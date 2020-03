Espanyol – Atlético de Madrid: match de football aujourd’hui en ligne

15:53. Moins de dix minutes! pour commencer Espanyol – Atlético de Madrid avec trois points vitaux en jeu pour les deux.

15:50 La personne en charge de diriger cette rencontre entre Espanyol et Atlético de Madrid de Ligue dans le Stade RCDE est l’arbitre castillan-Manchego Alberola Rojas.

15:46 Le tunnel des costumes fait déjà face à la Athlète de Madrid, encore un peu d’échauffement Espanyol En seulement 15 minutes, il fera rouler le ballon au stade RCDE.

15:40 Le duel précédent entre Espanyol et Atlético de Madrid, joué dans le Wanda Metropolitano lors de la 13e journée de la Ligue s’est terminée par une victoire rouge et blanche, 3-1. Les objectifs étaient l’œuvre de Correa, Morata et Koke, tandis que Darder était responsable de la notation de l’équipe bleue et blanche.

15:35 Moins d’une demi-heure pour commencer Espanyol – Atlético de Madrid! Temps d’échauffement par la perruche et rojiblanco sur l’herbe du Stade RCDE.

15:32. Par l’équipe visiteuse, pour Athlète de Madrid Les trois points semblent également fondamentaux. Ceux de Simeone doivent récupérer la troisième place de la Ligue, après la victoire de la Real Sociedad vendredi dernier à Valladolid – en plus l’équipe basque a un match de moins. L’équipe rojiblanco doit démontrer que ce n’est pas un hasard la victoire contre Liverpool en Ligue des champions ou contre Villarreal en Ligue avec un retour au milieu.

15:28. Depuis qu’Abelardo est arrivé au banc de perruche, le Espanyol Il a réussi à marquer lors des trois matchs disputés à domicile et pas seulement contre des rivaux faciles. Il a marqué un point dans ses débuts en tant qu’entraîneur de l’Espanyol contre Barcelone, a re-signé les planches lors de la visite sportive et a remporté la victoire contre Majorque, un rival direct dans la lutte pour la survie.

15:23. Après le retrait de Espanyol En Ligue Europa malgré la victoire du perroquet aux Loups, l’équipe d’Abelardo peut désormais se concentrer exclusivement sur la mission de salut dans la Première. Pour le moment, c’est l’équipe colista et doit en ajouter trois par trois pour essayer de quitter la zone marquée par la lanterne rouge.

15:18 Par le Espanyol, la principale nouveauté est le retour de Raúl de Tomás, qui revenait à un appel et commencera à recevoir l’Atlético, tandis que Calleri qui venait de marquer trois buts contre les Loups attendra son moment sur le banc. Abelardo a eu recours à ses onze plus habituels Ligue, couvrant avec Iturraspe et Víctor Sánchez les victimes de David López, par sanction et Marc Roca, en dehors de l’appel pour dérangement.

15h15 Le retour de Trippier à onze et la première propriété de Carrasco sont les principales nouveautés dans l’alignement de la Athlète de Madrid. L’entraîneur argentin réserve pour le moment Joao Felix et Diego Costa, qui était la principale nouveauté de la liste donnée pour cette visite sur le terrain de Espanyol

15:09 Feuilles de Simeone sur le banc Athlète de Madrid a: Adam, Beautiful, Vrsaljko, Llorente, Vitolo, Joao Felix et Costa.

15:08 Abelardo, technicien de Espanyol, feuilles sur le banc: Prieto, Pedrosa, Calleri, Melendo, Vargas, Calero et Víctor García.

15:07 Nous regardons maintenant les bancs des Espanyol et Athlète de Madrid pour ce duel qui débutera à partir de 16h00 dans le Stade RCDE, correspondant à la jour 26 de la Ligue.

15h04. Il Athlète de Madrid quittera le stade RCDE avec ces onze: Oblak, Lodi, Savic, Felipe, Trippier, Koke, Saúl, Thomas, Carrasco, Morata et Correa.

15:03 Nous commençons par l’équipe locale. Il Espanyol sort avec: Diego López, Javi López, Espinosa, Cabrera, Didac, Víctor Sánchez, Iturraspe, Embarba, Darder, Wu Lei et Raúl de Tomás.

15h02. Nous avons déjà les files d’attente confirmées du Espanyol – Atlético de Madrid! Il y a des nouvelles dans les deux équipes.

15h00 Bonsoir! Nous ouvrons la diffusion en direct et en ligne du match entre Espanyol et Atlético de Madrid qui va être joué en seulement une heure dans le Stade RCDE, dans un duel correspondant au Jour 26 de la Ligue de Santander.

Trois points essentiels en jeu au RCDE Stadium pour les deux Athlète de Madrid comme pour Espanyol, bien que pour de nombreuses raisons différentes. L’équipe rojiblanco a besoin de victoire dans son aspiration à prendre la place qui lui permet de jouer la Ligue des champions la saison prochaine, tandis que pour les locaux, les trois points semblent fondamentaux dans leur combat pour éviter la relégation.

Ensuite, nous connaîtrons les alignements avec lesquels Abelardo et Simeone seront confrontés à cette Espanyol- Atlético de Madrid de la Liga, que nous raconterons dans direct et en ligne dans OKDIARY.