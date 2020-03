Eric Ebron a une voiturette de golf épique pour la distanciation sociale

Le golf est l’un des rares sports qui peut être sûr pendant l’épidémie de coronavirus. Les golfeurs ont leurs propres clubs. Ils peuvent rester à distance de leur groupe, s’ils en ont un.

Mais il y a un problème: si vous aimez utiliser une voiturette de golf, vous devrez rouler en solo. C’est idiot mais nécessaire d’avoir plusieurs personnes conduisant seules sur un terrain de golf. Le résultat est une flotte de chariots. Ebron semble avoir trouvé une solution pour éviter cette bêtise sur le parcours: un cyclomoteur de golf.

Il semble qu’Ebron ait un vélo personnalisé, spécialement conçu pour les joueurs de golf solo. C’est aussi ridicule qu’épique.

Je ne vais pas mentir, je suis super jaloux qu’il puisse même jouer au golf, et encore moins fouetter avec style sur ce véhicule. Mon état, le Massachusetts, a fermé des terrains de golf. C’est la bonne décision, bien sûr. Mais cela ne m’empêchera pas de me demander: et si je prenais des distances sociales sur ce tricycle?

