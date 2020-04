Enquête d’entrée «The Challenge: Total Madness»

Tous les sports sont actuellement suspendus… à l’exception de The Challenge. C’est vrai: de vieux favoris comme Johnny Bananas, CT, Wes et Jordan sont de retour, mélangeant les nouveaux arrivants de Big Brother (Bayleigh Dayton), The Amazing Race (Jennifer Lee) et Survivor (Jay Starrett) pour une saison qu’ils ” re appelant “Total Madness.” Le personnel de Ringer n’a aucune idée de ce que cela signifie, mais ils ont des prédictions pour le nouvel épisode du cinquième sport américain.

1. Qui est le favori par excellence pour remporter le Challenge: Total Madness?

Sean Yoo: Les favoris les plus probables qui se dirigent vers la plupart des saisons de The Challenge sont généralement les vétérans qui frappent fort comme Johnny Bananas, CT et Cara Maria. Deux de ces trois joueurs jouent cette saison, et bien que Johnny ait été éliminé au début des dernières saisons, une compétition individuelle favorise les deux gars, compte tenu de leur capacité à dominer les défis, à survivre aux éliminations et à rester à flot dans le jeu social. Compte tenu de leur curriculum vitae, les deux gars auront d’énormes cibles sur le dos. Ce sera un vrai test pour voir si l’une ou l’autre de ces deux légendes peut se cimenter en tant que Challenge GOAT.

Ben Glicksman: Jordan. Il a remporté chacun des trois derniers défis auxquels il a participé et a organisé une clinique absolue dans War of the Worlds 2. Il est le favori jusqu’à ce que quelqu’un surpasse ses performances d’élimination de la lutte acharnée de la saison dernière.

Mallory Rubin: Jordan Wiseley. Mon mec a trois titres Challenge, une reprise de la chanson avec sa fiancée et concurrente concurrente du Challenge Tori, et une stratégie pour les poils du visage déroutante mais efficace. Il est à son apogée et toujours aussi confiant. Ses concurrents le viseront sûrement tôt, mais c’est Jordan – il s’est déjà lancé un défi d’élimination contre Bananas juste pour fléchir et avoir l’air dur. Cela a-t-il fonctionné? Il n’a pas! Est-ce que ça importe? Ce ne est pas! Jordan est le genre de compétiteur du Challenge qui veut la cible sur son dos. Comme il l’a dit une fois: “D’une manière ou d’une autre, nous faisons des livres de records.”

Andrew Gruttadaro: Jordan, CT et Rogan sont les favoris, en ce qui me concerne. Mais je vais avec le champ sur ces trois-là.

Juliette Litman: Étant donné que Jordan Wiseley est dans la conversation pour le plus grand athlète vivant – et peut-être l’un des 25 meilleurs athlètes de tous les temps – il doit être le favori. Parier contre Jordan, c’est ignorer toutes les vérités fondamentales de l’univers The Challenge. Quand je pense à la grandeur, je pense à Jordan qui a balancé le marteau géant lors d’une élimination la saison dernière. Ce fut l’un des exploits les plus impressionnants que j’ai jamais vu et c’est la raison pour laquelle la Jordanie ne devrait jamais être sous-estimée. Je suis prêt à le mettre sur la liste restreinte du Challenge GOAT (aux côtés de Landon, Alton, Cara Maria et Johnny Bananas).

2. La finale comportera-t-elle plus d’aluns du Challenge ou plus d’aluns d’autres spectacles?

Glicksman: Je dirai Challenge alums, mais je n’ai aucune idée qui montre que la moitié de ces personnes viennent de plus. Crie à quiconque a eu l’idée de transformer chaque émission de téléréalité sur la planète en un système d’alimentation pour MTV. Des trucs géniaux.

Litman: Le Challenge a été relancé ces dernières années grâce à leur Brexit inversé – une infusion de talents d’autres émissions et d’autres pays, en particulier du Royaume-Uni. Merci, Joss, Kyle et Kayleigh. Bien que, même si nous ne pouvons pas être sûrs que les aluns Challenge domineront, les aluns MTV le seront. La combinaison du défi et êtes-vous le seul? peut vaincre les prétendants Big Brother de tous les pays.

Gruttadaro: D’autres spectacles! Le Challenge a rincé son bassin de talents depuis Dirty 30, et cela a commencé à porter ses fruits au cours des deux dernières saisons, Turbo remportant la Guerre des Mondes et la moitié des gagnants de la Guerre des Mondes 2 provenant d’origines non-Challenge. Je pense que ce pourcentage ne grimpe que dans Total Madness.

