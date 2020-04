Enquête finale sur la sortie de la saison 5 de Better Call Saul

En raison de son absence de Breaking Bad, la santé physique de Kim Wexler a longtemps été la principale préoccupation de regarder Better Call Saul. Mais après un flash de quelques pistolets dans “Something Unforgivable”, l’épisode final de la cinquième saison impeccable de la série, il est maintenant clair que les téléspectateurs auraient dû être plus inquiets pour la santé de l’âme de Kim. Après la finale, le personnel de Ringer discute de ce développement, de l’avenir de Nacho et de ce qui attend la saison prochaine.

1. Quelle est votre critique de la finale de Better Call Saul Saison 5?

Miles Surrey: Plus comme mieux appeler un cardiologue!

Jackson Safon: Mes émotions sont divisées exactement en deux entre le soulagement pour la sécurité de Kim (même temporaire) et la peur pour Nacho.

Jason Gallagher: [Extremely Ned Stark voice for no apparent reason] Lalo arrive.

Dan Devine: Autant je déteste le dire: je vous regarde et je vois Slippin ’Kimmy.

Sean Yoo:

Score de la boîte #BetterCallSaul pour ‘Something Unforgivable’: – Lalo Salamanca: killtacular, parfait rapport k / d, passe au niveau suivant – Kim Wexler: affiche dunk sur Howard, dresse le jeu potentiel de GW – Nacho Varga: disparu au 4ème trimestre – Jimmy / Saul: DNP Sore Shoulders – Sean Yoo (@SeanYoo) 21 avril 2020

Ben Lindbergh: Saul a volé une partie du tonnerre de sa finale avec des bangers consécutifs jusqu’à la fin de la saison, mais “Something Unforgivable” était toujours un kicker choquant: Kim a vécu pour voir une autre saison, mais elle est également allée tout Walter White sur nous.

Alison Herman: Je ne m’attendais pas à ce que la saison 5 de Saul ait les mêmes contours rugueux que la saison 2 de You, mais nous y sommes.

2. Quel a été votre moment préféré de l’épisode?

Safon: La réponse de Kim à Jimmy – “N’est-ce pas?” – alors que la caméra s’attardait pour un battement supplémentaire était spéciale, des choses de tous les temps; là-haut avec “Je suis celui qui frappe.”

Gallagher: J’ai vraiment apprécié la partie où Lalo s’est transformé en terminateur moustachu et a tué les assassins hautement qualifiés embauchés par Gus Fring. Il avait l’air incroyable de le faire.

Herman: Je déteste Lalo Salamanca. J’adore regarder Lalo Salamanca tromper la mort et la pluie sur ses agresseurs.

Yoo: Il est difficile d’ignorer que Lalo affronte environ six assassins dans le style de John Wick, mais le moment entre Kim et Howard est le type de scène qui prend le dessus. L’explosion entre Jimmy et Howard dans “JMM” a été l’aboutissement explosif de cinq saisons de tension entre ces deux personnages. La façon dont Jimmy l’a géré était révélatrice de son évolution vers Saul – impétueux, trop confiant et inconscient des conséquences. Ensuite, vous avez Kim, dont la propre évolution est parfaitement résumée dans cette scène dans la finale. Howard dit à Kim que Jimmy est quelqu’un qui ne se contrôle pas; Kim riposte en disant: «Je prends mes propres décisions, pour mes propres raisons. … Je connais Jimmy et tu as tort. ” À ce stade, elle a contrôlé chacune de ses actions et elle choisit de rester avec Jimmy même si cela pourrait la faire tuer. C’est pourquoi elle est la MVP de la série et sans doute le meilleur personnage du monde de Breaking Bad. Elle est la seule à être pleinement confiante et consciente de chaque choix dans sa vie et elle défendra – quoi qu’il arrive – sa défense de ces choix.

Lindbergh: Jimmy demande à Kim: “Suis-je mauvais pour toi?” qui a à peine battu Howard en sortant de la corde du haut avec “Vous savez qui connaissait vraiment Jimmy? Mandrin.”

