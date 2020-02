Espanyol – Atlético de Madrid | Quand est-ce, TV, ‘streaming en ligne’, alignements possibles et clés

Dimanche, il y aura un double duel entre équipes madrilènes et barcelonais dans notre ligue En plus du Classic souhaité, un peu plus tôt aura lieu un très intéressant Espanyol – Atlético de Madrid, dans le cadre de la 26ème jour du championnat. Deux équipes font face à un style de jeu agressif et très rocailleux, qui pour le moment sont des pôles presque opposés dans le classement. Ceux-ci sont les données les plus importantes que vous souhaitez connaître À propos du match:

RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉUNION

Quand est Espanyol – Atlético de Madrid? L’affrontement aura lieu ce dimanche 1er mars 2020, à partir de 16h00 heure espagnole (9h00 au Mexique, 12h00 en Argentine)

Où est Espanyol – Atlético de Madrid? Il se jouera au stade RCDE, jusqu’à récemment connu sous le nom de Cornellá-El Prat. La capacité de la salle est de 40 500 spectateurs lorsqu’elle est pleine

Dans quelle chaîne de télévision diffusent-ils Espanyol – Atlético de Madrid? En Espagne, vous pouvez le suivre via Movistar LaLiga. Au Mexique, ils peuvent le faire via Sky HD et en Argentine grâce à ESPN Sur. Toutes les chaînes, ici.

Où puis-je regarder en ligne Espanyol – Atlético de Madrid? Pour diffuser en setreaming en Espagne, ils doivent avoir MiTele Plus. Au Mexique, de Blue To Go Video Everywhere et en Argentine, d’ESPN Play Sur

Où puis-je acheter des billets pour Espanyol – Atlético de Madrid?

Espanyol: Https://tickets.rcdespanyol.com/1920_AtleticoMadrid_cast

Athlète de Madrid: Https://www.viagogo.com/Sports-Tickets/International-Soccer/Spanish-Premier-League/Atletico-de-Madrid-Tickets

Quel a été le dernier résultat entre l’Espanyol et l’Atlético de Madrid?

Atlético de Madrid 3-1 Espanyol (11/10/2019)

DERNIÈRES NOUVELLES

Espanyol

– Malgré avoir amélioré dans son jeu et dans ses résultats depuis l’arrivée d’Abelardo, Espanyol lègue le match après avoir perdu lors du dernier match de championnat contre un rival direct comme Valladolid (2-1). Sont encore Colistas avec seulement 19 points.

– Pour aggraver les choses, les perruches sont les pire équipe de ligue à domicile: Ils n’ont gagné que 1 match sur les 12 auxquels ils ont joué. Accumuler 7 points sur 36 possibles, chiffres horribles. Au moins, ils ont battu le Wolverhampton en semaine (3-2) et bien qu’ils étaient hors de la Ligue Europa peut-être que aidez-les moralement



– Concernant leurs pertes, seulement Oier et Corchia ne seront pas disponibless pour blessure dimanche. David López leur est ajouté après son Expulsion d’enfants dimanche à Zorrilla.

Athlète de Madrid

– Les rojiblancos semblent ils ont quelque peu canalisé la situation après un petit ralentissement des performances. Lors de leurs deux derniers matchs, à la fois dans le Wanda, ont remporté deux victoires très combats et beaucoup de mérite devant lui Liverpool en Champions (1-0) et Villarreal (3-1) en ligue

– D’autre part, Pendant la semaine, ils n’avaient aucun engagement et cela leur permettra d’accéder au match de Barcelone avec plus de temps de repos. Plus si l’on considère que son adversaire a joué ce jeudi en Ligue Europa

– Pour le match Simeone ne pourra pas compter sur blessure avec un bon nombre de footballeurs. Ne sont pas disponibles ni Lemar ni Diego Costa, en plus des jeunes Valera et Poveda. Thomas sera dans le doute jusqu’au dernier moment, même si au moins ils n’ont pas de sanctions.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

EspanyolDiego López; Javi López, Bernardo, Cabrera, Dídac; Iturraspe, Marc Roca; Wu Lei, Darder, Embarba et CalleriAtlético de MadridOblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Marcos Llorente, Koke, Saúl, Correa; Joao Felix et Morata

PRÉVISION 90min

Atlético de Madrid a récupéré des sensations au cours des deux dernières semaines après une petite bosse de résultats. Le spectacle Cholo à nouveaur sa force défensive extrême et des joueurs comme Koke ou SaúIl semble avoir fait un pas en avant. S’il relance le match qu’il devrait, battra Espanyol. Malgré tout, ce ne sera pas facile. Depuis l’arrivée au banc de perruches d’Abelardo, les locaux ont montré compétitif dans presque tous leurs matchs et ils sont un adversaire beaucoup plus difficile à battre qu’avant Noël. Ce sera un affrontement très controversé

Espanyol 0-1 Atlético de Madrid

