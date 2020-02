Erik Jones a remporté Daytona Clash avec une voiture «prête pour la benne à ordures»

Presque rien ne s’est produit dans les premiers 65 tours sur 75 du Busch Clash de NASCAR, un événement d’exposition, au Daytona International Speedway dimanche. Et puis, pour rattraper le temps perdu, il y a eu plusieurs accidents dans les 10 derniers tours prévus et en prolongation.

Et au moment où le drapeau blanc a volé pour signaler le dernier tour officiel, il ne restait que six voitures sur la piste pour une course qui a commencé avec 18.

Mais d’une manière ou d’une autre, avec une voiture qui a boité à travers la ligne d’arrivée, Erik Jones dans la Toyota Joe Gibbs Racing n ° 20 a survécu à plusieurs épaves et a remporté la course avec une grande aide de son coéquipier Denny Hamlin derrière lui.

Étonnamment, Jones manque un énorme morceau de son capot, et l’apparence de la voiture a conduit Mike Joy de FOX Sports à décrire la victoire avec une citation hilarante:

“Erik Jones va gagner le Busch Clash avec une voiture prête pour la benne à ordures!”

Ignorez la partie où le partenaire de diffusion de Joy, le légendaire coureur Jeff Gordon, dit que Hamlin est en tête et choisit de ne pas combattre Jones pour la tête. Hamlin était à un tour avec seulement Jones, Austin Dillon, Clint Bowyer, Kyle Larson et Ryan Newman dans le premier tour.

Il est vraiment assez remarquable que Jones en ait assez dans cette voiture pour non seulement survivre aux derniers tours, mais aussi garder la tête.

La première de plusieurs épaves dans l’événement d’exposition de 75 tours était à la fin du tour 66 lorsque Joey Logano a bloqué Kyle Busch et a déclenché un accident impliquant plusieurs voitures. Mais c’était loin d’être le cas. En fait, il y avait tellement d’épaves que la course a été prolongée à 88 tours à cause des heures supplémentaires, ce qui en fait le plus long Clash, selon la diffusion de FOX Sports.

Voici un aperçu du chaos sur la piste de Daytona:

