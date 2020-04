Escudo de Checo Pérez changera de nom

De l’écriture

Journal La Jornada

Jeudi 2 avril 2020, p. a11

Après une collecte de 536 millions d’euros auprès des partenaires d’Aston Martin et une injection de 260 autres d’un groupe d’investisseurs par l’homme d’affaires canadien Lawrence Stroll, l’équipe Racing Point concourra sous le nom d’Aston Martin en 2021, avec le Mexicain Sergio Pérez et le Canadien Lancez Stroll au volant. L’équipe de transformation basée à Silverstone, en Angleterre, prend des mesures pour protéger son personnel au début de la saison et, comme d’autres, rejoint le projet Pitlane pour développer et construire des ventilateurs de traitement médical contre les coronavirus.

.