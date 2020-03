Enthousiasme sportif freiné de Larry David

Les dimanches d’automne, Larry David aime passer des heures focalisées au laser sur un sport qui génère la frustration et la déception, encore et encore. Et quand il en a fini avec ça, il quitte le terrain de golf et essaie d’aller regarder les Jets de New York sur bande retardée, comme un glouton pour la punition. “Je passerais la journée:” Ne me dites pas le score, pas de score “, a expliqué David à Michael Kay sur ESPN Radio en janvier. “Alors je rentrerais chez moi et regarderais.” L’automne dernier, il a maintenu cette routine masochiste pendant environ la moitié de la saison avant d’abandonner de dégoût. «J’ai arrêté de regarder après qu’ils avaient 2-7 ans», a-t-il dit à Kay.

Si cela ressemble à une scène d’un des scripts télévisés de David, ça l’était essentiellement. En 1989, lors du tout premier épisode de Seinfeld, Jerry Seinfeld répond au téléphone dans son appartement avec un message prophylactique: “Si vous savez ce qui s’est passé dans le jeu des Mets”, dit-il, “ne dites rien, je l’ai enregistré. Bonjour.” Ses efforts sont vains: Kramer franchit la porte à ce moment-là, la première de ce qui sera des centaines de telles entrées, et remarque: “Mon garçon, les Mets l’ont fait sauter ce soir, hein?”

Trente ans plus tard, dans l’épisode de dimanche de Curb Your Enthusiasm, David a de nouveau intégré sa vraie vie sportive dans son scénario semi-fictif. Et comme pour tant de complots Curb, il a pris un concept de tous les jours – dans ce cas, la frustration avec son équipe sportive – et l’a fait monter dans le royaume de la comédie absurdement sombre. Ce qui veut dire: lorsque le partenaire de golf de David laisse une note de suicide qui dit: “Je ne peux plus être déçu”, David interprète immédiatement cela comme faisant référence aux Jets de New York. «Les Jets ont tué Carl», se rend-il compte. “Et un peu des Knicks.”

Élevé à Brooklyn, David est un passionné de longue date des deux équipes tristes, ainsi que des Yankees et des Rangers, et il est repéré semi-régulièrement en train de bâiller lors des matchs des Knicks et du bâillement lors des matchs des Yankees. Mais ne vous laissez pas tromper par la somnolence: David pourrait être l’un des fans les plus actifs du monde des célébrités. Il a consacré quelques décennies de sa vie discret à intégrer ses sports dans son travail, de la voix du babillage de George Steinbrenner sur Seinfeld à la défense de l’embrayage Derek Jeter sur Curb.

Mais ce n’est pas juste un peu. Dans la vie, David engage également sincèrement de vrais professionnels – directeurs généraux, quarts-arrière, entraîneurs – avec ses opinions personnelles, livrant ses pensées avec le même zèle qu’il pourrait utiliser pour faire un grand au revoir à quelqu’un ou le réprimander pour ne pas respecter le bois. Vu sous cet angle, l’amour / la haine de David pour le sport est tout à fait logique: le sport offre un forum socialement acceptable pour ses plaintes, ses regrets, ses shoulda-woulda-couldas et ses listes d’ennemis et de légères perceptions. Que pouvait vouloir de plus l’homme, à part que les Jets aient repêché Deshaun Watson en 2017?

Au cours des années consacrées à Curb Your Enthusiasm, Larry David a évalué le dongspan de Muggsy Bogues dans un urinoir; fait trébucher Shaq en étant assis à côté du tribunal; et a appris qu’il peut entrer dans un match des Dodgers plus rapidement s’il prend une call-girl pour le qualifier pour la voie du covoiturage. Il a pleuré sur un match des Knicks sur lequel il a perdu de l’argent et l’a fait passer pour un chien. Il a joué beaucoup de golf qui est allé de pair avec beaucoup de morts (comme le golf en a si souvent l’impression): au revoir, cygne noir; godspeed, slowpokes.

Il a essayé de décrocher l’ancien entraîneur des Cubs Joe Maddon pour une apparition – Jeff Garlin, qui joue le manager de David, est un grand fan de Chicago – mais cela a échoué. Il a réhabilité le regretté Bill Buckner, le mettant en vedette dans un épisode qui se termine avec Buckner attraper un bébé et sauver la journée. (David a été soulagé lorsque Buckner a accepté d’apparaître dans l’épisode: “Je ne voulais pas changer le personnage en Bruckner”, a-t-il déclaré au New York Times en 2011.)

