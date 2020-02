Ernesto Valverde: “Un favori pour la Ligue? Madrid est très fort” | Barcelone

Ernesto Valverde réapparu dans San Mames après avoir été renvoyé de Barcelone en janvier dernier. L’entraîneur a rompu son silence et a reconnu que depuis qu’il a été renvoyé de l’entité du Barça, il n’a pas vu “beaucoup de football et je l’ai fait un peu loin”. «J’ai mis un peu de distance avec ce qui se passe, mais quand on va dans un club à 200 par heure on ne peut pas du tout aller à zéro. Hier, j’ai vu la demi-finale de la Copa à la télévision. Le seul match complet que j’ai vu ce mois-ci a été l’Athletic-Barcelona Cup«Il a expliqué.

«Il est toujours difficile de voir les équipes dans lesquelles vous avez été récemment, pour mettre de la distance. Mais si nous parlons du match de quart de finale de la Copa, il est très similaire à celui que nous avons eu lors du premier match de Ligue à San Mamés. Je ne veux pas susciter de controverse parce que je ne veux pas tirer de conclusions. De chaque endroit où je suis allé, vous obtenez des choses dont vous pourrez profiter à l’avenir. Nous devons nous adapter. Si je m’arrête pour réfléchir et regarder en arrière, pour tout ce que cela signifiait pour les gens, Gagner la Super Coupe avec l’Athletic à Barcelone était spécial. Je viens d’Athletic et je forme le club dont vous venez et quel est votre environnement rend la victoire et la défaite beaucoup plus fortes … Mais bon, l’Athletic a un climat si bon que c’est la meilleure chose que j’ai faite et que j’ai trouvée dans ma carrière. Revenir? Je viens de tourner des années et je vois de jeunes entraîneurs comme Garitano, Etxeberria, Iraola… L’avenir passe par eux », a-t-il ajouté.

Valverde a également évoqué les deux échecs en Ligue des champions: «Pour moi, ils sont différents. À Rome, nous ne finissons pas d’être dans le match et il pense toujours qu’avec ceux d’entre nous, nous pourrions le faire sortir. Et à Liverpool quand nous avons commencé à jouer, ils nous ont fait l’objectif que nous voulions éviter. Un but nous a donné le classement et en une minute ils ont marqué deux buts. Ce sont des situations qui se produisent. Vous vous mettez toujours à la place du vainqueur. Au match aller avec Liverpool, nous avons beaucoup souffert, mais nous avons pu gagner par quatre buts. La Ligue des Champions est très compliquée à gagner, la Ligue Europa, les Coupes du Monde et les Eurocups … ce sont tous des tournois qui dépendent d’un match, d’une situation. La Ligue marque plutôt ce que vous avez fait au cours de l’année. Liverpool accorde désormais beaucoup d’importance au Premier ministre car il n’a pas gagné depuis longtemps«.

L’entraîneur a également reconnu qu’il voulait s’asseoir sur un banc, bien qu’une date de retour ne soit pas indiquée: «L’entraînement à Barcelone a été une chance incroyable. Je sais ce que cela signifie de s’entraîner là-bas de tous les points de vue et je suis ravi d’avoir été là. Lorsque vous signez le contrat, vous savez déjà que tout dépend des résultats et que le coach sera toujours responsable. Je ne me demande pas si je me suis senti injustement traité. Je comprends que vous vous posiez la question, mais il s’agit de tourner la page et non de tourner. Cela m’intéresse de regarder en avant et non en arrière. J’avais décidé de rester un moment et on verra. Je n’ai rien décidé. J’aime faire des choses étranges, peut-être une étrange aventure. Regardez, quand Iniesta m’a dit que j’allais au Japon… »

Cependant, concernant son avenir le plus proche, il a déclaré que Il a “pensé à aller voir plusieurs équipes” et qui veut “être avec d’autres entraîneurs, parler avec eux, confronter des problèmes et des situations différentes”. Enfin, interrogé sur son favori pour remporter la Ligue, il a déclaré que “Madrid est fort et très concentré sur la Ligue».