Devine: En tant que grand aspirant pour la structure parallèle, mon moment préféré a été lorsque Jimmy a apparemment finalisé la transformation en Saul Goodman de la finale de la saison 4 …

… A été retourné et pointé droit sur lui, avec un Kim sans entraves maintenant apparemment tout sur un plan extrêmement sauvage pour détruire Howard Hamlin et patiner avec «environ 2 moulins» dans le processus:

Ce putain de spectacle, mec. Rien de gâché.

Surrey: J’ai adoré la façon dont l’épisode a fait en sorte que Kim s’appelle «s’all good man» de Jimmy lors de la finale de la saison 4. Cela témoigne peut-être de mon propre investissement émotionnel intense dans Kim que j’ai trouvé les implications de son plan de destruction de Howard Hamlin beaucoup plus atroces à regarder qu’un groupe de tueurs à gages qui attaquent un complexe mexicain.

David Lara: Kim Wexler frappant Jimmy avec des pistolets à doigt se sentait comme Chris Paul frappant Steph Curry avec sa propre célébration de shimmy en 2018.

3. Quelle a été votre partie la moins préférée de l’épisode?

Herman: Lorsque vous réalisez ce que Jimmy aurait dû demander, c’est si Kim était mauvaise pour lui.

Surrey: Le fait que Kim Wexler fasse un banc avec ses doigts indique une érosion morale et une tragédie imminente – où est-elle dans Breaking Bad?! – Cela ne se serait jamais produit si elle n’était pas engagée avec Jimmy-cum-Saul. L’amour fait mal; l’amour pourrait vous incarcérer.

Gallagher: Le stress causé par le fait de savoir que Nacho est piégé dans ce monde pour toujours et que la seule évasion est la mort aux mains d’un Lalo extrêmement en colère.

Devine: Gus Fring a déclaré à Mike au début de l’épisode que les assassins qu’il avait engagés pour tuer Lalo dans son complexe étaient «hautement qualifiés; ils sont les meilleurs de leur entreprise. ” C’était une petite ligne, mais c’était aussi un télégraphe assez direct qui, peu importe à quel point leurs curriculum vitae contractuels auraient pu être impressionnants, ils n’allaient pas à 100% faire ce travail particulier. Si je devais deviner quel service de tueur à gages Gus a utilisé pour obtenir ces mecs, je mettrais ma liasse de billets sous enveloppe rétrécie sur La Compañía Dorada.

Safon: Pourquoi Yolanda a-t-elle dû mourir?!

Lara: RIP le meilleur cuisinier de Chihuahua, au Mexique.

Lindbergh: Il n’y avait pas grand-chose à détester dans cet épisode ou cette saison de Saul. Si je dois choisir quelque chose, c’est Don Eladio qui dit “Salud!” alors qu’il était assis près de la piscine où Gus va le tuer dans un épisode de Breaking Bad appelé “Salud”. Saul est généralement subtil, mais c’était un peu comme Obi-Wan demandant à Anakin, “Pourquoi ai-je l’impression que tu vas être la mort de moi?”

Yoo: Contrepoint: Il n’y a pas eu une seule mauvaise scène tout au long de la saison.

4. Lalo Salamanca a survécu à sa tentative d’assassinat et sait que Nacho Varga l’a trahi. Que va-t-il leur arriver d’ici à Breaking Bad?

Safon: Quelque chose d’impardonnable.

Lara: Je pense que cela se termine avec Gus tuant Lalo pour protéger Nacho, puis Gus tuant Nacho pour protéger toute son entreprise. Parce que viens, personne ne quitte le cartel.

Surrey: À ce stade, Lalo a un air d’invincibilité de “boss final dans un jeu vidéo”, tandis que Nacho finalement exposé comme un agent double semble lui laisser peu de place pour survivre indemne à la série préquelle. Mais Better Call Saul est souvent imprévisible, donc je ne veux pas m’engager pleinement dans l’idée que Lalo sera l’orchestrateur de la disparition de son ancien protégé. Tout pouvait arriver, sauf peut-être que le père sain de Nacho se présentait avec une mitrailleuse pour sauver son fils.

