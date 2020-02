Enquête d’entrée «Better Call Saul» pour la saison 5

Better Call Saul revient avec une première de deux nuits à partir de dimanche, replongeant dans la dévolution de Jimmy McGill vers Saul Goodman alors que le spectacle commence à se heurter aux événements de Breaking Bad. Mais avant tout cela, le personnel de Ringer a effectué un contrôle de température avant la saison 5.

1. Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans la saison 5 de Better Call Saul?

Jackson Safon: Je meurs d’envie de voir la construction du bureau de Saul Goodman. Le tapis en peluche bleu, les piliers blancs massivement kitsch et la Constitution gonflée sur le mur du fond, la Statue de la Liberté gonflable à l’avant – tout cela. Je pense qu’il y a de fortes chances que nous ne voyions pas cette version de son bureau avant la saison 6, mais un gars peut rêver, non?

Sean Yoo: Les parties les plus agréables de la saison 3 et de la saison 4 étaient des scènes impliquant Gus et les Salamancas. Avec cela vient des arcs d’histoire entourant Mike Ehrmantraut et Nacho Varga, deux de mes personnages préférés de cette série. La saison dernière, leurs rôles se sont élargis, Mike supervisant le super-laboratoire et Nacho devenant un agent double. Maintenant avec Lalo Salamanca jeté dans le mélange, l’air est rempli de tension et d’incertitude. J’ai hâte de voir comment cette saison se déroulera, surtout en sachant que Gus finira par retirer le cartel et deviendra le honcho en chef.

Alan Siegel: En bref: Pour voir comment Jimmy McGill reste un personnage à distance sympathique tout en se figeant complètement dans le plus mince des avocats criminels. S’il y a une personne qui peut aider à réaliser cette transformation, c’est bien Bob Odenkirk.

Jack McCluskey: La beauté de l’histoire de Jimmy McGill est qu’elle parvient à être divertissante même en traitant les moindres détails du droit, captivant même si en fin de compte nous savons où cela va, et émotionnellement dévastateur en cours de route. C’est vraiment une histoire de «non-non-oui», car vous aspirez à ce que Jimmy fasse la bonne chose, tout en sachant qu’il ne pourra pas résister à se briser. C’est basique, mais j’ai hâte de voir comment ça se passe là où nous savons tous que ça va. Et pour traîner à Albuquerque encore un peu.

John Gonzalez: Le frère de Jimmy, Chuck, lui a demandé une fois s’il travaillait sur un dossier pour Hamlin, Hamlin et McGill, auquel Jimmy a immédiatement répondu: «Je vous salue, Satan. Je me soumets au côté obscur. ” Il est temps.

2. S’il y a une chose dans la nouvelle saison qui vous inquiète, c’est quoi?

Gonzalez: Étant donné que Rhea Seehorn a récemment averti que cette saison sera la plus «tragique» de la série à ce jour, il est juste de paniquer à propos de Kim. Je soupçonne que nous nous dirigeons vers une fin pour son personnage qui tombera quelque part sur l’échelle de mort déprimante entre la crise cardiaque de Marco et le suicide de Chuck McGill par le feu.

Yoo: JE VEUX JUSTE QUE KIM WEXLER SOIT SÉCURITAIRE ET HEUREUX ET AUSSI AUSSI UNE CARRIÈRE TRÈS FRUCTUEUSE. EST-CE TROP BEAUCOUP À DEMANDER?!?!

McCluskey: Kim est géniale, et voici en espérant qu’elle s’envole vers le coucher du soleil pour une nouvelle vie loin de l’influence destructrice de Jimmy. Mais ce qui m’inquiète vraiment, c’est ce que deviendra notre agent double, Nacho. J’ai l’impression que le double croisement Gustavo Fring ne va pas si bien se passer pour lui.

Siegel: Oui, cela me rend anxieux de penser à la façon dont Kim va se sortir de Jimmy, euh, Saul et de ses conneries. Connaissant le fonctionnement de l’univers Breaking Bad, les choses ne semblent pas bien se terminer pour elle, malgré sa relative vertu. J’espère que je me trompe.