Tout cela est une continuation de Seinfeld, quand il a exploité l’athlétisme pour rire sur la régulière, du «loogie magique» de Keith Hernandez au New Jersey Devils agressif de David Puddy pour peindre le tout magnifique arc condamné de George Costanza, assistant du secrétaire itinérante. Les interactions de Costanza avec le personnage de Steinbrenner, qui a toujours été montré de derrière son bureau et a été exprimé avec un abandon staccato par David, est devenu une telle caractéristique de la série que lorsque le vrai Steinbrenner a accepté de tourner certaines scènes, David a fini par les couper complètement parce que cela ne semblait pas juste. Laissant Steinbrenner sur le sol de la salle de coupe au milieu des années 90, c’est un flex sportif à trois tours de la Série mondiale.

David en a fait un passe-temps personnel pour faire connaître ses sentiments, en particulier en ce qui concerne les Jets. En 2006, a-t-il déclaré à Kay en janvier, il a appelé le directeur général de Gang Green, Mike Tannenbaum, pour le supplier de rédiger Reggie Bush. En 2015, il a dit à Howard Stern qu’il pensait qu’il pouvait être un coordinateur respectable – attaque, défense, peu importe. Lors d’une apparition en 2016 au Dan Patrick Show, David s’est insurgé contre la grosse barbe touffue du quart-arrière Ryan Fitzpatrick: “Cette barbe me dérange vraiment”, a-t-il alors déclaré. “Je ne sais pas à quoi ressemble ce quart-arrière. Pour qui suis-je enraciné? Imaginez Mickey Mantle avec une barbe pleine comme ça. Cela aurait changé toute mon enfance. » (Sans surprise, Mantle était une référence récurrente à Seinfeld: Kramer le frappe accidentellement dans un camp fantastique de baseball, tandis que George aspire à nommer son enfant “Seven” d’après le numéro de maillot de Mantle.)

Larry David a appelé les Jets avant le repêchage et a dit au directeur général de l’époque Mike Maccagnan de prendre Lamar Jackson et il s’est moqué de lui. A RI DE. pic.twitter.com/cCsedCrDcw

– Will Brinson (@WillBrinson) 8 janvier 2020

Au cours de la saison 2017, il a voulu que les Jets perdent afin qu’ils puissent repérer un quart-arrière comme Josh Rosen. “Je dois aller avec le Juif”, a-t-il expliqué. Mais quelques mois plus tard, peu avant le repêchage de 2018, David a appelé un autre ancien directeur général, celui-ci Mike Maccagnan, pour faire pression pour Lamar Jackson avec le non. 3 choix. (Dans la conversation de David avec Kay, il a rappelé la réponse de Maccagnan comme “condescendante”.) Les Jets ont pris le quart-arrière Sam Darnold, tandis que Jackson est allé 32e aux Ravens et était le MVP unanime de la saison dernière.

Quant aux Jets, eh bien: “Quelle catastrophe”, dit le dermatologue de Larry en apprenant la mort de Carl lors de l’épisode de Curb de dimanche dernier. «Je sais», répond David. «L’année dernière a commencé avec une telle promesse, puis Darnold devient mono. La saison se termine par le troisième match. ” Le dermatologue le regarde avec dégoût. «Je parle de sa veuve», dit-il. Il n’est pas surprenant que lorsque Larry ait plus tard la chance de découvrir la soi-disant «vagin magique» de sa veuve, ses diatribes à savoir si Austin Seferian-Jenkins a capté une passe de touché contre les Patriots ou fouillé le ballon pour un touchback, éteignent complètement l’ambiance.

En accord avec son caractère, David voit généralement le sport comme quelque chose à craindre; au fond, il est vraiment juste Larry de Brooklyn. De tous les moments liés au sport dans le travail de David, mon préféré est celui de la saison 7 de Seinfeld, lorsque Steinbrenner rend visite à Frank et Estelle Costanza pour annoncer la (incorrecte) nouvelle que leur fils, George, est mort. Estelle tamponne ses larmes, mais Frank est agité pour d’autres raisons. “Pourquoi diable avez-vous échangé Jay Buhner?” il tonna enfin à Steinbrenner. “Il a eu 30 circuits, plus de 100 points produits l’an dernier, il a une fusée pour un bras … vous ne savez pas ce que vous faites!”

