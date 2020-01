Équipes du Super Bowl 54, date et heure de début au Royaume-Uni, couverture exclusive de talkSPORT, diffusion en direct gratuite et spectacle à mi-temps pour l’affrontement de la NFL

Le Super Bowl Sunady – sans doute le plus grand événement sportif de l’année – est presque à nos portes.

Et maintenant, nous savons laquelle des deux meilleures équipes de la NFL se réunira à Miami cette année pour avoir la chance de remporter le trophée Vince Lombardi au Super Bowl 54.

. – .

Tyrann Mathieu # 32 des Chiefs de Kansas City brandit le trophée Lamar Hunt après avoir vaincu les Titans du Tennessee

Jennifer Lopez et Shakira fourniront le spectacle à mi-temps étoilé pendant que la NFL célèbre sa 100e saison.

C’est l’un des événements sportifs les plus regardés au monde et il devrait devenir un classique en 2020.

Super Bowl 54: date et heure britannique

L’événement phare aura lieu le dimanche 2 février et aura lieu au domicile des Dolphins de Miami – le Hard Rock Stadium d’une capacité de 65 000 places.

La 100e saison de la NFL sera décidée à Miami pour la sixième fois.

Miami Gardens a organisé un dernier Super Bowl en 2010, lorsque les New Orleans Saints ont battu les Colts d’Indianapolis pour soulever le trophée Vince Lombardi.

Le jeu commencera à 23 h 30, heure du Royaume-Uni, et se poursuivra vers 3 heures du matin, sans drames supplémentaires.

Super Bowl 54: Quelles équipes jouent?

Les 49ers de San Francisco ont battu les Packers de Green Bay 37-20 pour remporter le championnat NFC et affronteront les Chiefs de Kansas City, qui ont battu les Titans du Tennessee 35-24 lors du match de championnat AFC.

Les 49ers, cinq fois champions, n’ont pas remporté le Super Bowl depuis 25 ans, tandis que les Chiefs feront leur première apparition au Super Bowl depuis 50 ans.

Super Bowl 54: couverture talkSPORT

Le Super Bowl 54 sera en direct sur talkSPORT le dimanche 2 février.

Nous vous apporterons également une couverture complète des matchs du championnat de la NFL ce week-end.

Le Super Bowl 54 sera également diffusé sur la télévision gratuite au Royaume-Uni.

Le jeu sera diffusé en direct et en intégralité sur BBC ONE et sur BBC iPlayer.

. – .

La prochaine apparition de Jimmy Garoppolo pour les 49ers sera à Miami

.