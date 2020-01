Eric Cantona a étonné le monde il y a 25 ans avec son coup de pied de kung-fu

Cela fait 25 ans que l’étonnant coup de pied de kung-fu d’Eric Cantona sur un supporter de Crystal Palace à Selhurst Park a stupéfait le monde du football.

Après avoir été maltraité par un membre de la foule, l’attaquant de Manchester United l’a lancé lui-même contre un membre de la foule dans l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire du football.

Cantona s’est lancé auprès d’un fan il y a 25 ans aujourd’hui

Pendant des semaines, des journaux de tout le pays ont été jonchés de photos de l’incident.

Ici, talkSPORT.com jette un œil à sept autres incidents choquants qui ont eu lieu sur un terrain de football au cours des 30 dernières années…

Luis Suarez mord Giorgio Chiellini (Coupe du monde, juin 2014)

Nous n’aurions peut-être pas dû être surpris. L’attaquant uruguayen Suarez était en forme, ayant déjà purgé de longues peines pour avoir mordu Otman Bakkal du PSV Eindhoven à l’Ajax et Branislav Ivanovic de Chelsea alors qu’il jouait pour Liverpool.

Mais même ainsi, sa vue plongeant ses dents dans l’épaule de Chiellini d’Italie tout en jouant pour son pays sur la plus grande scène du monde a été l’un de ces moments que personne ne regardera n’oubliera jamais. Le monde du football a été scandalisé, et l’affirmation de Suarez selon laquelle il a été accidentel n’a guère aidé.

Il s’est finalement excusé, mais seulement après avoir été frappé d’une interdiction de quatre mois de tout football, et à la demande de Barcelone, qui était en train de le signer de Liverpool.

Suarez a été frappé d’une interdiction de football de quatre mois pour avoir mordu Chiellini

Zinedine Zidane prend la tête de Marco Materazzi (Coupe du monde, juillet 2006)

La finale de la Coupe du monde 2006 a donné à l’un des plus grands joueurs du jeu, Zidane, la possibilité d’écrire un livre de contes mettant fin à sa carrière en guidant la France vers la gloire contre l’Italie. Au lieu de cela, il a terminé la soirée en disgrâce après avoir lancé un magnifique coup de tête dans la poitrine de Materazzi, ce qui a soulevé le défenseur italien.

Plus tard, il a été affirmé que Materazzi avait insulté la sœur de Zidane pour provoquer l’attaque, mais quelle que soit l’explication, l’image finale de Zidane était de lui marchant péniblement hors du terrain et à la retraite – à tel point que le coup de tête a été commémoré dans une statue par un Algérien – né artiste français Adel Abdessemed.

Zidane a stupéfait le monde quand il a frappé Materazzi lors de la finale de la Coupe du monde en 2006

Paolo Di Canio pousse l’arbitre Paul Alcock (Premier League, septembre 1998)

Bien avant sa carrière managériale apparemment de courte durée et la controverse sur ses opinions politiques, Di Canio avait l’habitude d’attirer les projecteurs sur le terrain.

Parfois, c’était pour des moments d’habileté étonnante (voir sa volée contre Wimbledon pour West Ham en 2000), ou des gestes incroyables (comme le temps où il a laissé passer une opportunité de marquer clairement parce qu’il a vu le gardien de but d’Everton Paul Gerrard blessé), mais le plus célèbre sera toujours son bousculade sur l’arbitre Alcock lors du match de Sheffield mercredi contre Arsenal.

Alcock venait de licencier l’Italien pour son rôle dans une bagarre de masse, et Di Canio a réagi en poussant le responsable. Peut-être que si le trébuchement et la chute d’Alcock n’avaient pas été aussi comiques, se produisant apparemment au ralenti, l’incident ne serait pas si bien retenu, mais de toute façon, Di Canio a été interdit pendant 11 matchs.