Yoo: Dans la deuxième saison de Breaking Bad, Saul mentionne le nom de Lalo lorsque Walt et Jesse l’ont kidnappé, en disant: “Ce n’était pas moi, c’était Ignacio, c’était lui!” Je suppose qu’il le dit parce qu’il ne connaît pas la vérité sur ce qui s’est réellement passé et pense que Nacho a tué Lalo. Je pense que tout ce qui se passera la saison prochaine sera confiné au Mexique; Soit Lalo traque Nacho, soit Nacho est en fait celui qui a tué Lalo. Tout ce que je sais, c’est que j’ai peur de Lalo Wick et encore plus peur pour Papa Nacho.

Gallagher: Je ne connais pas l’ordre exact dans lequel ces hommes meurent, mais je peux vous dire avec certitude que le père de Nacho sera le premier à partir; un RIP préemptif à un réel absolu.

Lindbergh: Même Vince Gilligan et Peter Gould ne connaissent peut-être pas la réponse. Il est possible qu’ils soient tous les deux en vie; Peut-être que Lalo s’échappe secrètement et Gus se trompe quand il se réjouit de Breaking Bad à propos d’Hector étant le dernier Salamanque survivant. Je suppose, cependant, que Gus l’a attrapé et que Saul se trompe quand il semble penser que Lalo est vivant dans Breaking Bad Season 2. Quant à Nacho, je cherche à ce que son père et lui rejoignent Jesse en Alaska.

Devine: Je ne prends aucun plaisir à le prédire, parce que Michael Mando a été formidable dans cette émission, MAIS: Nacho va regarder son père debout tapissant le cul se faire tuer à la suite de ses actions illicites, puis mourir d’une mort atroce de son propre – peut-être aux mains des Cousins, qui, vous l’imaginez, pourraient aimer démonter le gars qui a fait envoyer Tuco en prison et réduit Don Hector à un invalide sonnant. (Dans la mesure où ils pourraient ressentir de la joie pour quoi que ce soit, c’est-à-dire.)

Lalo, quant à lui, va rencontrer une chanteuse à couper le souffle dans un bar de drag, passer la nuit avec elle et, lorsqu’ils se séparent le matin, lui dire qu’il voulait juste la revoir.

Herman: Comme pour toutes les inconnues de la série, la réponse est «Aucune idée, mais rien de bon».

5. Maintenant qu’elle prévoit de détruire la carrière de Howard Hamlin, sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous inquiet pour Kim Wexler?

Safon: Eh bien, étant donné que j’étais à 10 auparavant, je dirais que cet épisode est tombé à 9,5. Mais il est tout à fait possible que regarder Kim tout perdre dans un cadre professionnel, ce pour quoi elle a travaillé si dur, soit encore plus dévastateur que l’idée de sa mort via le cartel.

Devine: Sur 10? Je suis à 63 ans.

Herman: Tout comme Kim est incapable de quitter son amour pour Jimmy malgré ses échecs évidents, je suis incapable de quitter mon amour pour Kim malgré sa séquence de génie maléfique croissante.

Lindbergh: J’avais déjà 10 ans bien avant qu’une Kim glaciale ne demande: “N’est-ce pas?” J’ai toujours très peur pour elle, mais Howard a maintenant bien plus à craindre que les boules de bowling, les prostituées et les lotions de bronzage échangées contre un écran solaire.

Surrey: Je m’étais résigné à ce que Kim soit prise entre les feux de la lente dévolution de Jimmy vers Saul, mais je ne m’attendais pas à ce qu’elle élabore un plan avec lequel même lui ne serait pas à l’aise. Si Kim rompt mal avant Jimmy, devenir Saul Goodman à plein temps pourrait être sa façon de revenir au monde. Dieu, ce spectacle est déprimant.

Yoo: Je suis extrêmement inquiet – je pense que je suis à 11 ans. Le schéma le plus récent entre Kim et Jimmy avait trop de fissures dans sa structure et s’est presque effondré. Maintenant, ils tentent un complot encore plus grand qui implique beaucoup plus d’émotions que le précédent. Quoi de pire que la mort pour quelqu’un comme Kim? Radiation et peine d’emprisonnement pour un crime grave.