Yoo: Depuis que The Challenge a commencé à intégrer des concurrents d’autres émissions de télé-réalité, les seuls qui ont connu un réel succès sont les stars de la réalité britannique et TURBO, tandis que les gens de Big Brother ont du mal à rester dans le jeu. Je prédis que la marée retournera en faveur des anciens du Challenge cette saison, alors qu’ils commencent à ressentir le besoin de réaffirmer leur domination dans ce match.

Insister sur: Défiez les aluns, même si je suis ravi de voir ce que Jay de Survivor va faire ici. En parlant de cela: Le modèle Survivor: Winners at War actuel est probablement la meilleure chance que les anciens élèves non-Challenge aient. Sur Survivor, les joueurs de la New School qui n’ont pas de liens profonds comparables se sont regroupés pour éliminer les joueurs de la Old School avec des liens et des alliances solides. Si l’équipe Other Show fait quelque chose de similaire ici, elle pourrait avoir une chance.

3. Quel compétiteur légendaire du Challenge sortira le plus tôt?

Gruttadaro: Ne me demandez pas pourquoi, mais je vais avec Jordan ici.

Yoo: Je ne vois pas Aneesa prospérer dans une compétition individuelle. Cela dépend de la façon dont le vote se déroulera, mais si le fardeau du jeu est sur vous et que vous sortez d’une élimination, je ne la vois pas aller trop loin cette saison.

Insister sur: Je suis très inquiet pour Wes et sa barbe incroyablement luxuriante. Mais j’ai fait partie de l’équipe Wes pendant une grande partie de ma vie, donc j’espère vraiment que je me trompe! Je m’approche essentiellement de cela comme je fais tous les événements sportifs auxquels mes équipes chères participent: dire publiquement que je crains le pire, de sorte que si les choses tournent mal, je ne ressemble pas à un idiot (du moins pour cette raison!) , et si les choses vont bien, je peux célébrer la pure joie des attentes dépassées. Préparez-vous au pire, espérez le meilleur. J’espère que vous avez apporté un pinceau à barbe avec vous, Wes.

MTV

Litman: Aneesa a beaucoup donné à la télévision au fil des ans, de ses appels téléphoniques à sa mère sur The Real World: Chicago à ses querelles sur The Challenge à ses relations désordonnées qui se poursuivent jusqu’à l’émission. Mais cette saison de Survivor m’a appris que les nouveaux joueurs ne respectent pas leurs aînés, et à moins d’une transformation athlétique, je ne vois pas ces nouveaux enfants l’apprécier.

Glicksman: Ashley, qui a une réputation d’atteindre la finale ou d’imploser complètement après l’épisode 2. Si elle s’enflamme, ne vous sentez pas trop mal: ses gains combinés de 1,12 million de dollars en 2017-2018 équivalent presque au quart-arrière des Cowboys Salaire de Dak Prescott (1,17 million de dollars) sur la même période de deux ans.

4. Qui est la vedette de cette saison?

Litman: Ne sachant pratiquement rien de Tula, je vois «Big T» qui retient notre attention. Un surnom accrocheur va un long chemin.

Glicksman: Faysal Shawn “Fessy” Shafaat, ne serait-ce que parce que sa biographie de l’émission comprend le passage suivant: “L’ancien joueur de football de Division I considère The Challenge comme son rachat après ne pas avoir été recruté dans la NFL.” Cela ressemble à quelqu’un qui a ses priorités en ordre. Aussi, que devons-nous faire pour que Gronk participe au défi maintenant que ses jours de jeu sont terminés?

Gruttadaro: Jay Starrett, le Survivor: Millennials vs Alun Gen X qui, je pense, va être sournois athlétique et dramatique sournois. C’est un mec souple avec un visage gentil qui semble être un bon gars – jusqu’à ce qu’il ne le soit peut-être pas?

Yoo: Mattie! C’est probablement la femme la plus physiquement dominante de la série. Nous l’avons déjà vue surpasser ses concurrentes lors de sa première saison, et le ciel est la limite pour elle tant qu’elle peut rester dans le jeu sur le plan social. Si je devais choisir une recrue qui éclatera cette saison, je pense que je dois aller avec Faysal Shawn “Fessy” Shafaat, uniquement parce qu’il a participé à American Ninja Warrior.

Insister sur: J’ai des espoirs incroyablement élevés pour Asaf, qui a maintenant participé à plus d’émissions de téléréalité que je ne peux en suivre. Le heartthrob israélien a conquis les légions lors de son premier tour de passe MTV sur Are You the One? et fait également partie du Big Brother, Ninja Warrior, et donc vous pensez que vous pouvez danser? des familles. Et maintenant, il introduit les cheveux longs dans l’équation! Il se sent comme une serrure pour se retrouver dans une showmance et du boeuf avec un vétérinaire à grosse perruque qui veut qu’Asaf tombe en ligne – et bien que je réalise que cela décrit presque toutes les personnes de la série, je ne peux tout simplement pas me débarrasser du sentiment va danser son chemin dans un début de défi mémorable.