Safon: J’ai du mal à croire qu’ils vont se débarrasser de Kim avant la dernière saison de l’émission. Cela étant dit, les derniers épisodes de la saison 4, et en particulier la scène finale, m’inquiètent vraiment que la relation de Kim et Jimmy passe d’une fracture capillaire à une rupture totale en raison de la trajectoire de vie de Jimmy. Aussi triste que cela soit, Jimmy traîne clairement Kim vers le bas et avec ses tendances autodestructrices, je crains qu’il ne voie le bout du tunnel et décide de le recouvrir pour y arriver le plus tôt possible.

Gonzalez: Je vois parfois Seehorn chez Whole Foods et je crains de ne plus pouvoir la regarder dans les yeux après ça.

3. Quelle est la plus grande question que vous avez encore à propos de Saul Goodman?

McCluskey: Pourquoi Saul a-t-il si peur de Lalo Salamanca dans Breaking Bad? (Vous savez, à part les raisons évidentes, on aurait peur d’un agent du cartel meurtrier.)

Siegel: Comment va-t-il devenir le gars vers lequel se tourne le monde souterrain d’Albuquerque quand il est dans une impasse? Nous savons qu’il est intelligent et impitoyable, mais je suis morbidement curieux de voir comment il construit sa clientèle dans l’assemblage de petits criminels et de psychopathes violents qui l’emploient dans Breaking Bad.

Gonzalez: Avant que Jimmy n’entre dans l’audience de l’association du barreau dans le dernier épisode de la saison dernière, Kim lui dit que, quoi qu’il arrive, “je suis avec toi”. À en juger par le regard sur son visage quand elle se rend compte que la performance larmoyante de Jimmy était une autre dans une longue lignée de contre spectaculaires, Kim semble susceptible de reconsidérer son engagement envers lui. Mais qu’est-ce que Saul fait – ou ne fait pas – qui finalement les sépare définitivement?

Yoo: Et combien de cinabre mange-t-il au travail?

4. Il est déjà confirmé que l’agent DEA Hank Schrader et son partenaire Steve Gomez se présentent cette saison. Que pensez-vous de retrouver l’homme minéral? Better Call Saul se penche-t-il trop sur le service des fans de Breaking Bad?

Siegel: Tout d’abord, sans service de fans, Better Call Saul n’existerait pas. Appuie-toi. Je suis ravi du retour rétroactif de Hank de la tombe. Ce qui va être bizarre, c’est que la version pré-Tuco, pré-Twins de la meathead adorable était bien plus meathead qu’aimable. Le Hank moins éclairé n’était pas aussi attachant que le Hank post-traumatique. Au début, ça va probablement être choquant de se souvenir de ça.

McCluskey: Parlant en tant que fan, je n’ai jamais été tout à fait d’accord avec la dérision implicite du terme “service aux fans”. J’aime le Mineral Man! Pourquoi ne devrais-je pas voir plus de lui, dans un contexte légèrement différent? Parfois, les décisions prises avec un attrait populaire à l’esprit peuvent également être enrichissantes sur le plan artistique. J’espère que celui-ci l’est.

Safon: Pré-blessure, Hank n’est qu’une boule effrontée d’énergie masculine qui devrait injecter une autre dimension dans un spectacle déjà en couches. Compte tenu de la connaissance de Tuco Salamanca par Hank avant son introduction dans Breaking Bad, j’imagine que ces deux personnages interagiront sous une forme ou une autre dans Better Call Saul. Peut-être y a-t-il trop de services aux fans, mais comme l’un de ces fans est desservi, je m’en fiche particulièrement. En fait, j’aime bien ça.

Yoo: Vince Gilligan et Peter Gould ont fait un excellent travail pour ne pas exagérer le service des fans et s’assurer que ces moments Breaking Bad se produisent naturellement au cours de leur narration. L’ajout de Hank et Gomie semble être la prochaine étape parfaite dans BCS alors que nous approfondissons le monde du cartel de la drogue. Vers la fin de la saison 3, Mike est obligé de tuer Werner Ziegler après s’être enfui de la production du super-laboratoire pour obtenir un peu de R & R – je pense que la mort pourrait être la raison pour laquelle Hank et Gomie sont introduits cette saison.

Gonzalez: Je vais ignorer la dernière question (ressemble à une attaque personnelle) et reformuler la première. Suis-je excité de revoir Hank et Gomie?

