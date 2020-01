Equateur-Chili et Colombie-Argentine ouvrent le football pré-olympique

18 janvier 2020, 1:34 Bogota, 18 janvier (Prensa Latina) Les matchs entre les équipes de football de l’Équateur et du Chili et de la Colombie et de l’Argentine ouvrent aujourd’hui le Tournoi pré-olympique sud-américain U-23, un événement que le pays du café accueille pour la quatrième occasion.

Les deux meilleures équipes, parmi les dix qui participeront, se qualifieront pour les JO de Tokyo 2020.

Le groupe A est composé de la Colombie, de l’Argentine, du Chili, de l’Équateur et du Venezuela, tandis que le groupe B est composé du Brésil, du Paraguay, de l’Uruguay, du Pérou et de la Bolivie.

Les deux meilleurs de chaque zone se qualifieront pour la grande finale de l’événement. Par la suite, les deux équipes ayant le meilleur score obtiendront les quotas pour les Jeux Olympiques.

Le tournoi, qui se déroulera jusqu’au 9 février dans les villes de Pereira, Arménie et Bucaramanga, a été historiquement dominé par le Brésil (7 titres) et l’Argentine (4).

tgj / mfb

.