5. Qui est le plus susceptible de décevoir TJ Lavin?

Yoo: Règle n ° 1: Ne décevez jamais TJ Lavin. En regardant la liste des acteurs, la seule personne qui a déjà déçu TJ est Ashley. Elle s’est beaucoup plainte lors de précédents défis, et même si elle est une ancienne gagnante, elle est également une lâcheuse notoire.

Insister sur: S’il y a une chose que TJ ne respectera absolument pas, c’est un abandon. Et dans la bande-annonce de la saison, nous semblons voir et entendre deux choses consécutives: d’abord – arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celle-ci – Zach et Jenna se disputent leur relation, puis TJ dit: «Voulez-vous quitter , Jenna? ” Peut-être que ce n’est que de la magie d’édition en avant-première de la saison, une feinte de «cette saison» de style baccalauréat pour nous permettre d’anticiper quelque chose qui ne viendra jamais. J’espère que oui, car je veux que Jenna reste et se batte pour son prix. Mais la réponse à cette question est «quiconque quitte», et sur la seule base de la séquence d’aperçu, Jenna semble être en lice pour ce déshonneur. Encore une fois, j’espère que je me trompe!

Glicksman: Cory, Kailah ou les deux. Qui que ce soit, j’espère qu’ils inspireront TJ à compléter son discours emblématique «Ne t’en fais pas, j’espère ne jamais te voir» de quelques saisons en arrière.

Gruttadaro: Je suis choisir une recrue parce que je fais confiance aux vétérinaires pour comprendre pleinement les conséquences cosmiques de cesser de fumer sur TJ; Je vais avec Bayleigh Dayton de Big Brother 20 ici, qui va organiser une sortie lorsque son petit ami Big Brother Swaggy C sera renvoyé à la maison. Et puis TJ sera tout, “Vous êtes sérieux?”

Litman: Kailah est une déception pour nous tous.

6. Manquerez-vous Cara Maria et Paulie ou êtes-vous soulagé qu’ils ne jouent pas cette saison?

Yoo: SÛREMENT PAS! Cara Maria et Paulie ont rendu les dernières saisons de The Challenge presque insupportables, et j’espère qu’elles prennent encore quelques saisons pour régler leurs problèmes. C’est l’équipe Tori et Jordan jusqu’au bout.

Litman: Je n’ai toujours pas pardonné à Cara d’avoir boycotté Tori et la fête de fiançailles de Jordan. Elle est passée d’un enfant impressionnant de Fresh Meat à la moitié d’un couple fascinant et mystifiant (avec Abram), à un concurrent légitime, à un favori légitime, à une personnalité de la téléréalité intolérable qui doit se déconnecter. Pire encore, Paulie n’a jamais été intéressante. Ils ne manqueront pas.

Glicksman: Je vais manquer de m’enraciner contre eux. Cependant, je ne manquerai pas l’obsession bizarre de Paulie pour la tête des gens.

Gruttadaro: APPORTEZ DE LA VIANDE FRAÎCHE! Mais sérieusement, la seule façon de garantir que le défi continue à perpétuité (comme il se doit) est d’introduire de nouveaux concurrents en faveur de normes désormais ennuyeuses.

Insister sur: J’attends juste qu’Abram revienne.

7. Quel est votre scénario de rêve pour Johnny Bananas et Wes cette saison?

Insister sur: J’aimerais que CT éclate une fois de plus le sac à dos Bananas, et que cela fasse en sorte que Wes reste dans le jeu assez longtemps pour nous parler de ses 12 nouvelles entreprises.

Yoo: Bearded Wes doit aller loin cette saison. Je veux dire, avez-vous vu cette barbe? Il est difficile d’imaginer que ces deux rivaux amers s’associent, mais s’ils veulent aller loin dans ce jeu, je pense que ce serait une grande initiative stratégique pour eux de retourner le script et d’unir leurs forces. Vous pouvez appeler le duo «Bananes barbus».

Litman: En tant que défenseur passionné de Wes, soulagé que Swole Wes ait cédé la place à Normal Wes, je voudrais le voir éliminer Johnny une dernière fois. Envoyez ces deux à une élimination dans la semaine 3 – juste assez de bananes et d’intrigues en début de saison. Même les recrues savent retirer ces deux gars avant la finale.

Glicksman: Wes canalise son scanner interne et porte les bananes comme un sac à dos lors d’une élimination. Peut-être que la barbe de Wes Gimli lui donnera une force retrouvée.

Gruttadaro: Je veux les voir dans une élimination les uns contre les autres, avec le vainqueur allant à la finale. Je veux aussi voir les bananes raser la barbe de Wes Cornelius Yukon pendant qu’il dort.

