sujet?

Jason Concepcion: Le premier spectacle incontournable de l’histoire du divertissement. C’est indescriptible. Rien de ce que je pourrais vous dire (c’est-à-dire qu’un des personnages aurait tué son deuxième mari et nourri son corps de tigres) ne pourrait atténuer les chocs.

Shaker Samman: Si vous avez rendu cela sous forme de script, vous seriez bien sorti de la pièce. Rien ne pourrait être aussi absurde, non?

Cory McConnell:

Alison Herman: Le nouveau Wild Wild Country – non seulement parce que c’est aussi une véritable série criminelle Netflix mettant en vedette un mégalomane qui passe par Bhagavan, mais aussi parce que l’Amérique est, en effet, un pays sauvage et sauvage qui crée et permet des gens comme Joe Exotic.

Amelia Wedemeyer: Qu’est-ce que je viens de regarder? … Puis-je en avoir plus, s’il vous plaît?

Megan Schuster: Aucune de mes véritables pensées sur Tiger King ne pourrait jamais être limitée à 280 caractères, donc voici quelques choses rapides que je n’oublierai jamais: les cadenas Prince Albert; Annonce de la boutique de cadeaux de Joe; L’éléphant de Doc Antle; Les esclaves sexuels de Doc Antle; Photos de mariage de Carole Baskin.

Jason Gallagher: Les documentaires doivent prendre leur retraite maintenant. Tout comme les clips.

2. Quel a été le meilleur moment de la série?

Herman: Le triple mariage peut être douteusement légal, mais il était également vraiment doux!

Ligons: Le mariage horriblement maladroit avec Joe Exotic et ses deux nouveaux maris, John Finlay et Travis Maldonado. Les tenues de cow-boy roses étaient… un choix. Et Joe était le seul à avoir souri! Le tout était si étrange, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Et ça aussi.

Samman: Mon cœur dit l’incroyable JET SKI MONTAGE dans la finale de la série.

David Shoemaker: Il y a trop de «grands» moments dans la série – trop de rebondissements. Lorsque vous regardez une série sur les tigres captifs, vous attendez toujours en quelque sorte l’accident de voiture, donc je suppose que les deux moments de l’accident ont été (1) lorsque Kelci “Saff” Saffery s’est fait mordre le bras, et (2) la première fois que nous avons entendu une des chansons country de Joe Exotic.

Concepcion: Eh bien, «meilleur» n’est pas un mot que j’utiliserais pour décrire quoi que ce soit dans cette série. Le moment le plus étrange de génie est le clip de Joe Exotic pour sa chanson “Here Kitty Kitty”, qui parle d’une femme qui nourrit la carcasse de son mari aux tigres.

McConnell: J’ai passé toute la série à me demander quand ils allaient sortir “Eye of the Tiger” et quand ils l’ont fait, mec, ça n’a pas déçu.

O’Connor: Joe Exotic courant en tant que libertaire sans avoir aucune idée de ce que représentent les libertaires m’a fait hurler de rire. Est-ce que quelqu’un pourrait mettre Joshua Dial et son cul de vapotage dans une émission de télé-réalité? Le directeur de magasin de Walmart est devenu directeur de campagne devenu star de la réalité. Arangez-vous pour que cela arrive.

3. Quelle a été votre partie la moins préférée de la série?

Samman: Bien que le spectacle lui-même soit un exploit culturel aux proportions épiques et que j’aimais le regarder, j’ai laissé chaque épisode se sentir pire pour le monde.

Wedemeyer: Découvrir à quel point toutes les personnes impliquées sont horribles, non seulement pour les animaux mais pour les autres humains.

O’Connor: Tout ce qui est allégué à propos de Doc Antle est dégoûtant. Il est époustouflant que les accusations selon lesquelles Antle s’attaque aux adolescentes pour les amener dans son culte soit une histoire secondaire. J’ai été intrigué d’apprendre à la fin du documentaire que ses installations avaient été pillées par les autorités en décembre dernier. Peut-être qu’un autre documentaire pourrait être en route.

Herman: Regardez, par tous les moyens, exposez le pratiquant systématique de cruauté envers les animaux comme un misogyne qui dirige également un culte de facto. Ne me forcez pas à le regarder pendant quatre heures d’interview supplémentaires!

McConnell: Je comprends pourquoi les cinéastes l’ont fait, mais le message écologiste cloué à la fin était trompeur. C’est comme si à la fin de No Country for Old Men, les frères Coen avaient inclus un PSA de contrôle des armes de cinq minutes. C’est l’histoire d’une petite ville de poignards, de sales actions et de vengeance, alors que ce soit ça! Tenter de revenir en arrière sur les implications de l’utilisation de la maltraitance des animaux comme toile de fond de cette histoire à la 11e heure n’a pas atterri pour moi. De plus, l’inclusion de séquences de vidéosurveillance dans lesquelles quelqu’un est témoin d’un décès par suicide qui se produit juste hors du cadre semble plus discutable et inutile plus j’y pense longtemps.

