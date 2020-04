Epique! Raúl Jiménez et Diego Reyes ont laissé Giovani dos Santos sans vêtements sur la plage

Source: Twitter @Concacaf

Les joueurs de football sont généralement concentrés pour faire face à des compétitions importantes, bien qu’ils profitent parfois des concentrations pour s’amuser avec leurs coéquipiers. Tel est le cas de Raúl Jiménez y Diego Reyes, qui se souvenait de la mauvaise décision qu’ils avaient prise Marco Fabián y Giovani Dos Santos quelques jours après avoir joué aux Jeux olympiques de 2012.

“Vous vous souvenez quand nous avons laissé Marquito et Gio sur la plage sans vêtements. Ils ont dit: oh oui, je vais me mettre à la mer en short, enfin ils sont très libéraux à Marbella et le prendre, qu’on enlève leurs vêtements et on les met sur les palmiers, ils ont tous dû rentrer en taxi mouillé, avec la chaussette. C’était bien cette fois“A commenté Diego Reyes dans la transmission de Instagram Live.

D’un autre côté, l’avant du Wolverhampton Il a reconnu que la bonne ambiance qui régnait dans Sélection aidé à atteindre les objectifs Jeux olympiques. “Je pense que c’est ce qui a aidé à remporter la médaille d’or; tous relaxants et ensuite nous nous sommes bien entraînés pour la même raison que nous étions heureux“Il a expliqué.

Il faut se rappeler que Marco Fabián, Raúl Jiménez y Giovani Dos Santos étaient des pièces fondamentales dans le onzième Luis Fernando Tena, puisque les trois footballeurs ont réussi à marquer dans ces Jeux olympiques.