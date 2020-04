Équipe de Bundesliga de la saison 2019/20: le Bayern Munich règne et Timo Werner ne coupe pas

La saison 2019/20 n’est pas officiellement terminée mais compte tenu de sa suspension en raison de COVID-19, sa poursuite – si elle reprend – ressemblerait presque à une nouvelle mini-campagne pour cocher les matchs restants.

En tant que tel, il semble juste de reconnaître les joueurs qui ont admirablement performé au cours de la campagne normale.

Nous mettons sur pied l’équipe de la saison pour chacune des cinq meilleures ligues européennes.

Dans cette édition, nous avons sélectionné 22 des joueurs les plus performants de la Bundesliga et, avec votre aide, nous l’avons réduit au meilleur XI.

En utilisant des sondages sur nos histoires Instagram, nous dressons les joueurs dans chaque position les uns contre les autres et vous laissons décider qui mérite de faire la coupe.

Le Bayern Munich, leader de la ligue, domine l’équipe avec six joueurs en vedette dans notre XI, mais il y a également eu d’énormes omissions.

GK: Manuel Neuer (Bayern Munich)

Après avoir révolutionné le poste de gardien de but avec sa capacité de balayeur, le titre de Neuer a chuté ces dernières années. Cependant, l’international allemand a commencé à redécouvrir une partie de sa meilleure forme cette saison, accumulant un total de 10 blanchisseries de haut niveau et menant le Bayern en tête du classement.

RB: Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

Personne dans l’élite allemande n’a enregistré plus de sprints que le 841 de Hakimi. Cela en dit long sur le désir du latéral arrière d’aller de l’avant, qui se reflète dans son total de trois buts et 10 passes décisives cette saison. Il a forgé un partenariat dévastateur avec Jadon Sancho sur le flanc droit du Borussia Dortmund.

CB: Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Il est l’un des défenseurs centraux les plus recherchés du football et sa performance cette saison n’a fait que croître son intérêt. Upamecano a été au cœur de la meilleure défense commune en Allemagne aux côtés du Bayern, réussissant 79,04% de ses duels. Il a également contribué massivement avec le ballon, se classant deuxième de la division pour les progressions du ballon avec 7,27 par minute.

CB: David Alaba (Bayern Munich)

L’homme Upamecano traîne en termes de progressions de balle est Alaba qui a réussi 7,51 par minute. En fait, l’Autrichien a porté le ballon à 6,4 km cette saison, plus loin que tout autre joueur de la ligue. Alaba a joué un rôle clé dans le jeu de préparation du Bayern, se classant également en tête pour les passes progressives avec 310. Pas mal pour un arrière gauche contraint de se placer au milieu d’un quatre arrière.

LB: Alphonso Davies (Bayern Munich)

Alaba a longtemps été considéré comme un arrière gauche complet, mais il a été déplacé en raison d’un talent spécial à Davies. Le Canadien a été le joueur décisif de cette saison. Il est compétent à l’arrière mais dévastateur en attaque, enregistrant un record de trois dribbles par match. Il se classe également quatrième pour les descentes progressives.

CM: Thiago Alcantara (Bayern Munich)

Le Bayern regorge de coutures dans tout le parc, mais Alcantara est le rouage central qui maintient cette machine dominante. Sa moyenne de 82,93 passes par 90 minutes est, sans surprise, la meilleure de la ligue. Il est également doté d’une formidable agilité et d’un contrôle rapproché, conduisant à une moyenne de trois dribbles par match – à égalité avec Davies comme le meilleur de la ligue.

CM: Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Lorsque Leverkusen a eu besoin de quelque chose d’un peu spécial, c’est souvent Havertz qui propose la marchandise. Le joueur de 20 ans est un magicien dans le dernier tiers, surgissant dans l’espace comme s’il apparaissait de nulle part et laissant les défenses se brouiller. Il a six buts et cinq passes cette saison, tandis que ses 2,3 passes clés par match témoignent de son influence sur l’attaque de Leverkusen.

RW: Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

L’une des propriétés les plus en vogue du football mondial en ce moment et avec un total de 29 contributions directes en ligue, qui peut contester? Ses 14 buts le placent au troisième rang du classement et il est deuxième pour les passes décisives avec 15. Il est également en tête de la liste des deuxièmes passes décisives avec huit, ce qui montre clairement qu’il est toujours dans le vif du sujet lorsque Dortmund avance.

CAM: Marco Reus (Borussia Dortmund)

Ce n’a pas été sa meilleure saison, mais à 30 ans, le skipper de Dortmund continue de faire d’énormes contributions, s’adaptant même bien lorsqu’il est déployé comme avant-centre. Il a raté la majeure partie de janvier en raison d’une blessure, mais a tout de même accumulé 11 buts et cinq passes. Il affiche une moyenne saine d’une contribution directe à un objectif toutes les 93,87 minutes.

LW: Serge Gnabry (Bayern Munich)

Cette saison a vu Gnabry devenir majeur avec son immense talent se traduisant maintenant en buts et passes décisives – 11 et 9 pour la saison de la ligue. Après les départs d’Arjen Robben et de Franck Ribéry, le Bayern a été un peu court dans de vastes zones, mais il semble que Gnabry ait désormais assumé la responsabilité de ce département.

ST: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Timo Werner a connu une saison phénoménale à Leipzig avec 21 buts et Erling Haaland a eu un impact énorme à Dortmund, marquant déjà neuf buts en tant que nouveau joueur du bloc. Mais à 31 ans, Lewandowski ne montre aucun signe de ralentissement et est toujours le roi de cette jungle. Le tireur d’élite du Bayern est en tête des classements avec 25 buts et est le plus occupé de tous les attaquants de Bundesliga avec 105 tirs.

