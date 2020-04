Équipe de Serie A de la saison 2019/20: Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile et Josip Ilicic forment une attaque mortelle

La saison 2019/20 n’est pas officiellement terminée mais compte tenu de sa suspension en raison de COVID-19, sa poursuite – si elle reprend – ressemblerait presque à une nouvelle mini-campagne pour cocher les matchs restants.

En tant que tel, il semble juste de reconnaître les joueurs qui ont admirablement performé au cours de la campagne normale.

Nous mettons sur pied l’équipe de la saison pour chacune des cinq meilleures ligues européennes.

Dans cette édition, nous avons sélectionné 22 des joueurs les plus performants de la Serie A et, avec votre aide, nous l’avons réduit au meilleur XI.

En utilisant des sondages sur nos histoires Instagram, nous dressons les joueurs dans chaque position les uns contre les autres et vous laissons décider qui mérite de faire la coupe.

Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile et Josip Ilicic font une attaque alléchante dans notre XI, mais il y a eu aussi d’énormes omissions.

Suivez notre page Instagram pour vous impliquer. Voici à quoi ressemble notre équipe de saison de Serie A:

GK: Wojciech Szczesny (Juventus)

Non seulement Wojciech Szczesny a réussi l’impossible en remplaçant Gianluigi Buffon la saison dernière, mais il est allé encore plus loin en gardant la légende sur le banc à son retour de Paris ce trimestre. Le joueur de 29 ans est à son apogée et parmi les bouchons de tir les plus fiables. Cette saison, 42,1% de ses apparitions se sont soldées par des draps propres.

RB: Antonio Candreva (Inter Milan)

Il a peut-être 33 ans mais Antonio Candreva connaît une de ses plus belles saisons. Le système d’ailes arrière d’Antonio Conte l’a vu s’épanouir, lui permettant d’exercer ses prouesses offensives. Ses cinq passes décisives sont plus que tout autre défenseur a réussi cette saison, alors qu’il a également marqué deux buts.

CB: Stefan de Vrij (Inter Milan)

Son partenaire défensif central, Milan Skriniar, est peut-être très recherché, mais Stefan de Vrij l’a éclipsé avec ses propres performances cette saison. Le joueur de 28 ans a fait preuve d’une maturité exceptionnelle et a été à la base de la belle campagne de chasse au titre de l’Inter. Dans un revers de trois, De Vrij a également prouvé son sang-froid sur le ballon, enregistrant un taux de réussite de 91,5%.

CB: Leonardo Bonucci (Juventus)

Le jeune cher hot-shot Matthijs de Ligt a peut-être fait tout le battage médiatique à son arrivée à Turin l’été dernier, mais avec Giorgio Chiellini blessé au début de la saison, c’est son collègue vétéran Leonardo Bonucci qui est intervenu. Le joueur expérimenté de 32 ans a admirablement mené la ligne de fond et met même l’équipe sur le pied avant avec une progression du ballon toutes les 6,21 minutes – le deuxième meilleur de la ligue.

LB: Theo Hernandez (AC Milan)

Avec cinq buts et deux passes décisives, Theo Hernandez a été l’un des meilleurs arrières latéraux offensifs de la division. Mais c’était toujours son fort. Encore plus impressionnant et encourageant pour l’AC Milan, son amélioration en défense. Il est parmi les meilleurs arrières gauches pour une variété d’actions défensives alors que son blocage des passes, des centres et des tirs a été particulièrement impressionnant.

CM: Radja Nainggolan (Cagliari)

Ce fut un beau retour aux sources pour le Radja Nainggolan, de retour à Cagliari – bien que prêté par l’Inter – où il a fait ses débuts en Serie A. Il s’est avéré être une force motrice avec un but et un triplé de passes décisives dans une victoire de 5-2 contre la Fiorentina, le point culminant d’un fantastique début de saison. La campagne s’est quelque peu estompée récemment, mais le milieu de terrain toutes actions a continué de montrer sa qualité. Ses cinq buts à distance sont deuxièmes derrière Lionel Messi (8) dans les cinq meilleures ligues européennes.

MRC: Lorenzo Pellegrini (AS Roma)

Une entrée légèrement surprenante compte tenu de la saison phénoménale de Domenico Berardi, mais les gens ont parlé. Lorenzo Pellegrini n’a marqué qu’une seule fois cette campagne mais son talent est indéniable et dans le département créatif, il ne manque certainement pas. Il se classe troisième avec huit passes décisives en seulement 18 apparitions et seul Luis Alberto (3) parie ses 2,9 passes clés par match.

LCM: Luis Alberto (Latium)

Du rejet de Liverpool au meneur de jeu extraordinaire, Alberto connaît sa meilleure saison à ce jour. Le joueur de 27 ans a été la principale force créative de la Lazio pendant une saison exceptionnelle en tant que prétendants au titre. En fait, avec 12 passes décisives et 75 passes décisives, l’Espagnol est le meilleur meneur de jeu de la ligue, marquant même à quatre reprises.

CF: Josip Ilicic (Atalanta)

Dans une ligue où Cristiano Ronaldo existe et Ciro Immobile marque pour le plaisir, Josip Ilicic, 32 ans, est devenu le favori du joueur de la saison. Et qui peut le nier? Une partie de son jeu ce terme a été à couper le souffle, glissant les défis avec élégance et caressant le ballon dans le but ou le chemin d’un coéquipier pour marquer. Avec 15 buts, cinq passes décisives et 2,5 passes décisives par match, le surdoué slovène a sublimement dominé l’Atalanta en huitièmes de finale de Ligue des champions.

ST: Ciro Immobile (Latium)

En tant que meilleur buteur en fuite avec 27 buts en championnat, l’inclusion d’Immobile est une donnée. Ses sept passes décisives le placent également en tête pour la plupart des engagements avec cette saison avec 34. L’Italien a été le tireur d’élite parfait pour une équipe de la Lazio dotée de plusieurs lignes d’approvisionnement et il a assumé la responsabilité de marquer superbement pour les tirer à une distance touchante de leur premier titre en plus de 20 ans.

ST: Cristiano Ronaldo (Juventus)

Cristiano Ronaldo a été un pilier de l’équipe de la saison XI pendant plus d’une décennie et même à 35 ans, cette tendance se poursuit. Il a commencé la campagne lentement et a eu beaucoup de repos entre les matches de Maurizio Sarri, mais a poussé au début de l’année. Il a commencé par un triplé et a aidé Cagliari lors d’une course qui l’a vu marquer 11 fois au cours des huit derniers matches de championnat pour porter son bilan de la saison à 21. Il a également frappé les boiseries à quatre reprises.

En savoir plus sur l’application Sport360