Équipe féminine américaine bloquée par Covid-19

Erendira Palma Hernández

Journal La Jornada

Lundi 23 mars 2020, p. 3

L’occasion de représenter le Mexique dans un match international de football féminin amateur s’est transformée en un parcours de réussite et de tourments pour le Covid-19. Une délégation de 55 joueuses et entraîneurs de l’équipe Guerreras Jaguar est restée bloquée au Honduras après avoir participé au Americas Women’s Bowl, où elle a terminé deuxième.

Depuis notre arrivée, ils nous ont avertis qu’en raison de la pandémie de coronavirus, les frontières avec El Salvador pourraient être fermées, ce qui serait la route qu’ils prendraient pour retourner au Mexique. Malgré l’angoisse que nous sommes allés jouer, mais quand l’événement a été annulé, il était difficile de trouver un moyen de retourner sur le territoire mexicain, a raconté la footballeuse Rebeca Velasco.

Les Jaguar Warriors, une équipe composée de joueurs de divers endroits du Mexique qui ont été choisis lors d’une ouverture sélective, ont chacun payé 15 mille pesos pour les transferts vers le Honduras et même pour obtenir des fonds qu’ils ont organisés pour vendre des articles et faire des tombolas.

Dans le tournoi, les Mexicains ont surpris face aux États-Unis dans un match serré qui s’est terminé par un score de 16-12 en faveur des Américains. Par la suite, ils ont battu l’hôte, le Honduras, 26-0, mais avant le duel contre le Costa Rica, la dissolution est venue par crainte de la fermeture des frontières et certains joueurs ont décidé de payer un autre billet d’avion pour 15 mille pesos et de retourner immédiatement au Mexique.

Un groupe est resté pour jouer et nous avons gagné 36-0 pour atteindre la deuxième place (ce qui a été décidé par la table générale), mais c’est alors que les complications sont venues. Incapables de quitter le Honduras, nous avons demandé de l’aide au consulat du Mexique, mais ils nous ont dit qu’il serait presque impossible pour les autorités salvadoriennes d’ouvrir les frontières afin que nous puissions prendre l’avion que nous avions prévu de retourner au Mexique.

Le consulat leur a proposé un accompagnement dans le suivi d’un retour par voie terrestre. Nous avions peur à cause de l’insécurité, nous savons que dans cette zone il y a des groupes criminels qui agressent généralement la nuit, mais nous avons pris le camion. Nous sommes passés par le Guatemala, où un Mexicain propriétaire d’un hôtel nous a donné un logement pour une nuit pour continuer la tournée et nous avons réussi à arriver au Chiapas mercredi soir.

Par peur de voyager sur les routes d’Amérique centrale, un autre groupe de 17 joueurs a choisi de rester au Honduras, où ils attendent l’ouverture des frontières pendant que le pays est sous couvre-feu pour le nouveau coronavirus.

Ils essaient de faire courir les taureaux du mieux possible, le gouvernement les aide avec de l’eau et de la nourriture, en plus du fait que les équipes sélectives des États-Unis et du Costa Rica sont également piégées, a déclaré Velasco.

Au-delà du voyage inattendu, le joueur a regretté que le concours avant la finale qu’ils joueraient avec les États-Unis ait été annulé, notant que ce tournoi allait servir de vitrine à la fédération pour voir des talents lorsque le championnat du monde est à nos portes.