Concepcion: Images de caméra de sécurité d’un décès (accidentel?) Par suicide.

4. Veuillez classer les plus grands rebondissements de la série en fonction de leur facteur de surprise.

Schuster: Il y en a trop, donc je fais juste mon top 5.

5. Carrière de musique country de Joe.

4. Le fait que Carole a commencé comme un grand éleveur de chats.

3. La situation entre Doc Antle et ses «copines».

2. Décès accidentel de Travis par suicide.

1. LA DISPARITION DU MARI DE CAROLE.

Concepcion:

5. Un lion attiré par l’odeur de la botte de Joe le mutile presque. Il doit tirer son revolver plus d’une fois pour effrayer les chats. Plus tard, la meurtrière présumée Carole Baskin mentionne avec désinvolture quel parfum vous pourriez mettre sur quelque chose pour attirer l’attention d’un gros chat.

4. Une femme a le bras mutilé par un tigre. Le bras est finalement amputé et elle retourne au travail, le lendemain. C’est la personne la plus raisonnable du documentaire.

3. Joe brûle apparemment son propre studio de production vidéo.

2. La scène jetable de 30 secondes dans laquelle Joe révèle qu’il accroche des cadenas à son piercing au pénis.

1. La mort par suicide.

Gallagher:

7. Le seul gars n’a pas perdu ses jambes à cause des animaux. C’était un accident de tyrolienne.

6. Le clip «Here Kitty Kitty».

5. Joe a probablement incendié son propre studio, tuant plusieurs alligators.

4. Joe a dit calmement aux clients que le bras de quelqu’un venait d’être arraché par un tigre.

3. Joe était marié à deux hommes en même temps (l’un était hétéro?).

2. Joe a obtenu 19% des voix lors de la course du gouverneur de l’Oklahoma.

1. Carole a probablement nourri son mari avec un tigre.

[I’m actually outraged that the drug kingpin didn’t make my list.]

McConnell:

5. La réalisation que tous ceux qui ont touché un tigre ont le même goût en décoration intérieure.

4. La prévalence générale de la polygamie chez les animaux.

3. Le fait que l’employé dont le bras a été mordu par un tigre est retourné travailler AU MOINS D’UNE SEMAINE au MÊME LIEU.

2. La «disparition» du mari de Carole

1. Le culte de Doc Antle. (Qu’est-il arrivé à la femme qui est sortie!? Besoin d’un suivi là-bas.)

Wedemeyer:

8. Lorsque certains Oklahomans ont sérieusement envisagé de voter pour Joe Exotic pour le poste de gouverneur.

7. Prince Albert PADLOCK de Joe Exotic.

6. Saff se faisant arracher la moitié de son bras par un tigre pour revenir quelques jours plus tard et être cool avec.

5. La mystérieuse disparition du mari de Carole Baskin qui a peut-être pris fin lorsqu’elle a donné son corps à ses tigres.

4. Le culte du zoo de Doc Antle et les animaux disparus.

3. L’incendie du studio d’incendie criminel qui a tué les alligators.

2. Décès accidentel de Travis par suicide.

1. Que G.W. Le directeur du zoo, John Reinke, a perdu ses jambes dans un accident de tyrolienne et non dans une grosse attaque de chat.

O’Connor: Il y en a trop à retenir et à classer. Mon cerveau s’est transformé en bouillie. Mais la tournure la plus surprenante pour moi a été l’implication que Carole Baskin a tué son deuxième mari et nourri son corps à ses tigres. Même si quelque chose ne va clairement pas chez elle, je n’ai jamais vu ça venir.

Herman:

352. Que le thésauriseur exhibitionniste de gros chats qui a tenté de commettre un meurtre est également un polyamoriste.

[Gap the size of a tiger’s maw.]

2. Qu’il n’y a eu qu’un seul incident de mutilation à la caméra.

1. Qu’une bataille majeure dans les guerres de Big Cat en cours repose sur les moindres détails du SEO. Big Cat Rescue, engagez-moi en tant que consultant digital !!

5. Quel (s) narrateur (s) – le cas échéant – avez-vous trouvé le plus fiable?

Cordonnier: La seule personne fiable dans tout ça était Don Lewis, parce qu’il est mort pour ne pas pouvoir mentir.

O’Connor: John Reinke semble être un mec ordinaire qui a eu beaucoup de malchance dans sa vie. Au mieux, il est digne de confiance. Au pire, il est le moins loin de tous.

