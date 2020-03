Errol Spence promet aux fans que le combat contre Terence Crawford aura lieu «cette année ou l’année prochaine»

Errol Spence a juré de combattre son prochain champion des poids mi-moyens Terence Crawford dans un avenir très proche.

Les 147lbers américains sont actuellement séparés par différentes entités promotionnelles, une situation qui a frustré les fans qui veulent les voir se rencontrer.

Stéphanie Trapp / TGB

Errol Spence est le champion du monde poids welter WBC & IBF unifié

Le roi WBC & IBF Spence est largement considéré comme l’un des meilleurs combattants livre pour livre sur la planète, tout comme le champion WBO Crawford.

Un match entre eux serait l’un des combats les plus attendus de la boxe, sans doute le meilleur combat qui puisse être fait dans le sport aujourd’hui.

Interrogé sur Crawford, Spence a insisté sur le fait que le combat aurait lieu: «Soit cette année, soit l’année prochaine.»

Il a ajouté: «On va se battre, on va se battre. Si nous ne nous battons pas cette année, nous allons certainement nous battre l’année prochaine. Ça va arriver. “

Mikey Williams / Premier rang

Terence Crawford est le champion du monde poids welter WBO

Spence travaille avec le PBC d’Al Haymon pour combattre sur FOX, tandis que Crawford est promu par Bob Arum’s Top Rank sur ESPN.

Les factions belligérantes travaillent rarement ensemble, mais ont récemment comblé l’écart pour faire Deontay Wilder vs Tyson Fury II.

On espère qu’ils seront en mesure de collaborer à nouveau et de mener à bien Spence vs Crawford.

Spence et Crawford ont échangé des mots sur les réseaux sociaux en janvier

Tout d’abord, Arum a discuté de la possibilité que Crawford affronte soit le champion de la WBA, Manny Pacquiao, soit le Britannique Kell Brook.

Spence, quant à lui, n’a toujours pas combattu depuis son accident de voiture en octobre et prévoit de revenir contre Danny Garcia en juillet / août.

Dans l’état actuel des choses, toute la boxe est suspendue en raison de la pandémie de coronavirus.

