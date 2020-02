Eoin Morgan l’emporte de l’Angleterre à la série Twenty20 contre l’Afrique du Sud

Eoin Morgan a amené l’Angleterre à une victoire de la série Twenty20 sur l’Afrique du Sud alors que les touristes ne recherchaient un score de plus de 200 pour la deuxième fois de leur histoire dans le décideur Centurion.

Des demi-siècles boursouflés par Jos Buttler et Jonny Bairstow avaient jeté les bases d’une poursuite colossale de 223, mais c’est Morgan qui a fait passer l’Angleterre au-dessus de la ligne avec cinq guichets et autant de balles à épargner pour sceller une victoire 2-1.

Eoin Morgan était l’homme du match en Angleterre

Il a égalé son propre record de l’Angleterre pour le demi-siècle T20 le plus rapide de seulement 21 balles en une manche ne contenant pas quatre mais sept six alors que l’Angleterre a obtenu son cinquième triomphe consécutif en série bilatérale dans ce format.

Morgan (57no) a peut-être mis la touche finale aux manches, mais Buttler a justifié sa rétention en tête de l’ordre avec un fantastique 57 de 29 balles, en mettant 91 avec Bairstow, qui a obtenu le meilleur score pour l’Angleterre avec 64 de seulement 34 livraisons .

L’Angleterre avait réussi à battre 230 contre les Proteas dans le T20 mondial il y a quatre ans, et ce dernier effort établit un marqueur pour la prochaine compétition mondiale de format de sprint en Australie plus tard cette année.

Vendredi, Tom Curran, le héros de la victoire de l’Angleterre au niveau de la série à Durban, et Ben Stokes ont pris chacun deux guichets et ont été les seuls quilleurs en tournée à aller à moins de 10 et plus alors que l’Afrique du Sud a accumulé 222 pour six.

L’Angleterre savait qu’ils devaient attaquer presque dès le départ et ils ont bien commencé alors que Buttler a pris deux fours dans chacun des deux premiers overs de retour de Dale Steyn, bien que Jason Roy ait bordé une poussée en plein essor vers le troisième homme de Lungi Ngidi.

Steyn est venu pour plus de punition de Buttler, qui a choisi une balle plus lente et a matraqué un six de suite, avant que lui et Bairstow ne fassent de même avec Tabraiz Shamsi avec le poignet-spinner du bras gauche concédant 19 de son premier but.

Eoin Morgan pose avec le trophée

Buttler est allé à son demi-siècle avec 23 balles, mais Dwaine Pretorius a ensuite lu le mélange de l’ouvreur anglais sur ses moignons et un scoop est simplement monté en l’air avant d’être mis en sac au troisième homme.

Bairstow a écorché Shamsi pendant quatre-quatre-six alors qu’il élevait ses cinquante en 27 balles, mais les limites ont commencé à s’assécher par la suite, ce qui a fait que le Yorkshireman a raté un swing sauvage d’Andile Phehlukwayo pour être joué.

Dawid Malan n’a fait que 11 à son retour sur le côté à la place du malade Joe Denly avant de sous-battre Shamsi et, bien que Morgan ait matraqué deux sixes en trois balles au large de Pretorius, l’Angleterre avait besoin de 62 des 30 dernières balles.

Trois autres maximums de Morgan en l’espace de cinq balles – un de Steyn et deux de Ngidi – ont pris la chasse alors que l’Irlandais a pris le coup de fouet dans son partenariat avec Stokes.

Un syndicat de 61 dirigeants en 4,3 overs a pris fin lorsque Stokes a été pris dans les profondeurs de Ngidi, qui a fait couler six coups consécutifs sur Morgan, ce qui a amené le capitaine anglais à une cinquantaine sensationnelle.

Moeen Ali a été laissé tomber sur rien avant de tomber sur le sol pour quatre à partir de la première balle du dernier, alors que l’Angleterre a terminé sa tournée du pays sur un sommet retentissant.

Plus tôt, il a encaissé 11 points dans son seul plus alors que Temba Bavuma (49) et Quinton de Kock ont ​​pris un départ rapide dans un stand de 84 points.

De Kock a eu du mal avec les variations de Curran, mais il ne sera pas maîtrisé longtemps car il a salué l’arrivée de Wood avec un six de suite avant de prendre Jordan la distance à trois reprises.

Les 64 ouvreurs sud-africains ont profité du jeu de puissance a été remarquablement leur plus bas après six overs de cette série avant qu’ils ne périssent à moins de quatre balles les uns des autres, De Kock a attrapé à Midwicket profond au large de Stokes pour 35 et Bavuma a bougé par une livraison plus rapide qui dérape Rashid.

Rassie van der Dussen a confondu un ballon plus lent de Stokes, mais Heinrich Klaasen (66) n’offrirait pas de tels cadeaux dès le début, faisant claquer les six du côté des jambes sur le premier joueur polyvalent d’Angleterre, Rashid et Wood, alors qu’il passait à un ballon de 25 balles.

Cela a été une surprise quand il est passé sous une balle plus lente Curran qui a laissé Stokes avec une prise de steeple à la mi-temps mais David Miller (35) a mis la touche finale aux manches avec quelques coups vigoureux alors que Wood a pris des chiffres peu flatteurs de l’un pour 47 de trois overs.

