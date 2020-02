Eric Abidal rencontre de toute urgence Bartomeu et pourrait démissionner

Il Barcelone il est contraint d’agir après l’incendie inattendu qui a éclaté lundi soir entre Lionel Messi et le secrétaire technique de l’entité, Eric Abidal Le président du Barça, Josep María Bartomeu, tel que rapporté par RAC1, rencontrera tout au long de la journée le manager français lors d’un sommet d’urgence provoqué par ses déclarations, au cours desquelles il a accusé les joueurs de ne pas soutenir Valverde et de douter de ses efforts dans l’étape de Txingurri en tant qu’entraîneur de la première équipe. Abidal pourrait vivre ses dernières heures au club et il y a même des spéculations sur sa démission ce mardi.

Ces mots controversés ont provoqué la réponse du capitaine de l’équipe, Lionel Messi, qui a défendu ses coéquipiers critiquant les propos d’Abidal et exhortant le Français à donner des noms précis dans son accusation. Cette perturbation, qui s’est produite à travers les réseaux sociaux, laisse Abidal dans une position très faible, qui risque d’attendre une réunion d’urgence à la recherche de résoudre le nième incendie à Can Barça ces derniers temps.

Abidal vit des moments très compliqués à la tête du secrétariat technique de Barcelone. Le dernier marché des dédicaces hivernales l’a déjà laissé sur le fil comme responsable de l’inopération du club lors de la signature du front, et sa confrontation avec Messi, logiquement intouchable pour l’entité , rend votre sortie de l’entité culé plus proche que jamais.