Équipe des Émirats arabes unis John Wakefield sur la formation pendant le Coronavirus et plus

Les cyclistes professionnels du monde entier ont réduit leurs programmes d’entraînement à la lumière de la pandémie de coronavirus, ignorant quand ils pourront ensuite tester leur courage dans une situation de course.

La plupart des pays du monde appliquent des mesures de verrouillage strictes et ne peuvent partir pour un bref exercice individuel qu’une fois à moins de deux kilomètres de leur domicile.

En conséquence, les cyclistes ont été obligés d’échanger les routes spacieuses et les sols des gymnases pour les environs étroits de leur propre maison dans le but de maintenir leur niveau de forme physique.

Certains cyclistes s’adaptent à l’entraînement à l’intérieur pour la première fois, une lutte difficile au départ, tandis que d’autres comme Tadej Pogacar s’attaquent aux routes comme d’habitude avec des mesures de verrouillage qui ne sont pas encore imposées dans sa Slovénie natale.

Les restrictions mises en place dans le monde sont pour le moins délicates et la plupart des coureurs préféreraient parcourir les collines en préparation pour la prochaine course.

Un homme qui voit tout cela de première main, John Wakefield, responsable de l’entraînement et directeur sportif adjoint de l’équipe des Émirats arabes unis, admet que, même si c’est une période difficile pour tout le monde, l’essentiel est que son équipe soit en bonne santé physique et mentale.

“Tout le monde est bon, ils viennent de l’accepter et savent que c’est leur travail et ils doivent encore faire du vélo”, a-t-il déclaré lundi à Sport360 depuis sa base de Gérone.

«En tant que groupe d’entraîneurs, nous avons un peu reculé en termes d’intensité, et nous sommes retournés dans un bloc d’entraînement pré-saison pour maintenir l’intensité faible, apporter des corrections et pas nécessairement les atteindre un pic pendant qu’ils sont Bloqué à l’intérieur. Vous ne voulez pas qu’ils s’épuisent mentalement avant la fin de la saison.

«Un ou deux gars de Monaco sont retournés dans leur pays d’origine. Tadej (Pogacar) en est un exemple, car l’interdiction de verrouillage n’est pas encore en Slovénie. Ils sont autorisés à l’extérieur mais il y a quelques restrictions. D’autres gars sont coincés à l’intérieur depuis un bon moment.

“C’est plus une chose mentale pour la majorité d’entre eux, donc nous surveillons où ils sont en termes de motivation et s’ils ont plus de bons ou de mauvais jours et essayons juste de nous adapter à cela.”

Mentalement, vous avez de bons et de mauvais jours. C’est juste la nature de la vie. Maintenant, cependant, il est plus courant de se sentir déprimé, surtout lorsque vous n’êtes pas synchronisé avec votre routine quotidienne normale.

Pour stimuler ce moral, l’entraînement vous aidera toujours à vous sentir mieux et plus heureux. Mais pour un coureur professionnel qui se rend normalement à des centaines de kilomètres à l’extérieur chaque semaine, devoir s’entraîner à l’intérieur n’est pas la même chose.

De même, il n’est pas nécessaire de tenter de réduire la maison, surtout si la saison ne reprend que fin août. Comme le dit Wakefield, c’est le bon moment pour changer la phase de l’entraînement, en mettant davantage l’accent sur la force et l’endurance.

«Il ne s’agit plus vraiment de kilomètres maintenant, car si vous êtes coincé à l’intérieur, vous pouvez multiplier les séances à partir d’une base de temps et d’intensité. Tout cela s’additionne à la fin de la semaine, purement parce qu’en termes profanes, vous n’arrêtez jamais de bouger », a expliqué le Sud-Africain.

«Les pilotes font des sessions qui imitent les sorties d’endurance. Nous prescrivons des sorties à jeun qui déclenchent un changement moléculaire clé spécifique dans nos muscles, ce qui provoque une adaptation à l’entraînement en endurance, comme l’augmentation des mitochondries (fabricants d’énergie) et des vaisseaux sanguins, s’appelle PGC-1a. – alors peut-être deux heures et demie, trois heures comme ça. Il s’accompagne d’une randonnée de trois ou quatre heures en termes d’impact physiologique. »

Ces heures sur le vélo sont un mode de vie pour les cyclistes. Le vélo est leur Mecque. Même sans course à espérer, ils continueront à produire 100% d’effort dans toutes les séances d’entraînement prévues dans leurs programmes respectifs.

