Équipe de la Liga de la saison 2019/20: Lionel Messi rejoint par quatre joueurs du Real Madrid et deux loueurs

La saison 2019/20 n’est pas officiellement terminée mais compte tenu de sa suspension en raison de COVID-19, sa poursuite – si elle reprend – ressemblerait presque à une nouvelle mini-campagne pour cocher les matchs restants.

En tant que tel, il semble juste de reconnaître les joueurs qui ont admirablement performé au cours de la campagne normale.

Nous mettons sur pied l’équipe de la saison pour chacune des cinq meilleures ligues européennes.

Dans cette édition, nous avons sélectionné 22 des joueurs les plus performants de la Liga et, avec votre aide, nous l’avons réduit au meilleur XI.

En utilisant des sondages sur nos histoires Instagram, nous dressons les joueurs dans chaque position les uns contre les autres et vous laissons décider qui mérite de faire la coupe.

Lionel Messi fait naturellement la coupe, mais il s’aligne aux côtés de quatre joueurs du Real Madrid et de deux de leurs loués dans notre XI.

Suivez notre page Instagram pour vous impliquer. Voici à quoi ressemble notre équipe de la Liga de la saison:

GK: Jan Oblak (Atletico Madrid)

Thibaut Courtois a peut-être les draps les plus propres cette saison, mais en maintenant ses normes incroyablement élevées et en effectuant des arrêts qu’il n’est tout simplement pas censé faire, Jan Oblak reste le meilleur gardien de but de la Liga. En plus d’être un formidable coup d’arrêt, c’est sa fiabilité et son positionnement impeccable qui distinguent le Slovène. Il a 11 draps propres à son actif ce trimestre et une sauvegarde miraculeuse à Levante en janvier est l’une des nombreuses qui garantit qu’il reste l’étalon-or.

RB: Dani Carvajal (Real Madrid)

Dans un sens offensif, Jesus Navas a été l’arrière latéral le plus menaçant de la saison, mais les performances constantes et équilibrées de Dani Carvajal le rendent digne de son inclusion. Ses 14 centres bloqués sont les meilleurs parmi les arrières droit, alors qu’il a aussi cinq passes décisives, qui est le deuxième parmi les défenseurs. Il a été un pilier d’une solide défense madrilène.

CB: Raphael Varane (Real Madrid)

Il ne correspond pas à son partenaire défensif central Sergio Ramos pour des actions défensives comme les plaqués et les interceptions, mais Raphael Varane est sans doute la principale raison de l’excellence défensive de Madrid ce trimestre. Il a superbement félicité Ramos, comblant les lacunes et balayant le danger derrière le skipper. La lecture du jeu et du sang-froid du Français a fait toute la différence.

CB: Clément Lenglet (Barcelone)

Tout comme Varane, Clement Lenglet a surpassé son partenaire le plus célèbre défenseur central cette saison. Gérard Pique, tout en jouant à un excellent niveau, n’a pas échappé à quelques erreurs flagrantes ce trimestre. Lenglet, quant à lui, a été le plus régulier des deux et a également beaucoup influencé le jeu de construction de Barcelone. Il possède la plus longue progression de balle par minute à 6,18 mètres.

LB: Sergio Reguilon (Sevilla)

Une grande partie de l’élan offensif de Séville cette campagne est venue des arrières avancés et Sergio Reguilon, prêté par Madrid, a impressionné sur le flanc gauche. L’arrière gauche a enregistré quatre passes décisives et un but pendant son séjour à l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Il a également fouetté 119 passes ce trimestre, le troisième plus haut de la ligue.

CM: Casemiro (Real Madrid)

Madrid a toujours été vénéré pour son illustre talent offensif, mais c’est un milieu de terrain défensif qui est sans doute le premier nom sur la feuille de match de l’équipe de Zinedine Zidane. Casemiro est l’un des meilleurs présentateurs du jeu et confère à Madrid un équilibre crucial. Les goûts de Luka Modric, Toni Kroos et Isco figurent parmi les options de milieu de terrain à Santiago Bernabeu, mais le Brésilien est avant tout dans l’ordre hiérarchique. Avec un total de 201 interceptions en ligue ce terme pour aller avec trois buts et deux passes décisives, il est facile de voir pourquoi.

CM: Santi Cazorla (Villarreal)

Une merveilleuse histoire de retour gagne un autre chapitre alors que le retour à la maison de Santi Cazorla à Villarreal continue de porter ses fruits. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal a été en grande forme pour le sous-marin jaune, tirant les ficelles au milieu du parc. Le meneur de jeu fait en moyenne 2,3 passes clés par match, seul Messi en fait plus.

RW: Lionel Messi (Barcelone)

À peine sa meilleure saison dans un maillot de Barcelone, mais il est toujours l’inclusion la moins surprenante. Les Catalans ne sont peut-être pas à leur meilleur non plus, mais c’est la raison pour laquelle ils ont quand même réussi à être en tête du classement. Avec 19 buts et 12 passes décisives, il est de loin le meilleur buteur et fournisseur de la division. Il est également premier pour les tirs, les dribbles et les passes clés par match. Il doit vraiment rater une compétition [aka Cristiano Ronaldo].

CAM: Martin Odegaard (Real Sociedad)

Un autre sort prometteur pour Martin Odegaard signifie que le Real Madrid devrait être désireux de l’intégrer dans sa première équipe la saison prochaine, malgré la Real Sociedad s’attendant à ce qu’une option pour une deuxième saison en prêt soit exercée. Avec quatre buts et cinq passes décisives en Liga, le Norvégien a été un joueur hors pair pour La Real, ce qui les place en lice pour une place en Ligue des champions. Le jeune meneur de jeu a réalisé en moyenne 2,3 passes clés par match, ce qui n’est amélioré que de 2,5 par Messi. L’icône de l’Argentine est également le seul joueur qui le bat pour des achèvements profonds [77] et passes intelligentes [94].

LW: Lucas Ocampos (Séville)

Lucas Ocampos a joué un grand rôle pour combler le vide laissé par le départ estival de l’attaquant français Wissam Ben Yedder à Monaco – et il l’a fait depuis le flanc gauche. Il est devenu le meilleur buteur de son équipe, récoltant 10 fois cette saison et fournissant deux passes décisives. Il se classe également troisième de la ligue des dribbles avec 118.

ST: Karim Benzema (Real Madrid)

Solidement établi comme la cheville ouvrière de l’attaque madrilène, Karim Benzema a pris les devants cette saison. Avec 14 buts et 16 passes décisives, il est l’homme qui se rapproche le plus de Messi. Si le Français est en effet «Formule 1», il court toujours comme un pilote No2. Une séquence impitoyable devant le but ne s’est pas manifestée en l’absence de Ronaldo et il a besoin d’Eden Hazard et de Gareth Bale pour passer plus de temps sur le terrain pour vraiment faire avancer Madrid. En termes de jeu de liaison, il a été superbe.

