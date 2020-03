Espanyol-Atlético: Cornellá teste la résurrection athlétique

L’Espanyol reçoit l’Atlético de Madrid au stade RCDE dans le match correspondant à la journée 26 de la Ligue de Santander. Les deux équipes se rencontreront à 16h00 et le match pourra être suivi par Movistar LaLiga et en direct via OKDIARIO.

Nous entrons le dernier tronçon du championnat de la ligue Et chaque point est vital pour toute équipe. À Cornellá, deux ensembles sont mesurés avec des aspirations très différentes, mais d’égale importance. L’Espanyol veut quitter la lanterne rouge de la Ligue de Santandertandis que le L’Atlético veut continuer d’ajouter trois par trois pour assurer une place dans le Ligue des champions

Pour les hommes de Cholo Simeone, non seulement trois points sont en jeu pour conserver une place en Ligue des champions, mais aussi poursuivre la dynamique positive que les rojiblancos traversent depuis plusieurs semaines. La victoire contre Liverpool et le week-end dernier contre Villarreal semblent avoir donné des ailes à un Atlético de Madrid qui a pratiquement dit au revoir à la lutte pour la Ligue.

Dans la programmation de l’Atlético, il n’y aura pas de grande nouvelle bien qu’il n’y ait plus de joueurs à l’infirmerie. Carrasco devrait être le propriétaire après que Cholo Simeone ait insisté sur lui lors de la dernière formation. Oblak commencera après que l’entraîneur argentin l’aura sécurisé après avoir surmonté un processus de grippe, donc l’arc du matelas sera bien couvert à Cornellá.

Les footballeurs aiment Trippier ou Diego Costa pourraient avoir des minutes de continuer à retrouver ses sentiments pour le dernier tronçon de la saison et le choc qui les attend dans deux semaines à Anfield. En outre, Joao Felix aura également sa chance, qui a marqué lors du dernier match où l’Atlético de Madrid avait battu Villarreal 3-1.

Un Espanyol dans le besoin

En face sera un Espanyol qui arrive après avoir battu Wolverhampton malgré son élimination de la Ligue Europa. De cette façon, ceux du Pitu Abelardo peuvent se concentrer sur son objectif est la permanenceDe plus, après avoir fait une grosse dépense sur le marché d’hiver avec les signatures d’Embarba ou Raúl de Tomás.

Trois points permettraient aux perruches de quitter la dernière place En attendant ce que font vos rivaux. Même en ayant les résultats extérieurs contre, l’Espanyol continuerait dans la lutte pour affronter les derniers matchs de la Ligue de Santander avec options pour enregistrer.