Avec TrainingPeaks, Wakefield et son équipe peuvent surveiller leurs cavaliers quotidiennement. Aucune équipe ne s’attendra à des miracles en ces temps incertains, juste un effort fort et honnête pour tous les programmes qui ont été prescrits.

Et avec certains gars s’adaptant à l’entraînement en salle pour la première fois, les bases sont mises en place pour les faciliter dans une routine d’entraînement régulière. Tout le monde est différent, donc chaque cycliste s’adaptera différemment à l’entraînement sur le vélo à l’intérieur.

“Les données de notre équipe sur le compte de chaque coureur sont téléchargées sur la plate-forme TrainingPeaks. Avec cela, nous avons accès au compte de tout le monde pour voir qui fait cela, le suivent-ils, et si ce n’est pas le cas et en cas de problème, nous pouvons aider le cycliste à aller au fond des choses afin qu’il puisse pour continuer sans problème », a-t-il dit.

«Parfois, un pilote peut se battre un peu pour se concentrer à l’intérieur. Avec cela, nous avons mis en place quelques bases pour faciliter cela. Certains coureurs n’ont jamais roulé à l’intérieur auparavant, seulement à l’extérieur. Pour lui maintenant, aller 24/7 à l’intérieur est assez dur pour lui.

«Dans l’ensemble, nous avons la chance, en tant qu’équipe, de dire que tout le monde fait ce qu’il est censé faire. Ils n’ont certainement pas de «journée gagnée cette étape», mais si vous prenez six jours d’entraînement dans la semaine, les gars sont très bons dans quatre ans et demi ou cinq d’entre eux. Vous pouvez être bon pendant deux semaines, puis un gars peut avoir quelques mauvais jours.

«Il suffit de s’ajuster, de le ramasser et de partir de là. C’est vraiment un effort honnête pour ce qui est de la façon dont les gars vont. »

En plus de travailler du côté des performances, Wakefield agit également comme l’un des directeurs sportifs adjoints de l’équipe. Pour les courses où il n’est pas présent, son travail est tout en amont du jour de course lui-même.

En règle générale, cela implique de se connecter à TrainingPeaks pour s’assurer que chaque coureur télécharge correctement ses séances d’entraînement après avoir effectué la formation prescrite, puis analyse les jours de travail. Si une session n’est pas enregistrée ou s’il y a une session manquée ou incomplète, il contactera un coureur pour lui demander pourquoi et résoudre les problèmes le cas échéant, assurez-vous que la prescription à venir est correcte.

Lorsque les choses se passent bien, Wakefield surveille le dossier d’entraînement de chaque coureur et fournit à chacun des commentaires suffisants. Si les choses doivent être modifiées dans le programme de formation, ils l’adapteront à partir de là.

Cependant, lorsque le natif du Cap est en course, son travail est divisé en quelques parties différentes.

«Côté performance, il n’y a pas grand chose à faire le jour de la course. Votre travail consiste essentiellement à amener le coureur à courir le jour. S’il se sent mal le jour, il n’y a rien que vous puissiez régler. Il serait alors plus courant de dire que tout le monde a de mauvais jours, alors transformer cette mauvaise journée en une bonne journée d’un point de vue mental, plus que physique », dit-il. Ils ne peuvent pas prendre un jour de congé pendant une visite, par exemple s’ils ont une mauvaise journée, donc c’est une question de gestion et de s’assurer qu’ils sont mieux pris en charge au cours de cette journée.

«Cependant, si c’est un jour de contre-la-montre, moi-même et un autre s’il est à l’entraîneur de course mettront en place l’équipement TT. Au tableau, je noterai les heures de départ et l’heure à laquelle ils commenceront leur protocole d’échauffement. À partir de cela, nous définirons des stratégies de stimulation en termes de certains segments et secteurs sur le parcours, que ce soit des collines, des appartements, des vents traversiers et ce qu’ils devraient faire comme ligne directrice pour que le pouvoir leur obtienne un certain résultat final, que ce soit 45 minutes.

«Généralement tôt le matin, nous allons faire une reconnaissance avec le coureur. Je le conduirai par moi-même avant, puis je le poursuivrai avec le pilote. Je donnerai toujours mes commentaires, puis le coureur les donnera et nous arriverons à une conclusion positive. Nous avons réuni deux têtes pour arriver à une conclusion. »

En savoir plus sur l’application Sport360