Lara: Nous savons tous que Kim n’est pas dans Breaking Bad, mais les choix qu’elle fait dans la finale de la saison 5 sont-ils la chose qui lui coûte la carrière qu’elle aime? Est-elle envoyée en prison pour avoir tenté de détruire la carrière de Howard? Ou sera-t-elle toujours prise dans les tirs croisés du cartel?

Gallagher: Better Call Saul Saison 6 pourrait également être nommé “The Last Dance”, car Kim Wexler est plutôt bien fait après cela. Qu’elle décède, qu’elle aille en prison ou qu’elle doive disparaître, la vie qu’elle avait autrefois est complètement terminée. Dans le meilleur des cas, elle s’enfuit dans un petit pays éloigné pour faire du travail de charité ou quelque chose. #ProtectKim

6. Qui était le meilleur MVP de Saul Season 5?

Herman: Le sentiment rampant de terreur qui se trouve profondément dans ma poitrine. (Aussi, Tony Dalton.)

Devine: Rhea Seehorn. L’agilité de Seehorn à dépeindre la glissade de Kim sur la pente glissante – de l’arnaque à contrecœur à son client pour prendre un plaidoyer lors de la première de la saison, jusqu’à lancer un stratagème vicieux, vindicatif et sauvagement illégal pour ruiner Howard, en partie parce qu’il est suffisant. et officieux, mais en grande partie parce que la merde, combien serait-il formidable de détruire quelqu’un et de s’en tirer – a été incroyable. Chaque geste, sourire aux lèvres serrées, inclinaison de la tête et sourcil arqué raconte une histoire riche, trahissant à la fois un réservoir de colère et de douleur juste sous la surface du visage de poker pratiqué par Kim, et sa dépendance croissante à la ruée vers l’endorphine de mettre sa paume sur la flamme nue, encore et encore et encore.

Gallagher: Kim Wexler est la seule réponse ici. Elle est probablement la MVP de la télévision, si nous sommes honnêtes. (Lalo est certainement le joueur le plus amélioré et une preuve supplémentaire que les meilleurs méchants rentrent leurs chemises.)

Safon: Pas pour promouvoir ma propre équipe, mais:

Surrey: Tony Dalton était un méchant génial et Bob Odenkirk mérite un Emmy pour ce seul discours, mais allez, la seule bonne réponse ici est Rhea Seehorn. Ce fut une performance superlative, si puissante et dévastatrice que The Ringer a pivoté pour devenir un site de fans de Kim Wexler. Si Seehorn n’obtient pas d’Emmy cette année – d’une manière ou d’une autre, elle n’a même pas obtenu une putain de nomination auparavant – nous devrions honnêtement envisager d’abolir la Television Academy.

Lindbergh: Clairement Kim, malgré une solide deuxième place de l’arrivée tardive de Lalo. Donnez-lui l’Emmy, à la fois parce qu’elle le mérite et pour faire plaisir à Miles.

7. Comment la saison 5 s’est-elle comparée au meilleur de Breaking Bad? Êtes-vous prêt à témoigner que Better Call Saul a égalé son prédécesseur? C’est encore mieux?

Gallagher: Les sommets de Breaking Bad sont plus élevés et son pic a duré plus longtemps. Cela dit, le fait que nous ayons même cette discussion montre à quel point Better Call Saul a parcouru depuis l’époque où nous regardions les yeux froids et paranoïaques de Michael McKean (pas de plans).

Safon: Cinq saisons de Better Call Saul ne correspondent presque pas à cinq saisons de Breaking Bad, mais cette saison de Saul était aussi bonne que n’importe quelle autre. Je ne pense pas que ce soit mieux que Breaking Bad, mais la capacité de Peter Gould et Vince Gilligan à évoluer avec une telle grâce entre le drame interpersonnel de Jimmy et Kim et la violence physique qui se produit au Mexique est quelque chose à admirer.

Lara: J’ose dire que cela correspond à son prédécesseur, mais la sixième et dernière saison devra peut-être en apporter autant avant de commencer à dire que c’est mieux que Breaking Bad.

Surrey: C’est mieux. Je ressens ça depuis des années, mais la saison 5 me permet de laisser tomber cette prise et de ne pas rire immédiatement hors de la pièce. J’irais encore plus loin et placerais Better Call Saul parmi les meilleurs spectacles du siècle; il appartient à TV Mount Rushmore.

