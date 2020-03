Épidémie de coronavirus, cinq cas de joueurs et d’entraîneurs infectés confirmés

Valence a fait savoir que “Cinq cas positifs de coronavirus ont été détectés chez les techniciens et les joueurs de la première équipe”. “Tous sont chez eux en bonne santé et avec des mesures d’isolement. Outre les informations qui seront fournies dans les prochaines heures, le club réitère son soutien aux autorités sanitaires dans la campagne de sensibilisation sociale à toute la population de rester chez elle et de poursuivre toutes les mesures d’hygiène et de prévention déjà publiées », ajoute-t-il.

“De même, Valence renforce la confiance dans notre système de santé et dans les recommandations du ministère de la Santé pour les cas bénins d’infection à coronavirus qui sont isolés à domicile. Nous rappelons que le numéro de téléphone pour attirer l’attention sur le coronavirus dans la Communauté de Valence est le 900300555. Nous sommes convaincus que, avec solidarité, responsabilité et grand encouragement, nous serons en mesure de surmonter cette pandémie », conclut-il.

Il faut rappeler que le premier cas confirmé à Valence a été celui d’Ezquiel Garay. La centrale l’a confirmé sur les réseaux sociaux avec le message suivant: «Il est clair que j’ai mal commencé 2020. J’ai testé positif pour le coronavirus, Je me sens très bien et maintenant il ne reste plus qu’à prêter attention aux autorités sanitaires, pour l’instant isolées ».

Après Garay, les noms des deux autres joueurs infectés par le coronavirus ont été dévoilés, qui ne sont autres que l’international espagnol. José Luis Gayá et le défenseur central français Eliaquim Mangala. Outre les trois membres de la première équipe valencienne, le délégué Paco Camarasa et Julián Aliaga, de l’équipe médicale du club, ont également «chuté» à la suite de COVID-19.

L’Argentine il a travaillé aux côtés de ses coéquipiers blessés de Valence tout au long de cette semaine jusqu’à ce que le club décide de suspendre la formation et l’activité à Paterna. Preuve en est l’image publiée sur les réseaux sociaux par Gabriel Paulista, le défenseur central brésilien de l’équipe valencienne, et dans laquelle tous deux apparaissent aux côtés de Maxi Gómez, un attaquant uruguayen.