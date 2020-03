ERTES dans certaines équipes et nouvelles dates possibles pour LaLiga et Champions, en couverture

La mesure extraordinaire qui implique l’application d’un dossier de réglementation de l’emploi temporaire dans le contexte des clubs de la plus haute catégorie de football espagnol ou la proposition la plus récente sur la façon de reconfigurer le calendrier pour le reste du cours et les suivantes sont les deux questions brûlantes en première page.

1. Marque: “Voici comment un pays est cousu”

Le journal de Madrid souligne Iker Jiménez, vainqueur de la médaille d’or aux Jeux Olympiques d’Athènes 2004 dans la catégorie voile 49er, avec Xabier Fernández, qui applique les connaissances de sa mère en matière de rembourrage pour fabriquer et donner des masques. Le Dossier de Réglementation Temporaire de l’Emploi à l’Atlético de Madrid ou la porte ouverte à toutes les équipes dirigées par Luis Enrique, selon ses propres mots, accompagnent en couverture.

2. Sports World: “Champions en août”

Le journal de Barcelone souligne la possibilité pour la Liga de se terminer en juillet, la Ligue des champions

il est contesté en août et le prochain exercice commence en octobre. Cela pourrait signifier que Ousmane Dembélé et Luis Suárez pourraient atteindre la dernière ligne droite. Les pertes à neuf chiffres du FC Barcelone en raison de la crise du coronavirus, du dossier de réglementation de l’emploi temporaire du RCD Espanyol ou de l’acceptation de la réduction de salaire de Nikola Mirotic dans la section de basket-ball du Barça accompagnent en première page.

3. As: “FC Erte”

La capitale évoque, de manière très graphique, comment des clubs comme le RCD Espanyol, le FC Barcelone ou l’Atlético de Madrid sont obligés de se serrer la ceinture, avec le rejet des joueurs du Barça et le fait que le Real Madrid ne l’a pas fait augmenter cette mesure pour l’instant. Les cinq sorties que Zinédine Zidane prévoirait sur le prochain marché, le réajustement dans le calendrier des Jeux Olympiques ou la mise en demeure de l’horloge, apparaissent en couverture.

4. Sport: “Lautaro mise sur le Barça”

Les médias de la ville de Barcelone soulignent que le footballeur argentin verrait de bon œil jouer avec son compatriote Lionel Messi et qu’il est pratiquement convaincu de rater les négociations entre clubs. Le Record of Temporary Employment Regulation du RCD Espanyol et de l’Atlético de Madrid, la porte ouverte de Luis Enrique pour revenir un jour au FC Barcelone, la situation contractuelle de Nélson Semedo et deux jeunes options pour renforcer l’axe du décalage accompagnent sur la couverture.

5. Super Sport: “DNA Transfers Mestalla”

Le médium valencien met en avant la figure de César Sánchez, directeur du football professionnel au club Mestalla, afin de configurer la future équipe à court terme. La compétition que Levante devra reprendre Mickaël Malsa, pivot de Mirandés, l’entretien avec l’attaquant Sagunt du Kitchee SC de Hong Kong Manuel Bleda ou la coordination entre Villarreal et Carlos Bacca pour collaborer avec 200 familles nécessiteuses accompagnent en première page.