Di Canio a été suspendu pour 11 matchs pour avoir poussé un arbitre

Lee Bowyer combat Kieron Dyer (Premier League, avril 2005)

La vue de coéquipiers se battant n’est pas sans précédent, et nous avions même vu deux internationaux anglais s’y attaquer auparavant lorsque Graeme Le Saux et David Batty se sont battus en jouant pour Blackburn contre le Spartak Moscou en 1995.

Mais le combat entre Bowyer et Dyer lors de la défaite 3-0 de Newcastle à domicile contre Aston Villa est le plus mémorable.

Les milieux de terrain se sont redressés et il a fallu plusieurs instants aux autres joueurs et officiels pour comprendre ce qui se passait.

Au moment où ils ont été séparés, Bowyer avait décroché un coup de poing ou deux et avait été emmené par un autre collègue anglais, Gareth Barry, toujours en colère et avec sa chemise fendue sur le devant. Lui et Dyer ont été expulsés, laissant Newcastle avec seulement huit hommes après le licenciement de Stephen Taylor.

Les coéquipiers Bowyer et Dyer se sont battus sur le terrain et ont été expulsés

Frank Rijkaard crache à Rudi Voller (Coupe du monde, juin 1990)

Tout ce qui se passe lors de la Coupe du monde s’accompagne d’un facteur de «choc» supplémentaire aux yeux du monde. Mais la querelle entre Rijkaard et Voller lorsque la Hollande a fait face à l’Allemagne de l’Ouest en 1990 était tout simplement bizarre.

Cela a commencé lorsque Rijkaard a commis une faute sur Voller et, après avoir été réservé, a craché dans les cheveux de l’Allemand en attendant le coup franc – invisible par les officiels.

Lorsque le ballon a été joué, Voller a de nouveau chuté au sol, suscitant l’indignation des Néerlandais qui pensaient qu’il tentait de gagner un penalty.

Rijkaard l’a confronté, lui saisissant l’oreille et lui piétinant le pied. Les deux hommes ont été expulsés et Rijkaard a de nouveau craché dans les cheveux de Voller alors qu’ils quittaient le terrain.

Rijkaard a craché sur Voller dans des scènes honteuses

Ben Thatcher donne un coup de coude à Pedro Mendes (Premier League, août 2006)

Le «défi» de Thatcher sur Mendes était techniquement un coude, mais cela ne lui rend pas vraiment justice. Alors que la paire courait après une balle lâche, le défenseur de Manchester City Thatcher a claqué son bras dans l’arrière de la tête de Mendes, envoyant le milieu de terrain de Portsmouth tentaculaire vers la thésaurisation publicitaire.

Mendes a été assommé et avait besoin d’oxygène sur le côté du terrain. Thatcher n’a été réservé que pour l’incident, mais la Football Association a ignoré ses propres règles concernant les incidents déjà traités par l’arbitre et a réclamé un «cas exceptionnel» car Thatcher a été interdit pour huit matches, et 15 autres ont été suspendus.

Thatcher a donné un coup de coude à Mendes et a été interdit pour huit matches

Roy Keane prend sa revanche sur Alf-Inge Haaland (Premier League, avril 2001)

Keane et Haaland étaient en mauvais termes depuis 1997, quand Keane s’est blessé au ligament croisé antérieur en tentant de défier le Norvégien lors d’un match entre Manchester United et Leeds.

Quatre ans plus tard, dans la chaleur d’un derby de Manchester, Keane a lancé un tacle d’horreur sur le milieu de terrain de City, après quoi il n’a plus jamais été le même joueur.

Keane a d’abord été carton rouge et interdit pour trois matchs, mais l’année suivante, il a été condamné à une suspension supplémentaire de cinq matches et à une amende de 150 000 £ après avoir déclaré que le plaquage était délibéré dans son autobiographie.

Keane et Haaland étaient en mauvais termes depuis 1997 et l’Irlandais prévoyait de se venger