David est à bien des égards une véritable licorne fan de sport, une bête rare capable de dire sa vérité et ayant des athlètes professionnels et des directeurs généraux qui veulent vraiment écouter, comme s’ils se prélassaient dans un rôti personnel. (Eh bien, à moins qu’ils ne soient Maccagnan.) Lorsque David a critiqué la barbe de Fitzpatrick, l’ancien quart-arrière des Jets semblait carrément étourdi à ce sujet – “Eh bien, j’ai entendu dire qu’il était un grand fan de Jet”, a déclaré Fitzpatrick lors d’une conférence de presse lorsqu’on lui a posé des questions sur il. “Mais je suis probablement un plus grand fan de Seinfeld, donc je ne prends pas cela à la légère. Je vais en tenir compte, Larry. Et je vous respecte beaucoup. ” En quelques jours, il avait rasé la chose et avait rencontré David.

Il est peu probable que les récents commentaires similaires de David à Kay au sujet de la casquette basse omniprésente d’Adam Gase obtiennent les mêmes résultats. “Soit il cache la calvitie, soit il y a quelque chose dans sa personnalité – il est mal à l’aise”, a déclaré David à propos de Gase. “Vous ne pouvez pas faire confiance à un homme qui porte un chapeau. Il doit enlever le chapeau. Il doit affronter le public. “

Mais un autre entraîneur-chef de la région de New York a pris en main les petits antagonismes de David. Interrogé sur les commentaires de David selon lesquels l’entraîneur-chef des Rangers de New York, David Quinn, ne donnait pas suffisamment de minutes à la recrue prisée Kaapo Kakko, Quinn a déclaré: “Ouais, eh bien, j’ai aussi vu quelques mauvais Seinfelds et Curb Your Enthusiasms. J’aime toujours Larry David et son travail. » Lorsque David était sur The Michael Kay Show et a dit que les Yankees 2020 ne sont pas “adorables” comme le fut l’équipe de 2017, le manager des Yankees Aaron Boone et le directeur général Brian Cashman ont chacun envoyé un texto à Kay en direct dans le studio pour faire pression pour leur adoration; vous pouviez pratiquement voir leurs sourires I Love Larry à travers le téléphone pendant que Kay relayait les messages à haute voix. “Comment êtes-vous aimable avec un pichet qui en fait 30 millions?” Cria David en retour. Cela m’a rappelé un autre moment de Frank Costanza, dans la finale de Seinfeld, dans lequel il ne peut s’empêcher de confronter Steinbrenner une fois de plus: “Comment pourriez-vous donner 12 millions de dollars à Hideki Irabu?!” crie-t-il de son siège dans la salle d’audience.

L’ambiance des fans de David n’est pas tous les reproches. Dans la saison 7 de Curb en 2009, à son actif, il présente un rare et bref argument positif, sous la forme d’une défense fâchée de la nature d’embrayage de Derek Jeter contre un maçon de pierre tombale qui appelle le shortstop des Yankees “ le pire shortstop défensif du baseball. ” (Cela a attiré l’attention des FanGraphs à l’époque, ce qui a donné lieu à un blog heureux sur la mention des statistiques de défensive sur le terrain dans la culture pop.)

Mais en général, David est un fan de sport de la même manière qu’il est une personne, traversant la vie avec une combinaison de mépris pour les normes et un air d’être fait pour tout faire contre sa volonté. Dans les premières années de Seinfeld, les Yankees étaient amusants à se moquer; quand ils sont redevenus champions du monde dans la vraie vie, ça a un peu gâché le bit. Pas de soucis: entrez George Costanza, l’assistant de la secrétaire itinérante, qui a brièvement atteint l’illumination intellectuelle via une existence asexuée (sa petite amie avait le mono de Sam Darnold) et décide d’enseigner aux Yankees une chose ou deux sur la physique derrière les coups de dingers.

“Nous avons gagné les World Series”, affirme Jeter, et George lui donne un air de mépris pur et simple de bâtard. «En six matchs», dit-il avec un air de dédain dédaigneux, puis il en frappe un tout de suite hors du parc.

