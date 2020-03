Eric Dier saute dans la foule et retenu par la sécurité après s’être prétendument impliqué dans une altercation avec les fans de Tottenham

Eric Dier a semblé être impliqué dans une altercation furieuse avec un groupe de fans de Tottenham après la fusillade de son équipe pour vaincre Norwich.

La saison des Spurs a pris un autre tournant pour le pire après que les Canaries se soient repliés d’un but pour remporter une brillante victoire dans le nord de Londres.

Dier a semblé affronter un fan dans la foule

Cependant, peu de temps après le match, il y a eu des scènes laides impliquant le milieu de terrain anglais Dier, avec de nombreuses vidéos circulant sur les réseaux sociaux le montrant grimper dans les tribunes pour affronter certains supporters.

Le joueur de 26 ans semble grimper sur des sièges pour affronter un groupe de fans.

Vous pouvez voir un extrait de l’incident ci-dessous…

Après le match, le patron des Spurs, Jose Mourinho, a déclaré que la réaction de Dier était en colère parce qu’un partisan avait insulté son frère.

Le Portugais a déclaré: «Je ne pense pas que cela fasse partie du jeu.

«Le match était une représentation fantastique de la FA Cup, mais je ne peux pas fuir la question.

«Je pense qu’Eric Dier a fait ce que nous ne pouvons pas faire en tant que professionnels, mais lorsque quelqu’un vous insulte et que votre famille est impliquée, en particulier votre jeune frère.»

Il a ajouté: «Cette personne a insulté Eric, le jeune frère n’était pas satisfait de la situation et Eric n’était pas content. En tant que professionnels, nous ne pouvons pas faire ce qu’il a fait. »

Tim Krul a de nouveau été le héros des tirs au but pour Norwich City contre les Spurs

Le match du cinquième tour s’était terminé 1-1 après 120 minutes à la suite de l’annulation de la tête de Jan Vertonghen par Josip Drmic, qui avait profité d’une erreur fatale du gardien des Spurs Michel Vorm, qui disputait son premier match en 18 mois.

Et c’est Tim Krul qui a été le héros des visiteurs, sauvant de Troy Parrott et Gedson Fernandes de réserver à ses côtés un premier quart de finale de FA Cup depuis 1992.

Les hommes de Daniel Farke affronteront désormais Derby ou Manchester United dans une distraction bienvenue de leur combat de relégation.

.