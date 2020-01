Entre voyages et ajustements, Matanzas reçoit la finale de baseball de Cuba

13 janvier 2020, 19:47 Par Jhonah Díaz González, envoyé spécial

Matanzas, Cuba, 13 janvier (Prensa Latina) Après environ 475 kilomètres parcourus et près de huit heures de route, les sélections de Matanzas et Camaguey sont arrivées dans cette ville aujourd’hui, dans le but de reprendre la finale de la série de baseball de Cuba

Les crocodiles Matanzas, par le mentor Armando Ferrer, et les taureaux Camaguey, par Miguel Borroto, retourneront dans l’herbe mardi pour régler le troisième match d’un match de sept matchs convenu d’en remporter quatre.

Les deux équipes se sont divisées les honneurs entre samedi et dimanche, dans le parc Cándido González, avec un premier succès de 5-3 pour la troupe Ferrer et une revanche de 0-8 de celles menées par Borroto, mentor de l’équipe nationale de l’île dans l’événement Premier 12.

La traversée a permis de réduire les tensions, de projeter certains mouvements, de corriger les approches tactiques et d’augmenter la dynamique collective afin d’avancer dans un duel de fermeture sans précédent dans l’histoire du baseball cubain.

Les directeurs n’ont pas annoncé de changements officiels, qui sont attendus après les premiers affrontements, bien qu’ils aient ratifié leurs lanceurs partants pour le prochain affrontement, à partir de 13h00 heure locale, au stade Victoria de Girón.

Comme prévu, Borroto maintient sa confiance en la droite Yariel Rodríguez, un jeune homme de 22 ans, propriétaire d’une ligne droite capable d’atteindre jusqu’à 96 milles à l’heure, un curseur prêt à éviter les bois et considéré comme la principale perspective de tangage dans la plus grande des Antilles.

Le serpentinero a battu Industriales en demi-finale le dernier jour 8, après avoir joué dans une performance digne d’éloges, au rythme de huit chapitres de deux courses, sept coups sûrs, un nombre égal de retraits au bâton et seulement quelques billets, dont l’un intentionnel.

Pour sa part, Ferrer s’attend à une sortie positive du gaucher Yoanni Yera, qui a remporté une victoire contre le monarque encore Las Tunas dans la phase précédente après cinq entrées complètes, avec quatre scores, six coups sûrs, huit retraités par le biais des grèves et Trois bases pour balles.

Selon les informations, une forte participation est attendue dans l’installation sportive de Matanzas, car ce territoire n’a jamais gagné avec son nom actuel, bien qu’ils aient récolté des trophées sous les dénominations de Henequeneros (1970, 1990 et 1991) et Citricultores (1977 et 1984) .

Pendant ce temps, la dernière fois que les Camagueians sont passés à l’épilogue de ce type de concours, en 1991, ils ont cédé précisément à Henequeros et leur seul triomphe s’est produit en 1976, en tant que Cattlemen.

Dans ce panorama, des millions de personnes dans les Grandes Antilles attendent toujours l’épilogue de leur principal événement sportif, celui qui suscite de grandes passions, avec leur mysticisme et leur scepticisme.

oda / jdg

.