Lindbergh: Au minimum, il a été à la hauteur de l’héritage de Breaking Bad tout en établissant une identité autonome, ce que peu de préquels peuvent dire. Ce n’est pas tout à fait l’expérience communautaire dévorante que Breaking Bad est devenue (même si cela pourrait être à la fin), mais je pense que cela m’a fait me soucier de ses personnages plus que je ne me suis jamais soucié de Breaking Bad.

Devine: En termes d’anticipation d’une semaine à l’autre, je pense que le seul tronçon de Breaking Bad que j’avais hâte de regarder chaque semaine autant que moi, cette rafale de Better Call Saul était sa cinquième et dernière saison – le mammouth à deux volets qui selon nos calculs, cinq des 13 meilleurs épisodes de toute la série ont été présentés, y compris son meilleur.

Ce sentiment est cependant différent. À la fin de Breaking Bad, je me débrouillais pour le prochain épisode parce que les enjeux continuaient à augmenter de plus en plus, et les pièces de jeu d’action devenaient de plus en plus élaborées et viscérales, et j’avais l’impression que je devais voir comment tout cela s’est terminé. . Sur Better Call Saul, je suis moins intéressé par les affichages vulgaires du pouvoir (avec des excuses à “Bagman”, qui était foutrement sauvage) que je ne le suis dans les moments plus calmes que je trouve plus puissants: les montages sur écran partagé, les chutes cornet de crème glacée comme métaphore, la façon dont Jonathan Banks raconte une histoire de plusieurs décennies à chaque fois qu’il soupire ou suce ses dents, et la façon dont Rhea Seehorn fait … enfin, tout.

Yoo: La saison 5 de Saul est probablement aussi bonne, sinon légèrement meilleure, que la saison 5 de Breaking Bad. Mis à part la fin climatique de Walt, cette saison de Better Call Saul a fonctionné à un niveau plus élevé en termes de direction et de qualité de production, mais aussi en termes de croissance et de développement des personnages. Peter Gould et sa brillante équipe ont pris les meilleures parties de Breaking Bad et les ont peaufinées dans une machine bien huilée avec Better Call Saul.

Herman: Ce sont deux émissions différentes! (Et le spectacle que Better Call Saul est meilleur que celui de Breaking Bad.)

8. Sauf retards, la sixième et dernière saison de Better Call Saul devrait sortir en 2021. Qu’attendez-vous le plus avec impatience?

Devine: Le choix est clair: c’est ce qui arrive à Kim Wexler. Les scénaristes, producteurs et interprètes de cette émission m’ont complètement investi dans la façon dont l’histoire de Kim se déroule et se termine (ou ne se termine pas). J’attendrai aussi longtemps qu’il le faudra pour obtenir les réponses; J’espère que les gens derrière Better Call Saul en feront la peine.

Herman: Je suis très impatient de découvrir que Breaking Bad était tout le mauvais rêve du défenseur public Kimberly Wexler. Sauf cela, la disparition prématurée de Lalo.

Safon: Je suis extrêmement inquiet pour la santé et la sécurité de tous ceux qui ne sont pas à Breaking Bad, mais cela n’enlève rien à l’excitation de regarder ce qui se passe avant d’y arriver.

Gallagher: Je suis le plus intrigué par le sort de Kim Wexler. Je ne sais pas si j’ai jamais été aussi investie dans un personnage et en plus de tout cela, nous savons qu’il est très probable que quelque chose de mal lui arrive. Aussi formidable que la saison 5, la sixième et dernière saison a le potentiel d’être un chronométreur.

Yoo: Quelle. Arrive. À. Kim. Wexler ???

Lindbergh: Selon Kim, «il n’y aura pas de prochaine fois», mais Kim ne sait rien de la saison 6. J’attends avec impatience une saison complète de Lalo contre Gus, et je redoute la dissolution inévitablement dévastatrice de Jimmy et Kim en couple. J’espérais pour El Kimino, mais il semble que nous obtenions Breaking Kim.

Surrey: Retrouvez-moi au Cinnabon.