5. La série continue de taquiner les attaquants flash en noir et blanc de Saul sous le nom de «Cinnabon Gene». Que pensez-vous qu’il va lui arriver? Saul Goodman peut-il avoir une fin heureuse?

Safon: Après avoir complètement transformé le talon en Saul Goodman, je ne pense pas qu’il puisse avoir une fin heureuse. En tant que tel, je pense que «Gene» finit par vivre sa vie de la manière la plus ennuyeuse possible: gérer un cinabre sans problèmes juridiques, incapable de gérer aucun inconvénient, sans aucun accomplissement dans sa vie.

Yoo: À la fin d’El Camino, Jesse a eu une fin semi-heureuse. Mais Jesse a toujours semblé avoir un bon cœur et une volonté de protéger les gens. Saul est beaucoup moins remboursable, et les créateurs de cette émission n’hésitent pas à donner aux gens la fin qu’ils méritent.

Gonzalez: Jimmy McGill a gravi les échelons de la salle du courrier, a tenté de changer sa vie en laissant Slippin ‘Jimmy derrière lui et a obtenu un diplôme en droit, uniquement pour des événements (dont beaucoup de sa propre initiative), des amis et de la famille pour se retourner contre lui, lui faisant complètement spirale et aller plein Saul Goodman. C’est un assez bon indicateur que Saul Goodman ne peut pas avoir une fin heureuse. Mais tout comme il a jeté Jimmy pour devenir Saul, il peut peut-être inverser la procédure. Peut-être que lorsque Cinnabon Gene rentrera chez lui et lavera le givre et se laissera tomber devant la télévision pour regarder les vieilles publicités de «Better Call Saul», il y aura encore de l’espoir pour James McGill, Esquire – s’il reste quelque chose de lui.

McCluskey: Je pense que sa paranoïa finira par l’emporter sur lui, et il prendra une série de mauvaises décisions qui finiront par lui coûter très cher. Et non, je ne pense pas qu’il devrait avoir une fin heureuse – il ne saurait pas quoi en faire.

Siegel: La fin ne sera pas heureuse. J’ai des visions de Jimmy, après que les flics l’ont appréhendé, choisissant de se défendre devant le tribunal. Les témoins dans le cirque d’un procès incluront tous ceux qu’il a vus pendant les événements de Breaking Bad et Better Call Saul. Si cela ressemble trop à la finale de Seinfeld, alors quoi?

6. Better Call Saul revient avec une sixième et dernière saison en 2021. Comment le spectacle se terminera-t-il?

Safon: Saul ayant entendu parler pour la première fois de la méthamphétamine bleue dans les rues.

Siegel: Avec Jimmy dans le tintement, diriger le spectacle.

McCluskey: Cinnabon de Gene se ferme soudainement, le laissant sans emploi rémunéré. Contraint de repartir dans le monde et incapable d’atteler son wagon à un autre pourvoyeur de bombe calorique, il devient de plus en plus nerveux que ses ennemis le rattrapent. Enfin, il décide que la seule issue est par une dernière arnaque… mais peut-il la retirer, ou est-ce le con pour mettre fin à cet escroc pour de bon?

Yoo: Je me demande si le spectacle ne passera pas la majeure partie de l’implication de Saul avec Walt et Jesse et se rendra au présent avec Cinnabon Gene. Le spectacle tournera alors en théorie autour de Saul / Gene essayant de garder sa couverture cachée du reste du monde. Quoi qu’il en soit, j’imagine que Better Call Saul se terminera tragiquement pour notre avocat corrompu, que ce soit aux mains de la loi, du cartel ou peut-être simplement de trop de rouleaux de cannelle. On souhaite cependant que Saul puisse retrouver Kim (si elle est encore en vie) et qu’ils puissent vivre heureux pour toujours…

Gonzalez: Pour Slippin ’Jimmy / James McGill / Saul / Gene, je pense que cela se terminera mal. Comme Saul l’a dit une fois, l’une des seules choses qu’il sait sur Albuquerque est «Bugs Bunny aurait dû prendre un virage à gauche là-bas». Si seulement Saul avait suivi son propre conseil.

