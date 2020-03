Espanyol annonce également une ERTE qui affecte la première équipe

L’alerte sanitaire pour le coronavirus peut conduire à une crise économique profonde dans notre pays et aussi dans notre football. Les clubs craignent des pertes de dizaines de millions d’euros, et deux d’entre eux ont déjà choisi de déposer un dossier de régulation du travail temporaire. La première entité à officialiser son ERTE était Barcelone, et son voisin, Espanyol, a suivi, que ce vendredi a annoncé la mesure, adoptée unilatéralement et qui affecte directement le personnel de la première équipe de perruches.

«Espanyol, du fait de la suspension temporaire du concours et de la situation exceptionnelle que nous vivons, vient de soumettre à l’autorité du travail un dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) pour cause de force majeure. Cette demande vient d’être faite unilatéralement pour des raisons d’urgence et de responsabilité vis-à-vis de l’entité et de tous ses membres », explique le club catalan dans son communiqué.

En outre, il ajoute que les personnes touchées se sont montrées sympathiques en raison de la situation complexe: “Les personnes concernées par cette mesure ont été dûment informées et ont fait preuve de compréhension et de respect, un fait que le club souhaite remercier dans ces moments complexes. La mesure concerne les joueurs, les premiers entraîneurs, les seconds entraîneurs et les entraîneurs physiques de la première équipe masculine et féminine, l’Espanyol B et les mineurs A et B. La mesure demandée consiste en une réduction des heures de travail de 70%. Il est envisagé que les personnes concernées maintiennent une certaine activité physique avec des plans d’entraînement individuels tant que la compétition ne peut pas reprendre ».

Ouverture d’une table de négociation parallèle

Ainsi, selon le club perruche, les négociations commenceront avec les membres de la première équipe: «En même temps que le club informé de cette décision, les joueurs de la première équipe et les parties concernées ont décidé d’un commun accord ouvrir une table de négociation pour évaluer la situation, être en mesure de suivre les événements et, le cas échéant, d’adopter des mesures ou des décisions supplémentaires en fonction des événements qui affectent la compétition.

“La première équipe du RCD Espanyol, une fois que le club est au courant de la situation, comprend l’urgence et la sensibilité de la situation et a montré sa volonté et sa volonté de parvenir à un accord amical avec le club sans avoir à prendre des mesures de travail plus drastiques, permettant au club de flexibiliser les conditions des actifs salariaux les plus immédiats dans le seul objectif de sauvegarder et d’aider sa position afin que le club avance en ces temps difficiles. Le personnel a exprimé son engagement avec l’entité faisant appel à sa responsabilité et mettant l’avenir du club avant tout “, ajoute la note, qui précise également que” la direction générale et la direction sportive ont volontairement décidé une baisse annuelle de leurs salaires “. équivalent à la perte annuelle des personnes touchées ».