Ligons: Le manager, John! Il était tellement engagé qu’il a nourri ces animaux en se promenant sur des os nus (!!) pendant plusieurs mois. Il ne méritait pas d’être impliqué dans une affaire fédérale! Je crois tout ce qu’il a dit.

Wedemeyer: Je devrais dire les travailleurs, qui sont aussi les seuls humains sympathiques de toute la série. AUCUN des personnages principaux n’est sympathique, alors sachez qu’avant de plonger dans Tiger King.

Samman: Joshua serait probablement un coup incroyablement difficile dans la vraie vie, mais parmi cette distribution de personnages, c’est scandaleusement normal. Je lui fais plus confiance que quiconque.

Herman: CAROLE BASKIN N’A RIEN DE MAUVAIS. (En plus de tuer éventuellement son deuxième mari et de nourrir son cadavre aux tigres.) Nous stan simplement une femme forte allant aux pieds avec les hommes de sa profession, c’est-à-dire, étant incroyablement protectrice des gros animaux qui vous déchireraient en deux sans une seconde pensée. Et même si Carole est vindicative, ombragée et peut-être hypocrite, au moins elle est toutes ces choses au service d’une bonne cause. Équipe Carole!

Schuster: J’ai trouvé que Jeff Lowe n’était fiable que parce que sa motivation singulière – l’argent – était toujours au premier plan de ses actions. Tout le monde est complètement plein de merde.

Concepcion: LOL.

6. Quelle est votre chanson / vidéo musicale Joe Exotic préférée?

Herman: Celui qu’il a chanté lors des funérailles de son mari qui a montré très clairement que les morceaux réels ne sont pas sa voix.

O’Connor: Allez, c’est facile. Joe Exotic a écrit une chanson country sur son rival tuant son mari et le nourrissant de tigres, puis a réalisé un clip avec une ressemblance avec elle. Que pourrait-il être d’autre que «Here Kitty Kitty»? C’est un banger.

Ligons: “Ici Kitty Kitty” et ce n’est même pas proche.

McConnell: “Ici Kitty Kitty.” Aimez une belle ballade de meurtre dans un pays mineur. C’est l’une des rares articulations de Joe Exotic qui fonctionne structurellement et mélodiquement comme une chanson, et le moment où elle tombe dans la série fournit l’un des plus grands moments de «merde sacrée» de l’expérience Tiger King.

Samman: Je sais que “Here Kitty Kitty” est le choix populaire, mais “I Saw a Tiger” est objectivement un banger.

Wedemeyer: “J’ai vu un tigre.” Je sais que tout le monde aime la chanson de Carole Baskin, mais il y a quelque chose d’apaisant dans “I Saw a Tiger”, qui est probablement dû au fait que c’est une chanson sur l’amour des tigres et non sur une femme qui peut ou non avoir tué son mari et l’a nourri à ses tigres. Mais je ne dis pas “Here Kitty Kitty” n’est pas accrocheur, car il l’est définitivement. Merde, ces chansons devraient être disponibles sur Spotify dans une semaine.

Gallagher: C’est le dispositif de narration qui élève Tiger King au-dessus de tout autre documentaire. Imaginez entendre Robert Durst admettre avoir tué des gens sur The Jinx [HARD CUT TO] Robert Durst chantant à propos de la mort de personnes au sommet d’une camionnette. Ou que dire de Michael Peterson révélant la théorie de la chouette sur The Staircase [HARD CUT TO] Michael Peterson chantant des attaques de hiboux devant un petit étang. Ou la première fois que nous voyons le sandwich merdique dans le documentaire du Festival Fyre [HARD CUT TO] Billy McFarland chante des sandwichs dans un costume de prêtre et un chapeau de cowboy.

Quoi qu’il en soit, c’est “Here Kitty Kitty”.

7. Quel est votre plus gros tirage durable de la série?

Herman: Je ne me sens plus à l’aise de m’identifier comme un chat.

O’Connor: Je savais déjà qu’il y avait moins de tigres dans la nature que jamais auparavant, mais je ne savais pas qu’il y avait plus de tigres en captivité que dans la nature. Déchirant. Aussi hilarant et divertissant que Tiger King, il est encore plus honteux et profane. Les espèces de tigres disparaîtront avant que ces gens cinglés ne le fassent. C’est dommage.

Wedemeyer: Nous étions connus, mais les êtres humains sont nulles.

Samman: Dieu, je suis content de ne plus vivre à Tampa.

Cordonnier: Chaque sanctuaire de tigres est un culte sexuel de facto.

Concepcion: N’allez pas dans les zoos routiers.

Gallagher: Je voudrais modifier ma déclaration précédente. Tout art, y compris The Ringer, doit maintenant prendre sa retraite. Je ne fais pas les règles. Le Tiger King le fait.