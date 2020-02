Erling Haaland poursuit sa saison prolifique avec un sixième but pour le Borussia Dortmund dans son troisième match seulement

Vous ne devinerez jamais ce qui s’est passé lors de l’action de football de samedi… Erling Haaland est seulement allé marquer un AUTRE but!

L’attaquant norvégien a pris feu cette saison et a poursuivi sa remarquable forme devant le but lorsque le Borussia Dortmund a accueilli l’Union Berlin samedi après-midi.

Il ne lui a fallu que 18 minutes pour marquer son sixième but pour Dortmund, qui est entré dans sa troisième apparition pour la formation allemande depuis son transfert en janvier du Red Bull Salzburg.

. – .

Haaland connaît l’une des saisons de buts les plus remarquables de l’histoire du football

Réagissant le plus rapidement à un ballon envoyé du flanc droit, Haaland a tapé à la maison pour doubler l’avance de Dortmund après que Jadon Sancho ait tiré sur les hôtes devant.

C’était le premier départ de Haaland pour Dortmund, et le but de la 18e minute signifiait qu’il avait marqué six fois pour BVB en seulement 77 minutes de Bundesliga!

La première frappe de Sancho était sa 12e dans la ligue cette saison, et il a maintenant contribué 12 buts et 12 passes décisives en 17 matchs de Bundesliga ce trimestre.

Plus tôt cette saison, l’international anglais est devenu le premier joueur des cinq meilleures ligues européennes à enregistrer des chiffres à double pour les deux buts et passes décisives lors de la campagne 2019/20.

.